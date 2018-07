L1 - Lyon : JMA annonce du renfort

Interrogé par nos confrères de RMC, le président de l’OL a annoncé la venue de deux joueurs qui ont disputé le Mondial russe.

Le Mercato de l’OL devrait rapidement connaître une accélération. Interrogé par nos confrères de RMC, Jean-Michel Aulas a annoncé la venue de deux éléments qui ont participé au Mondial russe. « On a pu les observer et les rencontrer parce que les responsables des sélections sont ouverts, a expliqué le président lyonnais, qui pourrait notamment parler du Mexicain Hector Herrera (28 ans, FC Porto), le nom du Colombien Yerry Mina (23 ans, FC Barcelone) étant aussi évoqué. On va les recruter dans les jours qui viennent, et ils ne sont plus à la Coupe du Monde actuellement. »

Fekir vraiment parti pour rester ?

Par ailleurs, le boss des Gones a aussi donné des nouvelles de Nabil Fekir (24 ans). Après l’échec des négociations avec les Reds de Liverpool, le milieu de terrain offensif international français reste-t-il en instance de départ ? « Nabil sera, je le pense, à l’OL la saison prochaine, a indiqué JMA, son capitaine étant aussi susceptible d’intéresser le Real Madrid, notamment. J’ai presque une relation père-fils avec mes joueurs. Je lui avais donné la possibilité de partir à Liverpool parce que c’était son club mythique. Je l’avais fait avec Tolisso (au Bayern) et Umtiti (au Barça). C’est notre capitaine, et c’est le souhait du coach de le garder. »

Ndombele ne bouge pas

Même son de cloche du côté de Tanguy Ndombele qui pourrait intéresser Chelsea ou encore Tottenham. Après une seule saison sous les couleurs du troisième de Ligue 1, l’ancien Amiénois n’apparaît pas sur le départ. « On n’a pas eu d’offre pour lui, même s’il intéresse des clubs, précise Jean-Michel Aulas. Il sera avec nous l’année prochaine, comme l’ensemble du milieu de terrain de l’année passée. On ne va pas laisser partir nos meilleurs joueurs. »