L1 - Lyon : Mathieu Gorgelin dans la lumière

Anthony Lopes suspendu, c’est Mathieu Gorgelin qui va garder le but de l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison. L’habituel remplaçant débute son intérim ce dimanche contre Troyes (16h30).

18eme de Ligue 1 et 19eme attaque. Sur le papier, il y a pire que Troyes pour débuter un intérim. Ça tombe bien, car Mathieu Gorgelin débute sa mission ce dimanche après-midi contre l’ESTAC (16h30). Avec la suspension d’Anthony Lopes jusqu’à la fin de la saison, l’habituelle doublure va prendre place dans le but de l’OL pour les trois dernières journées de championnat. Des journées non sans importance, l’OL jouant sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. « Je le sens comme il est d’habitude : très concerné et impliqué dans ses entraînements. On a tous confiance en lui. Ce n’est pas la peine de lui répéter. Il le sait », a confié Bruno Genesio en conférence de presse. « Mathieu est là pour ça. J’ai confiance en lui. C’est le cas de tout le groupe », avait quant à lui soufflé Rafael la semaine dernière.

Aucune défaite en Ligue 1

Si tout le monde a confiance en Mathieu Gorgelin, c’est parce que le gardien de 27 ans, formé au club et professionnel depuis 2011, a déjà vécu des matchs à fort enjeu dans le but lyonnais. S’il ne compte que dix matchs à son actif avec l’OL, il a déjà vécu deux derbies… et n’a jamais perdu en Ligue 1. Des symboles, mais des symboles qui comptent. Qui doivent en tout cas plus compter que ce revers 4-1 en Coupe de la Ligue, à Montpellier, en fin d’année dernière, avec une équipe largement remaniée devant lui. « Il faut qu’il se détache de la notion de résultat en se concentrant sur sa performance, a confié Nicolas Puydebois au Progrès. Il a déjà joué quelques matchs, il connaît le stade, ce qui peut un peu lui manquer c’est juste le rythme de la compétition, les repères, mais il a aussi tout à gagner avec ces trois matchs pour marquer les esprits et consolider son statut de doublure », estime l’ancien gardien remplaçant de l’OL.

Nouveau titulaire… et nouvelle doublure

« Il bosse toute l’année pour pallier ce genre d’événements. Il fera le travail, je n’ai aucun doute là-dessus », a rassuré Anthony Lopes la semaine dernière au micro d’OL TV, au sujet de son partenaire d’entraînement. Formé par Joël Bats et désormais pris en main par Grégory Coupet, Mathieu Gorgelin est un pur produit de l’école lyonnaise. Un gardien actif et offensif, qui n’hésite pas à sortir loin de sa ligne de but pour aller au charbon. Avec parfois un peu trop d’entrain et quelques frayeurs à la clé. Décrit comme placide, capable d’entrer dans sa bulle facilement, celui qui est aussi un passionné de pêche ne prendra pas seul la lumière contre l’ESTAC. Pendant quelques instants, il en partagera un peu avec Anthony Racioppi. Le Suisse de 19 ans, préféré à Grange et Mocio pour être numéro 2 d’ici la fin de la saison, va vivre sa grande première dans le groupe professionnel ce dimanche après-midi.