L1 (J36) : Toulouse et Lille veulent s’éloigner… ou se croiser

Ce dimanche après-midi (17h00), la lutte pour le maintien connaîtra certainement un tournant avec l'affrontement entre Toulouse (17eme) et Lille (19eme).

Grâce à sa victoire contre Metz la semaine dernière (3-1), Lille s’est offert le droit d’y croire dans ce sprint final. Revenus à deux points de Toulouse, les Dogues peuvent même sortir de la zone rouge ce dimanche soir en cas de succès au Stadium (17h00). « Le match peut être décisif pour Toulouse, mais pas pour nous. Même si on gagne, on reste suspendu aux résultats des autres et notamment de Troyes », nuance Christophe Galtier, qui prévient tout excès de confiance auprès de son jeune groupe. Surtout qu’en face, le TFC joue aussi son avenir dans l’élite. En difficulté depuis trois mois, les Violets avancent au ralenti et sont désormais clairement menacés par la zone rouge. « Ce ne sont pas des finales. Une finale, c’est quand on a fait un parcours incroyable », préfère observer l’entraîneur lillois. Pour ce rendez-vous « important », l’ancien coach de Saint-Etienne a choisi de mettre les petits plats dans les grands en emmenant ses joueurs sur les bords de la Garonne dès samedi matin.

Galtier : « Les joueurs sont conscients de l’enjeu »

Sur place, les Lillois croiseront peut-être la route des 850 supporters invités à faire le déplacement pour l’occasion. Et tout ce qu’espère Christophe Galtier, c’est que les fans nordistes sauront ne pas ajouter de pression sur les épaules de ses joueurs. « Je sais que mes joueurs sont conscients de l’enjeu. Ils n’ont pas besoin de pression supplémentaire, prévient-il. On a vécu une semaine avec beaucoup de pression. Plus on avance, moins on aura de jokers car des jokers on en a cramé quelques-uns et on arrive dans une période où toute erreur aura des conséquences quasiment irréversibles pour les uns et pour les autres. » Et comme pendant ce temps, Troyes ira à Lyon (16h30), Lille veut se persuader qu’il y a un coup à faire ce dimanche après-midi.

Debève : « Il n’y a pas de raison pour que ça ne paye pas »

Côté toulousain, le discours n’est pas si éloigné. La conscience de l’enjeu est, là aussi, clairement affichée : « Il suffit de regarder le classement pour savoir qu’on a deux points d’avance (sur Lille) et qu’en cas de victoire, on en aura cinq avec un bon goal-average. Et que si on fait un mauvais résultat, on sera en difficulté. Les joueurs, le club, le staff en ont conscience », a martelé Michaël Debève. L’entraîneur toulousain abat une carte supplémentaire avant d’affronter le LOSC : la méthode Coué. « C’est vrai que sur quatre ans, ça fait trois saisons qu’on joue le maintien sur les dernières journées. Jusqu’à maintenant, ça a payé, il n’y a pas de raison pour que ça ne paye pas », veut se rassurer le successeur de Pascal Dupraz. Même stratégie quand il s’agit d’évoquer le forfait de Yaya Sanogo. « L’absence de Yaya Sanogo est un handicap, notamment quand on regarde ses stats au Stadium. Ceux qui le remplaceront seront efficaces, j’en suis persuadé. » Les supporters toulousains ne demandent maintenant qu’à être sereins eux aussi.