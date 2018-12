L1 – Lille : Engranger pour se fixer un vrai objectif

Pour gratter du temps de jeu à Strasbourg, Anthony Caci a dû s’adapter à de nouveaux postes en défense, où il a souvent comblé les manques depuis le début de saison. A l’origine, il n’était pourtant qu’un meneur de jeu.

Anthony Caci est l’un de ces jeunes joueurs qui n’ont pas uniquement choisi la persévérance comme gage de réussite. Et pour cause : il avait beau être, parmi l’effectif actuel du RC Strasbourg, l’un des premiers à avoir débarqué au club, à 14 ans, le Forbachois a dû patienter jusqu’à cette saison pour goûter à l’équipe première, après s’être réinventé, quasi perpétuellement, à un âge où d’autres se cherchent encore. C’était ce qu’il fallait pour faire le trou entre les autres membres d’un groupe qui, de toute façon, ont aussi appris à s’acharner depuis que Thierry Laurey est leur guide.

Pour s’ouvrir des opportunités, Caci a dû accepter d’être baladé : avant l’arrivée de Lionel Carole, le joueur de 21 ans avait dépanné au poste de latéral gauche, dans une défense à quatre. Ces dernières semaines, il a constamment évolué à droite d’une charnière à trois hommes, notamment pour pallier l’absence de Stefan Mitrovic. Ce dimanche, pour la réception de Caen (15h00) dans le cadre de la 17eme journée de Ligue 1, il pourrait être renvoyé dans le couloir. Le tout alors qu’il n’était, à la base, absolument pas formé pour ces postes.

Pas d’espoir au milieu, mais de plus en plus de certitude en défense

Lorsqu’il a débarqué dans le centre de formation du club, à l’adolescence, Caci évoluait derrière les attaquants. « Jusqu’à mes 17 ans, j’étais n°10, avant de passer 8 puis 6 à 19 ans, confiait-il récemment, dans des propos rapportés par le Républicain Lorrain. Et maintenant, Thierry Laurey me voit plus comme un défenseur ». Lui a accepté l’idée, puisqu’elle était une condition pour atteindre ses objectifs : « Je me suis dit que cette année devait être celle où je devais grappiller le plus de temps de jeu possible », assurait-il en conférence de presse, la semaine dernière.

Mieux, il connaît aussi les aspects qu’il doit travailler pour s’installer durablement en défense, Liénard, Martin, Sissoko ou Thomasson ne lui laissant que peu de place dans l’entrejeu. « C'est le physique, ajoutait-il. Je suis un peu léger pour jouer arrière central et la vitesse d'exécution, je fais tout pour progresser là-dessus ». Après avoir atteint sa dixième titularisation en milieu de semaine, face au Paris Saint-Germain, il a réussi à rendre ses efforts visibles. En moyenne, il est le deuxième Strasbourgeois à réussir le plus de tacles et d’interceptions par match depuis le début de la saison. Preuve qu’un milieu de terrain prometteur peut aussi devenir un très bon défenseur.