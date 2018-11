L1 – Lyon : Houssem Aouar dans les petits papiers de Chelsea ?

Selon les informations de RMC Sport, Chelsea a supervisé à de nombreuses reprises Houssem Aouar depuis le début de la saison.

Aouar décisif depuis 5 matchs

Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique Lyonnais a mis en place une politique sportive misée avant tout sur la jeunesse et notamment son centre de formation depuis quelques années.après s’être fait les dents en Ligue 1. Un nouveau nom pourrait bien être couché sur cette liste si l’on en croit nos confrères de RMC Sport. De retour à son meilleur niveau depuis quelques matchs, Houssem Aouar plait en Europe.En dedans au début de la saison suite à une préparation estivale tronquée à cause d'un virus,Cela tombe bien puisque le Lyonnais est fortement surveillé par Chelsea depuis plusieurs semaines d’après le média français qui assure que le profil technique du jeune joueur (20 ans) plait à Maurizio Sarri. Après le Barça qui suit aussi Tanguy Ndombélé et Liverpool, c’est un nouveau cador qui lorgne sur Aouar et qui pourrait faire monter les enchères. Seulement, Jean-Michel Aulas et l'OL ne seraient pas vraiment disposés à vendre leur pépite dès le prochain Mercato estival surtout que le Lyonnais de naissance a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2023.