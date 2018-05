L1 (J36) : Tout ce qu’il faut savoir sur Saint-Etienne - Bordeaux

Bordeaux est l’adversaire que Saint-Etienne a le plus souvent affronté dans l’élite (111 matchs), et inversement, avec un bilan de 41 victoires girondines, 31 nuls et 39 victoires stéphanoises.

Les trois derniers matchs de Saint-Etienne

27/04/2018 : Montpellier – Saint-Etienne (0-1, L1)

22/04/2018 : Saint-Etienne – Troyes (2-1, L1)

14/04/2018 : Strasbourg – Saint-Etienne (0-1, L1)

Les trois derniers matchs de Bordeaux

28/04/2018 : Bordeaux – Dijon (3-1, L1)

22/04/2018 : Bordeaux – PSG (0-1, L1)

15/04/2018 : Montpellier – Bordeaux (1-3, L1)

Les équipes probables

Saint-Etienne : à venir…

Bordeaux : à venir…

Les groupes

Saint-Etienne : à venir…

Bordeaux : à venir…

Les stats à retenir (avec OPTA)