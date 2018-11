L1 - Lyon : Et si le vrai patron de l’OL, c’était déjà Houssem Aouar ?

A seulement 20 ans, Houssem Aouar poursuit sa progression constante, ajoutant l’efficacité devant le but à sa palette, et s’impose comme un indéboulonnable du onze lyonnais. A tel point qu’il fait déjà figure de cadre de l’effectif de l’OL.

L’évolution d’Houssem Aouar passerait presque inaperçue. Il crève moins l’écran que Tanguy Ndombele, fait moins le show que Memphis Depay, n’a pas le même statut que Nabil Fekir. Mais le milieu polyvalent de l’OL est au moins aussi important que les autres dans la réussite de son équipe, si ce n’est plus. Ce n’est pas un hasard si Bruno Genesio, qui n’hésite pas à instaurer un turnover dans son onze de départ, ne se prive jamais de son numéro 8. Aouar en est à 13 matchs consécutifs joués en intégralité avec son club. Il est le seul joueur de champ lyonnais dans ce cas. Un enchaînement impressionnant à tout juste 20 ans, avec quatre rencontres de Ligue des Champions dans le lot. Et encore, le Gone n’était pas à 100% physiquement : « J’ai bien récupéré de mon genou qui me gênait depuis longtemps », a-t-il soufflé en conférence de presse jeudi, après avoir déclaré forfait pour le dernier rassemblement des Espoirs. Si Genesio a tant tiré sur la machine avec Aouar, c’est qu’il impossible pour lui de s’en passer.

Trois buts consécutifs en L1

Il est son couteau suisse, capable de s’adapter avec le même talent à divers postes (relayeur, milieu gauche) et à différents systèmes (4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2). Il a aussi franchi un cap essentiel dans un secteur bien ciblé, à l’heure où il est demandé aux joueurs toujours plus de polyvalence : son efficacité devant le but adverse. Auteur de 6 buts toutes compétitions confondues la saison passée, sa première pleine avec le groupe professionnel de l’OL, Aouar en est déjà à 5 réalisations en 2018-19. Dont trois sur les trois dernières journées de L1. « Je ne suis pas devenu un buteur, a-t-il tempéré avec le sourire. J’ai progressé dans les transitions, j’accompagne les actions, on a forcément plus de chances d’être à la conclusion. J’ai aussi de la réussite, j’espère que cela va continuer. J’ai toujours travaillé devant le but. » De là à être le deuxième meilleur buteur du club à la fin novembre, juste derrière Memphis Depay (6) et devant la pléthore d’attaquants dont dispose Lyon…

Aouar : « L’année de la confirmation, c’est toujours plus compliqué »

Il était difficile de l’envisager, parce que la situation d’Aouar n’était pas si simple en début de saison. Genesio le considérait comme l’un des coupables de la claque reçue à Reims dès la 2eme journée et l’avait éjecté de son onze pour les deux matchs suivants. Aouar sortait en sus de six premiers mois mitigés en 2018, comme si son éclosion éclair l’avait rattrapé. Il prenait de plein fouet ce que les Américains appellent le « rookie wall », phénomène qui touche les premières années qui débarquent dans les grandes ligues de sports US. Autrement dit la fin de l’état de grâce qui accompagne les débuts pros d’un talent comme Aouar. Il faut gérer les attentes nouvelles, les premiers doutes pointent, le niveau d’exigence augmente et les critiques sont moins indulgentes. « L’année de la confirmation, c’est toujours plus compliqué. Il y a plus d’exigences. C’est véridique. » Mais le Lyonnais de naissance, au club depuis 2009 après des débuts à Villeurbanne, n’est pas fait d’un bois ordinaire pour son âge. Sans être un aboyeur sur le terrain, il montre sans cesse l’exemple, en particulier dans les grands matchs.

Un des derniers fleurons de la formation à la lyonnaise