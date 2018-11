L1 – Lille : Christophe Galtier fustige l’attitude de ses joueurs

Bousculé par Nice, Lille reste sur deux défaites en trois matchs en championnat et marque le pas. En conférence de presse, Christophe Galtier a regretté l’attitude de ses joueurs.

Galtier : « L’équipe est dépendante »

Un point sur les trois derniers matchs, c’est le bilan de Lille depuis un mois auquel on peut ajouter une défaite contre Strasbourg en Coupe de la Ligue.A l’Allianz Riviera, les hommes de Christophe Galtier ont été bousculés par le pressing niçois et n’ont jamais trouvé la parade. « On a eu des situations. On a joué pour attaquer, mais jamais pour marquer, jamais pour gagner, a concédé le coach lillois. Ce manque de détermination est très agaçant, très rageant. » Cette relative facilité et ce manque de détermination ne remontent pas à dimanche mais depuis quelques matchs.Avec une BIP en manque de réussite, le projet de jeu lillois touche un peu ses limites surtout qu’il manquait trois titulaires à Nice. Un problème d’effectif et de fraîcheur physique ? Galtier ne le cache pas même s’il ne s’en sert pas d’excuse. « Est-ce un problème d'ordre physique ?Est-ce du relâchement ? C'est un élément à prendre en compte. Mais il est vrai que l'équipe est dépendante des joueurs décisifs. Lorsqu'ils le sont moins, c'est compliqué. » Pointant du doigt la jeunesse de son groupe, le coach lillois attend malgré tout une réaction très rapide. « On a besoin de rappeler souvent aux joueurs les ingrédients à avoir dans un match. En début de semaine, je leur rappellerai aussi tout ce qu'on a mis pour gagner nos matches et exister dans ce championnat. »