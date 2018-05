L1 – Lyon / Jean-Michel Aulas : « Je suis très déçu, surpris, et triste »

Quelques minutes après un communiqué publié par l’OL, Jean-Michel Aulas s’est exprimé personnellement sur les sanctions décidées par la commission d’appel de la FFF à l’encontre de plusieurs joueurs lyonnais.

Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à en remettre une couche. Après un communiqué de l’OL en réaction à la décision de la commission de discipline de la FFF d’aggraver, entre autres, la sanction d’Anthony Lopes après les échauffourées survenues lors de Marseille – Lyon, le président lyonnais s’est exprimé depuis le Groupama OL Training Center, où les filles se sont imposées en Coupe de France contre Montpellier. Et le patron des Gones l’a vraiment mauvaise : « C’est une grande surprise. Je n’imaginais pas qu’une Commission d’appel puisse déjuger une Commission de première instance, a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe. Maintenant, nous sommes des gens légitimistes. J’avais décidé de ne pas aller à cette Commission d’appel parce que je suis membre du Comex de la FFF. Par respect avec l’institution, je n’étais pas présent. Les joueurs n’étaient pas présents parce que nous n’avons pas fait appel ».

Aulas : « Le résultat est incompréhensible »

Visiblement pris de cours par cette décision, Aulas en a ensuite rajouté une couche, confirmant ne pas avoir fait appel de la décision initiale de la LFP : « Le résultat est incompréhensible : le club qui a fait appel (l’OM, ndrl) est venu obtenir la pénalisation du club qui n’avait pas fait appel, avec lequel on est concurrent pour un accès à la Ligue des champions. On sait qu’un accès à la C1, c’est 50 à 60 millions d’euros mis à la disposition des clubs par cette Coupe d’Europe. C’est vraiment une décision inattendue et très surprenante. Je suis très déçu, surpris. Et triste ».

Aulas : « L’axe sera décimé »

Avec les matchs de suspension ferme dont ont finalement écopé Marcelo et Mouctar Diakhaby, Lyon ne disposera que de Jérémy Morel comme défenseur central opérationnel au moment de se rendre à Strasbourg dimanche. Ce qu’a regretté JMA : « On va se présenter en Alsace (à Strasbourg) sans défense. L’axe central sera décimé. On était déjà privé de notre gardien champion d’Europe (Anthony Lopes, ndlr). C’est vraiment un coup dur. Je ne sais pas si les clubs qui sont concurrents de Strasbourg vont apprécier. On va rester digne. Je ne tiendrai pas des propos à la Eyraud. On va analyser en détail cette décision cette nuit et on présentera les forces vives qu’il nous reste pour Strasbourg ». Si l’OL venait à trébucher en Alsace, nul doute que l’on entendra gronder entre Rhône et Saône…