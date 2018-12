L1 - Lille : Christophe Galtier va prolonger

Valenciennes et Niort ont terminé le bon week-end de la Ligue 2 en se qualifiant pour le 9eme tour de la Coupe de France ce dimanche. Mais pour le VAFC, ce fut très dur à Thaon.

Coupe de France / 8eme tour

Samedi 8 décembre 2018



Dimanche 9 décembre 2018

Après Metz et Brest un peu plus tôt ce dimanche , Niort et Valenciennes ont à leur tour validé leur billet pour le 9eme tour de la Coupe de France. Niort a géré un avantage pris en fin de première période sur une réalisation de Dona Ndoh (0-1) sur la pelouse de Challans. De son côté, Valenciennes a joué avec le jeu à Thaon, équipe de National 3. Alors qu'ils menaient 3-0 après vingt minutes de jeu, les Nordistes ont laissé leurs adversaires revenir au score à un quart d'heure de la fin. Il a fallu passer par une improbable prolongation pour terminer le travail, avec des Vosgiens qui ont craqué, pas aidés non plus par l'expulsion d'un des leurs (3-6).Versailles (N3) –: 2-4Cote Bleu (5) –: 1-2Beaucairois (5) –: (0-2 a.p)US Boulogne CO (3) –: 2-3– Lusitanos Saint-Maur (4) : 3-2Chamalières (5) –: 0-1Villiers-Houlgate (8) –AF Bobigny (4) –FA Illkirch Graffenstaden (6) –– Sedan (4) : 1-0– ASC Biesheim (5) : 2-1Saint-Louis Neuweg (5) –– Angoulême (5) : 4-2 (a.p)CS Avion (6) –Besançon FC –: 1-2– Etoile Fréjus Saint-Raphaël (4) : 4-2– Pau FC (3) : 4-0Grand-Quevilly FC (6) –(5) : 1-2Hyères FC (4) –1-1 (1 tab 3)Le Poiré-Sur-Vie (7) –: 1-6US Cheminot de Paray (6) –0-4– ESTAC Troyes (2)3-2– Avranches (3) : 1-0USSA Vertou (5) –: 1-3– US Montagnarde (5) : 2-0– US Saint-Malo (4) : 2-0Olympique Alès (5) –: 0-2– Saint-Geneviève (4) : 3-2Entente Crest Aouste (8) – Le Puy (4) : reporté- Andrézieux (4) : 3-1La Chapelle (6) -: 0-1- Lannion (5) : 2-1Neslois (6) -: 0-1- Lege-Cap Ferret (5) : 2-1Oissel (4) -: 0-1- Epinal (4) : 1-0Prix-les-Mézières (6) -: 3-3 (TAB)Vannes (4) -: 2-3Créteil (4) -: 1-2Challans (5) -: 0-1- Rodez (3) : 2-0Thaon (5) -: 3-6 (ap)Bastia (5) - Saint-Omer (6)Charitoise (5) - Bourges (5) : reporté