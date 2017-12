L1-L2 - La commission de discipline : Un match pour Bruno Genesio (Lyon), trois pour Oussama Haddadi (Dijon)

Bruno Genesio a écopé jeudi d’un match de suspension après son expulsion du banc de touche à Amiens le week-end dernier (1-2), par révocation de sursis. Oussama Hadadi a écopé de trois rencontres de suspension, dont deux ferme, pour son rouge à Guingamp (4-0).

Bruno Genesio sera privé de banc à Toulouse mercredi prochain, pour le dernier match de l’OL avant la trêve hivernale. L’entraîneur lyonnais a écopé jeudi d’un match de suspension suite à son expulsion du banc de touche à Amiens le week-end dernier (1-2). Une décision prise par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, qui a révoqué le sursis pesant sur le coach rhodanien. La sanction ne prenant effet qu’à partir de mardi prochain, Genesio pourra bien être auprès de ses joueurs pour le choc contre Marseille dimanche au Groupama Stadium. En revanche, il sera interdit de banc, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles chez les Violets. Même chose pour Jean-Louis Garcia, ainsi que son adjoint à Troyes Manuel Nogueira, et Bertrand Desplat, président de Guingamp. Verratti, Alves et Balotelli privés de 19eme journée Logiquement expulsé pour un geste maladroit et dangereux sur Jonathan Martins Pereira à Guingamp (4-0), Oussama Hadadi ne rejouera plus avec Dijon en 2017. Il a pris trois matchs de suspension, dont un avec sursis. Ronaël Pierre-Gabriel s’en est sorti avec une rencontre ferme et une autre avec sursis suite au rouge qui lui a été infligé pour annihilation d’une occasion de but à Marseille avec Saint-Etienne (3-0). A noter parmi les joueurs qui seront privés de la 19eme journée pour trois avertissements en dix rencontres la présence de Marco Verratti (PSG), Dani Alves (PSG) ou encore Mario Balotelli (Nice). Par ailleurs, la Commission de discipline a accepté la demande de report de Bordeaux quant à l’instruction des incidents ayant émaillé la réception de Marseille le 19 novembre dernier (1-1). Les dirigeants des Girondins seront entendus le mercredi 27 décembre. Le communiqué de la LFP Réunie le 14 décembre 2017, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : LIGUE 1 CONFORAMA Trois matchs de suspension dont un avec sursis Oussama Hadadi (Dijon FCO) Deux matchs de suspension dont un avec sursis Ronaël Pierre-Gabriel (AS Saint-Etienne) Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 19 décembre 2017 à 0h00. Vitorino Hilton (Montpellier HSC), Mateo Pavlovic (Angers SCO), Younousse Sankhare (Girondins de Bordeaux), Ernest Seka (RC Strasbourg), Jorge (AS Monaco), Diego Carlos (FC Nantes), Mario Balotelli (OGC Nice), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Dani Alves (Paris Saint-Germain), Alexander Djiku (SM Caen) 17e journée : Amiens SC – Olympique Lyonnais du 10 décembre 2017 Exclusion de M. Bruno Genesio, entraineur de l’Olympique Lyonnais Un match de suspension par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 19 décembre 2017 à 0h00. 17e journée : AS Monaco – ESTAC du 9 décembre 2017 Exclusion de MM. Jean-Louis Garcia, entraineur et Manuel Nogueira, entraineur adjoint de l’ESTAC Un match de suspension avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 19 décembre 2017 à 0h00. 13e journée : EA Guingamp – Angers SCO du 18 novembre 2017 Comportement de M. Bertrand Desplat, président d’EA Guingamp, à l’issue de la rencontre Un match de suspension par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 19 décembre 2017 à 0h00. La Commission décide également d’infliger une amende de 4.000€ dont 2.000€ avec sursis à M. Bertrand Desplat. 13e journée : Girondins de Bordeaux – Olympique de Marseille du 19 novembre 2017 Comportement des supporters des Girondins de Bordeaux : usage d’engins pyrotechniques et envahissement du terrain à l’issue de la rencontre Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : envahissement du terrain à l’issue de la rencontre A la demande du club des Girondins de Bordeaux, la commission accepte de reporter l’instruction pour la séance du mercredi 27 décembre 2017. DOMINO’S LIGUE 2 Deux matchs de suspension Manuel Perez (Clermont Foot 63), Adolphe Teikeu (FC Sochaux-Montbéliard) Deux matchs de suspension dont un par révocation du sursis Baptiste Aloe (Valenciennes FC) Deux matchs de suspension dont un avec sursis Julien Laporte (Clermont Foot 63) Un match ferme Jean-Ricner Bellegarde (RC Lens), Joris Marveaux (GFC Ajaccio) Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 19 décembre 2017 à 0h00. Yannick Mbone (Châteauroux), Hervé Lybohy (Paris FC), Dusan Cvetinovic (RC Lens), Pape Abdou Paye (Bourg en Bresse 01), Ludovic Ajorque (Clermont Foot 63), Timothée Taufflieb (Quevilly Rouen Métropole)