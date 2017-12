L1 - Lyon / Nabil Fekir : « J'espère que toute l'équipe sera concernée et concentrée »

Nabil Fekir, le milieu de terrain offensif et capitaine de l’OL, annonce la couleur avant le choc de dimanche face à Marseille. Les Gones doivent être au top pour lors de cette affiche comptant pour la 18eme journée de Ligue 1.

Nabil Fekir, comment abordez-vous le choc contre l’OM ? C’est un match très important. On est à égalité de points. Prendre de l’avance sur un concurrent direct avant la trêve, cela nous ferait du bien. On a un très bon public qui, comme nous, va tout donner pour ce match. On est prêt. Que pensez-vous de cette équipe marseillaise ? C’est une bonne équipe. On aime ces matchs engagés avec beaucoup d’intensité et de rivalité. Tous les joueurs veulent jouer ces matchs. J’espère que toute l’équipe sera concernée et concentrée de la première à la dernière minute. C’est vrai que les dernières rencontres à domicile ne se sont pas passées comme on l’aurait espéré mais on aura le soutien de notre public et on aura à cœur de faire un gros match. Fekir : « On ne manque pas d’un plan B » Vous risquez de vous trouver dans la même zone que Luiz Gustavo… C’est un grand joueur. J’aime jouer contre des joueurs de ce niveau. Pourriez-vous changer de positionnement en fonction du système choisi par Bruno Genesio ? On ne manque pas d’un plan B au niveau tactique. Face à des défenses regroupées, on parvient tout de même à se créer des occasions, même si on a manqué d’efficacité. Toutes les grandes équipes savent s’adapter à n’importe quel système adverse et Bruno (Genesio) a raison d’essayer de changer de dispositif parfois. Le sujet de mon positionnement sur le côté revient souvent. Je suis au service de l’équipe et du coach. Fekir : « Je suis au service du collectif » Cela ne vous embête pas ? Je ne vais pas rechigner, comme j’ai pu l’entendre. Si le coach a besoin de moi sur le côté, alors j’y évoluerais. Je suis prêt à faire les efforts. J’en ai les capacités physiques et je suis au service du collectif. C’est important d’être polyvalent, notamment en vue de l’équipe de France, où il y a beaucoup de joueurs offensifs. Le sélectionneur regarde tous les matchs et il fait ses choix. J’ai été énormément déçu de ne pas jouer lors du dernier rassemblement, mais je respecte ses choix et je continue à travailler. Que vous inspire la montée en puissance d’Houssem Aouar ? Il est très mature pour son âge. Je ne suis pas surpris de ses qualités. Il a eu la patience d’attendre son tour. Je l’aide au maximum. Il est récompensé.