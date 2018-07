L1 - Lyon / Bruno Genesio : « Il y a beaucoup de rumeurs »

Bruno Genesio fait le point sur le Mercato lyonnais. L’entraîneur des Gones espère conserver l’ossature de la saison passée. Et ceci malgré les rumeurs qui annoncent les départs de Nabil Fekir ou encore Memphis Depay.

Alors que certains de ses cadres suscitent l’intérêt de certaines grosses européennes, Bruno Genesio espère que ce marché estival ne sera pas synonyme de nombreux départs du côté du club du président Jean-Michel Aulas. « Il (le Mercato) est un peu différent avec la Coupe du Monde, a expliqué le coach des Gones dans des propos relayés sur le site officiel du dernier troisième de Ligue 1. Peu de choses se sont passées durant cette période. Cela nous permet de travailler dans la tranquillité. On souhaite conserver un groupe avec cette ossature. Il y a beaucoup de rumeurs. Tous les joueurs sont concentrés, concernés et impliqués. Il y a eu beaucoup de mouvements la saison passée et on a su créer un groupe avec une identité de jeu. C’est important de garder l’ossature et amener une petite touche pour se renforcer. Cela a bien fonctionné la saison passée. Il faut s’appuyer sur ces fondations et continuer de progresser… On peut toujours être inquiet d’un départ. Le marché est tellement fou. On sait ce qu’on souhaite… Martin Terrier et Léo Dubois se sont très bien intégrés dans le groupe. »

Genesio : « Depay fait son programme »

Bruno Genesio est aussi revenu sur le retour de Memphis Depay, qui sera lourdement sanctionné après avoir séché la reprise de l’entraînement : « Il n’a pas pris de poids. Il a retrouvé le groupe lundi, a indiqué le technicien rhodanien. L’objectif est de le réintégrer petit à petit dans le groupe. Il fera des tests physiques comme les autres. Il fait son programme. Les choses m’ont été dites. Des décisions en interne seront prises. Il faut désormais travailler ».