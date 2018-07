L1 – Lille : Zeki Celik débarque au LOSC

Le LOSC continue de se renforcer dans ce Mercato. Avec l’arrivée de Zeki Celik (Istanbulspor) au poste de latéral droit, les Lillois enregistrent leur 5eme recrue.

Relégué en Ligue 2 à titre provisoire au cours de la saison dernière pour des comptes financiers loin d’être au vert, le LOSC avait ensuite apporté les preuves nécessaires à la DNCG et se lâche depuis sur le marché des transferts. Dimanche matin, les Lillois ont officialisé la venue d’un latéral droit en provenance de Turquie. Il s’agit du jeune Zeki Celik qui s’est engagé jusqu’en 2023. Il jouait la saison dernière avec Istanbulspor en D2 turque et qui a déjà goûté aux joies de la sélection. C’était en juin dernier contre la Russie (1-1). Après Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba, Arton Zekaj et Hakim Ouro-Sama, Celik devient la 5eme recrue nordiste.

Marc Ingla (directeur général du LOSC) : « Zeki Çelik est un jeune latéral droit à haut potentiel, que nous avons observé il y a déjà quelques mois, maintenant. Nous sommes très heureux de le faire signer aujourd’hui. Tous nos recruteurs ont été séduits par son profil de joueur puissant, physique, capable de mettre beaucoup de verticalité dans son jeu, par sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Il peut aussi évoluer dans l’axe. Il va devoir passer par une phase d’adaptation à la langue et à la région. On va l’y aider au mieux. »