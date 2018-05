L’OL a fait un pas supplémentaire vers une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions avec sa victoire tranquille contre Troyes dimanche (3-0). Avec désormais sept succès consécutifs en L1, Lyon réalise une série inédite depuis les années 2000.

L1 (J36) : Lyon n’a pas forcé pour poursuivre sa marche en avant contre Troyes

L’OL a fait un pas supplémentaire vers une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions avec sa victoire tranquille contre Troyes dimanche (3-0). Avec désormais sept succès consécutifs en L1, Lyon réalise une série inédite depuis les années 2000.

Le debrief

Lyon a passé un dimanche après-midi parfait sous le chaud soleil qui inonde la France ce week-end. L’OL a engrangé un septième succès consécutif en L1, série inédite depuis les années 2000, en dominant Troyes sans forcer (3-0). Ce score large, pas forcément en accord avec la prestation sans relief des Gones, accentue aussi leur avance à la différence de buts par rapport à leurs concurrents directs. Pas anodin, même si les hommes de Bruno Genesio n’ont plus que deux matchs à gagner pour s’assurer d’un titre honorifique de vice-champion de France. Et surtout d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions bien moins anecdotique. Brillants et séduisants offensivement ces dernières semaines, les hommes du président Jean-Michel Aulas n’ont pas affiché le même allant cette fois.

Ecrasés par la chaleur et incapables de mettre du rythme, ils ont mis quasiment une demi-heure à se créer une première occasion et elle a fait mouche. La deuxième aussi, avec à chaque fois Bertrand Traoré dans le rôle du finisseur. Avec deux buts d’avance et contre une équipe de Troyes inoffensive pendant le premier acte, les Lyonnais ont choisi de gérer la suite de la rencontre. Bien plus à l’aise avec le ballon, ils ne l’ont pas toujours bien fait et ont redonné confiance aux Aubois, qui ont même trouvé la barre transversale. Mais leur chance était passée au cours d’une seconde période encourageante, même si ça ne veut plus rien dire à ce stade de la saison. L’ESTAC le savait, elle ne jouait probablement pas son maintien entre Rhône et Saône. Mais elle n’a plus que deux rencontres pour sauver sa peau dans l’élite, à Montpellier puis contre Monaco. Tout sauf évident. Pendant ce temps-là, Lyon se rendra à Strasbourg et recevra Nice. Avec à la clé un ticket pour retrouver la grande Europe.

Le film du match

28eme minute (1-0)

Corner pour Lyon sur la droite. Depay le frappe au second poteau, où Aouar s’arrache pour reprendre du droit dans une position difficile. Son tir prend la direction du but et B.Traoré, sur la trajectoire, bat Zelazny d’une déviation subtile de l’extérieur.

31eme minute

Excellent pressing de Ndombélé, qui gratte le ballon dans les pieds de Walter. Le milieu de l’OL fixe la défense de Troyes avant de servir B.Traoré dans le contre-pied. Le Burkinabé enroule sans contrôle, mais ne trouve pas le petit filet opposé.

35eme minute (2-0)

Après un premier duel entre Fekir et B.Pelé, gagné par le Troyen, F.Mendy récupère le ballon côté gauche. Le latéral de l’OL a tout son temps pour ajuster son centre vers B.Traoré, qui coupe la trajectoire aux six mètres pour placer une reprise de la tête que Zelazny ne peut qu’effleurer.

41eme minute

A.Niane perce plein axe et décale Grandsir, qui centre en première intention dans la surface lyonnaise. Azamoum reprend d’une tête plongeante au premier poteau sans parvenir à décroiser suffisamment sa reprise pour attraper le cadre.

48eme minute

Jeu à trois des Lyonnais sur la gauche, entre Fekir, Depay et F.Mendy. Le latéral lyonnais centre vers le second poteau, où Walter repousse plein axe de la tête. Le ballon revient sur Ndombélé, qui allume à l’entrée de la surface. Zelazny repousse des pieds.

66eme minute

Belle inspiration de Nivet, qui envoie un ballon bien dosé dans le dos de la défense lyonnaise vers A.Niane. L’attaquant de l’ESTAC reprend en bout de course, mais sa frappe de demi-volée n’inquiète pas Gorgelin, bien placé pour stopper le tir.

73eme minute

A plus de 25 mètres, Depay se met en position de frappe sans prendre réellement d’élan. Son tir sec du droit se dirige vers le petit filet de Zelazny, qui se couche bien sur sa droite pour repousser le ballon.

76eme minute

Coup-franc pour Troyes. Légèrement décalé sur la gauche, Azamoum s’en charge pour enrouler sa frappe puissante, qui prend la direction de la lucarne. Mais Gorgelin s’envole pour dévier avec la main opposée et envoyer le ballon sur sa propre transversale. Un arrêt de grande classe pour le gardien lyonnais.

88eme minute (3-0)

Longue séquence aux abords du but troyen. Après un premier centre trop long de Ndombélé, Cornet s’arrache pour récupérer le ballon et servir Tousart. F.Mendy lance ensuite Cornet à la limite du hors-jeu et l’ancien Messin trompe Zelazny dans un angle très fermé sur la gauche.

Tops et flops



TOP 3

Actif en début de match sans être toujours servi, B.TRAORE s’est montré opportuniste pour inscrire un doublé et porter à 13 son total de buts en L1 cette saison. En pleine confiance, l’attaquant burkinabé a ensuite brillé par sa qualité technique. Il était de loin le plus inspiré des trois attaquants lyonnais ce dimanche.

Titulaire indiscutable du poste de latéral gauche ces dernières semaines, F.MENDY a encore rendu une belle copie. Il a bien maîtrisé le cas Grandsir tout en multipliant les montées dans son couloir. Il a ainsi délivré deux passes décisives qui lui ont permis de participer à la victoire tranquille de l’OL.

Suppléant d’A.Lopes pour les trois derniers matchs de la saison en L1, GORGELIN a rempli sa mission avec brio. Au chômage technique en première période, il a réalisé les parades qu’il fallait en seconde pour éviter à l’OL de se faire peur. Autoritaire et déterminé dans ses sorties.



FLOP 3

A la peine aussi bien défensivement qu’offensivement, WALTER n’a quasiment pas existé. Il a souffert dans les duels et dans les transmissions, avec un déchet bien trop important. Du mieux au fil des minutes, mais pas suffisant pour réellement émerger.

B.PELE n’a pas eu des tonnes de munitions pour menacer la défense lyonnaise, mais il en a eues quelques-unes. Le hic pour lui, c’est qu’il ne les a pas bien utilisées sur son côté gauche. Il a rarement fait les bons choix et, quand il ne se trompait pas, il était souvent maladroit.

Depuis son retour de blessure, FEKIR n’est clairement plus celui qui a marché sur la L1 par séquences cette saison. Le capitaine de l’OL a encore démontré qu’il était loin de son meilleur niveau physique et sa complicité avec ses partenaires offensifs n’a pas sauté aux yeux. A force de se frustrer, il s’est même perdu dans des initiatives individuelles infructueuses.

Monsieur l’arbitre au rapport

Un match tranquille pour Nicolas Rainville, qui a géré aisément une rencontre sans grande intensité. Des avertissements sortis à bon escient et une bonne gestion humaine.

La feuille de match

L1 (J36) : LYON – TROYES : 3-0

Groupama Stadium (40 000 spectateurs environ)

Temps ensoleillé – Pelouse bonne

Arbitre : M.Rainville (6)

Buts : B.Traoré (28eme et 35eme) et Cornet (88eme) pour Lyon

Avertissements : Tousart (4eme) et F.Mendy (78eme) pour Lyon – Azamoum (20eme) et Suk (81eme) pour Troyes

Expulsion : Aucune



Lyon

Gorgelin (6) – Rafael (5), Marcelo (6), Morel (5), F.Mendy (7) – Ndombélé (6), Tousart (5), Aouar (5) puis Ferri (82eme) – Fekir (cap) (4) puis Cornet (78eme) – B.Traoré (7), Depay (5) puis Mariano (78eme)

N’ont pas participé : Racioppi (g), M.Diakhaby, Marçal, Tete

Entraîneur : B.Genesio



Troyes

Zelazny (5) – Cordoval (5), Giraudon (4), Hérelle (5), C.Traoré (4) – Azamoum (4), Bellugou (4) puis Nivet (46eme / 5), Walter (4) – Grandsir (4), A.Niane (4) puis Suk (74eme), B.Pelé (4) puis Ben Saada (69eme)

N’ont pas participé : Y.Diouf (g), Vizcarrondo, Deplagne, Obiang

Entraîneur : J.L.Garcia