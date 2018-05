L1 – Lyon : L’OL et Aulas réagissent à la décision de la commission d’appel de la FFF

Dans un communiqué publié lundi soir, l’OL a réagi à la décision de la commission d’appel de la Fédération française de football, qui a alourdi les sanctions d’Anthony Lopes et Marcelo, et puni également Mouctar Diakhaby après les échauffourées lors du dernier Lyon – Marseille. Le club rhodanien accuse l’OM de « jeter le doute sur la régularité de l’issue du championnat » en ayant fait appel de la décision initiale de la LFP. Jean-Michel Aulas en a rajouté quelques minutes plus tard depuis le Groupama OL Training Center, évoquant une décision « incompréhensible ».

Le communiqué de l’OL

L’Olympique Lyonnais a pris connaissance, anormalement après les médias ce qu’il déplore, de la décision de la Commission d’Appel de la FFF. Cette décision donne satisfaction à l’Olympique de Marseille, pourtant seul club à avoir fait appel dans le but de pénaliser encore plus l’Olympique Lyonnais en cette fin de saison.

L’Olympique Lyonnais rappelle que le Président Jean-Michel Aulas avait décidé de ne pas venir défendre son club en Commission d’Appel car il estimait que ce n’était pas compatible avec sa présence au Comex de la FFF et il s’étonne que le Président Jacques-Henri Eyraud ait pu librement critiquer la Commission de Discipline de la LFP dont il est pourtant Administrateur en mettant en doute son indépendance au travers d’expressions douteuses.

L’O.L. prend acte de cette décision dont il regrette l’iniquité de traitement concernant notamment les faits reprochés à Mouctar Diakhaby par rapport au comportement de Lucas Ocampos et au geste de brutalité de Steve Mandada. Cette décision privera l’Olympique Lyonnais de deux joueurs supplémentaires pour le match de samedi à Strasbourg, aux conséquences économiques majeures (qualification en Champions League pour l’un et maintien en L1 pour l’autre), les deux défenseurs centraux Marcelo et Mouctar Diakhaby en plus d’Anthony Lopes, gardien international Champion d’Europe.

Comme il a toujours su le faire dans le passé, l’Olympique Lyonnais comptera sur ses propres ressources et ses valeurs pour défendre ses chances sur le terrain sportif et essayer de décrocher une 15ème participation en Champions League sur les 22 qualifications européennes consécutives depuis 1997.

Le Président Jean-Michel Aulas s’interroge enfin sur le manque de réaction de la Commission d’éthique face aux critiques du Président Jacques-Henri Eyraud et de l’entraîneur Rudi Garcia sur l’indépendance de la Commission de Discipline de la LFP comme sur le corps arbitral qui favoriserait l’Olympique Lyonnais.

Les interventions de l’Olympique de Marseille auront donc, malgré la volonté d’apaisement de l’Olympique Lyonnais, contribué à jeter le doute sur la régularité de l’issue du championnat pour la lutte pour la Champions League comme pour celle pour le maintien.

La réaction de Jean-Michel Aulas (propos relayés par L’Equipe)

«C’est une grande surprise. Je n’imaginais pas qu’une Commission d’appel puisse déjuger une Commission de première instance. Maintenant, nous sommes des gens légitimistes. J’avais décidé de ne pas aller à cette Commission d’appel parce que je suis membre du Comex de la FFF. Par respect avec l’institution, je n’étais pas présent. Les joueurs n’étaient pas présents parce que nous n’avons pas fait appel. Le résultat est incompréhensible : le club qui a fait appel (l’OM, ndrl) est venu obtenir la pénalisation du club qui n’avait pas fait appel, avec lequel on est concurrent pour un accès à la Ligue des champions. On sait qu’un accès à la C1, c’est 50 à 60 millions d’euros mis à la disposition des clubs par cette Coupe d’Europe. C’est vraiment une décision inattendue et très surprenante. Je suis très déçu, surpris. Et triste (…) On va se présenter en Alsace (à Strasbourg) sans défense. L’axe central sera décimé. On était déjà privé de notre gardien champion d’Europe (Anthony Lopes, ndlr). C’est vraiment un coup dur. Je ne sais pas si les clubs qui sont concurrents de Strasbourg vont apprécier. On va rester digne. Je ne tiendrai pas des propos à la Eyraud. On va analyser en détail cette décision cette nuit et on présentera les forces vives qu’il nous reste pour Strasbourg.»

Voir aussi :

>>> L1 : L’addition s’alourdit pour l’OL en appel, pas pour l’OM