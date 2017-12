L1 - Lille : Des groupes de supporters appellent à une grève des encouragements face à Nice

En « souffrance », plusieurs groupes de supporters lillois ont appelé à une grève d’encouragements lors du premier quart d’heure du match face à Nice, mercredi.

Le vase commence à être bien rempli pour les supporters du LOSC. Après un début de saison catastrophique, un redressement post-Bielsa était attendu dans le club nordiste. Mais les Dogues, qui se sont lourdement inclinés à Dijon samedi (3-0), pointent à la 18eme place du classement, et ont été interdits de recrutement par la DNCG. Une situation trop lourde pour plusieurs groupes de supporters, qui ont appelé les spectateurs de la rencontre face à Nice (mercredi, 20h) à rester dans les coursives durant les quinze premières minutes du match. Le tout dans communiqué commun aux différentes sections et publié ce mardi. Le communiqué commun des supporters du LOSC : « Par le biais de ce communiqué, tous les supporters lillois s’unissent pour exprimer leur souffrance et leur désarroi devant le spectacle pitoyable délivré par ses joueurs et ses dirigeants depuis 6 mois. Le LOSC est devenu la risée du monde footballistique, en un temps record. Monsieur LOPEZ et ses acolytes sont en train de salir notre club, son histoire et ses valeurs. Comment concevoir que le Général BIELSA puisse s’acclimater aux valeurs humaines du Nord ? Comment espérer faire cohabiter BIELSA et CAMPOS ? Comment espérer jouer les premiers rôles avec une équipe de U21 ? Comment duper la DNCG avec des montages financiers bancals remplis de trous d’air ? Le LOSC n’est pas un laboratoire de sciences humaines où le footballeur est une marchandise qu’on achète et qu’on revend, tel l’esclavagisme d’un autre temps ! Les joueurs ont également une grande part de responsabilité dans ce fiasco. Longtemps cachés voire protégés par BIELSA, ils ne montrent aucune hargne, aucune envie. Ont-ils seulement notion de la gravité de la situation ? Cette 18ème place actuelle reflète exactement le niveau de ces pseudos futurs pépites, qui pour certains ont du talent, qu’ils cachent bien il faut l’avouer, mais le talent sans mental ne sert à rien ! Pour couronner le tout, la rumeur, pas si infondée que cela, du dépôt de bilan qui circule avec insistance ! Le moment est venu Mr LOPEZ de vous démasquer et d’apporter des réponses rapides et précises à nos accusations, notre patience ayant largement atteint ses limites. Le cas échéant, cela signifiera qu’il aura fallu seulement 6 mois à un imposteur pour déshonorer notre LOSC. Nous invitons tous les supporters Lillois qui partagent cet avis à rester en haut de leurs tribunes respectives ou dans les coursives durant les 15 premières minutes lors du match LILLE-NICE afin de montrer leur mécontentement et leur exaspération. L’attachement à un club, à une ville ne s’achète pas Mr Lopez. Il se construit au fil du temps, se transmet de génération en génération et finit par couler dans nos veines. Nous ne sommes pas passionnés par votre football, nous sommes passionnés par le LOSC ! A tout jamais fiers d’être lillois ! »