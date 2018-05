L1 (J36) : Marseille reste sur son nuage avec sa victoire contre Nice

Dans son style habituel, avec du beau jeu par moments et du caractère toujours, l’OM a répondu aux victoires de Lyon et de Monaco en dominant Nice ce dimanche en clôture de la 36eme journée de L1 (2-1). Les Marseillais restent ainsi au contact dans la lutte pour le podium, quand le Gym décroche pour la Ligue Europa.

Le debrief

L’OM a décidément développé un style bien à lui et il a encore appliqué sa recette favorite ce dimanche. Surpris d’entrée par Nice, les Marseillais ont d’abord étincelé dans le jeu avant de plonger physiquement, trois jours après leur qualification pour la finale de Ligue Europa au bout de 120 minutes à Salzbourg. Mais c’est ensuite leur état d’esprit infaillible et leur caractère de vainqueurs qui ont pris le relais, pour arracher une victoire essentielle dans la course au podium (2-1). Ils ont ainsi répondu aux victoires plus tôt dans la journée de Lyon (3-0 contre Troyes) et de Monaco (1-2 à Caen) pour rester à respectivement deux et un point de ses deux concurrents directs dans le haut du classement. Tout l’inverse des Niçois, qui n’ont pas imité Rennes, victorieux de Strasbourg (2-1), et qui sont maintenant distancés dans la lutte pour le Top 5. Ils restent néanmoins dans le coup pour l’Europe, à la faveur de la contre-performance de Saint-Etienne à domicile contre Bordeaux (1-3).

Les Aiglons pourront encore regretter de ne pas avoir su tenir un résultat, affichant désormais un débours de 24 points perdus après avoir mené au score. Mais leur avantage, pris sur leur toute première occasion du match, n’a jamais reflété la physionomie d’un premier acte à sens unique en faveur des Marseillais. Ce n’est que la réussite qui a fait défaut aux joueurs de Rudi Garcia, malgré un onze remanié, avec notamment la titularisation de la paire Kamara – Zambo Anguissa à la récupération. Après une première demi-heure énorme de volume de courses et d’intensité, l’OM n’avait plus beaucoup de carburant au retour des vestiaires. C’est alors la tête qui a pris le relais et qui lui a permis de dominer une équipe niçoise anormalement maladroite dans sa faculté à profiter des espaces dans le bloc adverse. Marseille parait aujourd’hui marcher sur l’eau, flotter sur son petit nuage. Pourvu que ça dure doit se dire le Vieux-Port au sortir d’une semaine où tout a souri. Même si elle n’a pas définitivement évacué le spectre d’un échec sur les deux tableaux en fin de saison.

Le film du match

5eme minute (0-1)

Servi par Le Marchand à l’angle de la surface de l’OM, Balotelli s’y infiltre par la gauche. Il se joue de Rolando, pousse le ballon pour effacer Bo.Kamara, tout en restant debout malgré le déséquilibre, avant de conclure d’une frappe enroulée puissante au point de penalty. Elle ne laisse aucune chance à S.Mandanda.

9eme minute

Payet illumine une action confuse sur la droite d’une talonnade pour lancer Thauvin. L’ailier de l’OM arrive lancé dans la surface niçoise, il fixe Dante et enroule sa frappe du gauche vers le petit filet opposé. Benitez se couche bien pour repousser.

13eme minute (1-1)

Payet hérite du ballon sur la gauche suite à un décalage de Thauvin. Il bénéficie d’abord d’un contre favorable face à Souquet, avant de fixer Cyprien. Il délivre ensuite un centre au cordeau du gauche vers Germain, qui passe entre Marlon et Dante pour conclure à bout portant.

31eme minute

Zambo Anguissa déboule tout en puissance sur la gauche et prend la défense niçoise à contre-pied avec une talonnade pour Amavi. Ce dernier centre sans contrôle vers Thauvin, qui coupe au point de penalty. Sa reprise puissante est déviée juste ce qu’il faut par Dante, revenu de loin pour tacler.

38eme minute

Thauvin envoie une longue transversale vers Amavi sur la gauche. Le latéral marseillais temporise en attendant du soutien et centre à l’entrée de la surface vers son compère, arrivé à tout vitesse. Son tir n’est pas suffisamment bien placé pour battre Benitez, qui doit s’y prendre à deux fois pour se saisir du ballon.

46eme minute

Saint-Maximin déborde sur la droite et va au bout de son action avant de centrer en retrait en direction de Balotelli à l’entrée de la surface marseillaise. L’attaquant niçois reprend sans contrôle et S.Mandanda est sur la trajectoire, mais il se fait une belle frayeur sur sa prise de balle mal assurée.

62eme minute

Bonne séquence niçoise dans le camp marseillaise, avec une longue possession qui se conclut par un tir de Seri de loin. Il est dévié par Bo.Kamara, qui est tout proche de tromper S.Mandanda, qui s’était avancé. Le gardien de l’OM est lobé, mais le ballon file juste à côté.

72eme minute (2-1)

Zambo Anguissa lance Njie dans le dos de la défense niçoise. Sur son premier ballon, l’attaquant camerounais s’arrache pour éviter la sortie, efface Dante d’un petit pont et devance la sortie de Benitez pour servir en retrait Payet. Le Réunionnais fait preuve d’un grand sang-froid pour conclure dans le but vide.

Tops et flops



TOP 3

Encore un match plein pour PAYET. Le capitaine de l’OM a rendu une copie quasi parfaite, avec une passe décisive sur l’égalisation et le but de la victoire, inscrit avec sang-froid. Il a illuminé cette soirée de sa confiance, qui a imprégné chacun de ses gestes techniques, que ce soit sur ses déviations ou ses ouvertures. Un chef d’œuvre de plus en 2018 pour le Réunionnais.

Rarement ZAMBO ANGUISSA a dominé à ce point son sujet dans une affiche de cette envergure en L1. A 2000% physiquement, il s’est imposé dans quasiment tous ses duels et a mis un impact physique énorme à la récupération. Mais il a aussi fait preuve d’une réelle qualité technique pour se sortir des petits espaces et pour peser sur le jeu offensif de l’OM. A l’origine du deuxième but marseillais.

Quand BALOTELLI est à ce point « in the zone », il fait clairement partie des tout meilleurs attaquants de L1. Buteur d’entrée de match après un petit numéro solitaire, il a fait le show avec un jeu en pivot de grande qualité et des arabesques délicieuses. Il a posé d’énormes soucis à la défense marseillaise par son poids et sa finesse technique. Dommage qu’il était trop seul dans le secteur offensif du Gym.



FLOP 3

Héros de la qualification de l’OM pour la finale de la Ligue Europa, ROLANDO a cette fois vécu une soirée bien plus compliquée. A la rue dans son duel avec Balotelli, à l’image de l’action du 0-1, il est apparu en souffrance dès que Niçois accéléraient. Pour ne rien arranger, il est sorti sur blessure à la pause. L’état de grâce n’a pas duré.

Un jour sans pour SAINT-MAXIMIN. L’ancien Bastiais n’a pas réussi à mettre sa qualité technique au service de sa vitesse et à faire fructifier les nombreux débordements qu’il a initiés sur le côté droit. De bonnes intentions, mais trop de déchet dans la zone de vérité, notamment en raison de choix douteux et d’initiatives trop personnelles.

Comme souvent cette saison, DANTE n’est pas apparu impérial. Il a notamment pris le bouillon sur le deuxième but marseillais, où Njie l’a effacé trop facilement. Une séquence qui ternit forcément son bilan, qui n’était déjà pas excellent jusque-là. Trop de fébrilité pour celui qui doit être le taulier d’une jeune équipe.

Monsieur l’arbitre au rapport

Antony Gautier est parfois tombé dans le panneau de l’accentuation, ce qui a eu pour effet une multiplication des fautes et un jeu haché. En revanche, il ne s’est pas laissé avoir par les gesticulations de Rudi Garcia sur une action pas claire entre Cyprien et Thauvin dans la surface niçoise, où ne pas siffler était probablement la bonne décision.

La feuille de match

L1 (J36) : MARSEILLE – NICE : 2-1

Orange Vélodrome (50 000 spectateurs environ)

Temps ensoleillé – Pelouse bonne

Arbitre : M.Gautier (5)

Buts : Germain (13eme) et Payet (72eme) pour Marseille – Balotelli (5eme) pour Nice

Avertissements : Bo.Kamara (39eme) pour Marseille – Balotelli (40eme) pour Nice

Expulsion : Aucune



Marseille

S.Mandanda (5) – B.Sarr (5), Rolando (4) puis Sertic (46eme / 5), Luiz Gustavo (6), Amavi (5) – Zambo Anguissa (7), Bo.Kamara (5) puis M.Sanson (85eme) – Thauvin (5) puis Njie (72eme), Payet (cap) (8), Ocampos (5) – Germain (6)

N’ont pas participé : Y.Pelé (g), Abdennour, M.Lopez, Sari

Entraîneur : R.Garcia



Nice

Benitez (5) – Souquet (5), Marlon (5), Dante (cap) (4), Le Marchand (5) – Lees-Melou (5), Cyprien (5), Seri (5) – Saint-Maximin (4) puis Srarfi (81eme), Balotelli (7) puis Le Bihan (84eme), Plea (4)

N’ont pas participé : Cardinale (g), Burner, M.Sarr, Tameze, N.Mendy

Entraîneur : L.Favre