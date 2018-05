L1 (J36) : Dijon se fait plaisir contre Guingamp

Dans cette rencontre sans grand enjeu, le DFCO a mis fin à sa spirale négative en dominant largement une formation guingampaise apathique (3-1).

Le debrief

Avant cette rencontre, Dijon restait sur un seul succès lors de ses huit derniers matchs de Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites). Etrillés 4 buts à 0 à l’aller au Roudourou, les Bourguignons devaient une revanche à leurs supporters, venus en nombre garnir les travées du stade Gaston-Gérard, en ce bel après-midi ensoleillé. En confiance après sa bonne prestation face au PSG au Parc des Princes (2-2), l’En Avant pouvait encore nourrir des espoirs d’Europe. Surtout que les hommes d’Antoine Kombouaré restaient sur cinq matchs sans défaite. La première période s’est déroulée sans rythme, hachée par beaucoup de déchet technique. Seule la paire d’attaquants dijonnais a tenté de créer le danger dans le camp guingampais. Profitant de la fébrilité de l’arrière-garde bretonne, Kwon a bien exploité une bonne ouverture de Rosier pour ajuster Johnsson.

Au retour des vestiaires, les locaux ont accentué leur domination. Peu avant l’heure de jeu, Eboa Eboa a miraculeusement relancé les siens, à la réception d’un coup-franc de Grenier. La quatrième passe décisive en cinq matchs pour l’ancien Lyonnais et le 70eme but encaissé par le DFCO cette saison en Ligue 1. Moins de dix minutes plus tard, Yambéré a redonné l’avantage aux Bourguignons, profitant d’une nouvelle approximation de la défense armoricaine. Dans une fin de rencontre à sens unique, le portier guingampais a longtemps repoussé l’échéance mais a dû s’incliner une troisième fois. Sliti a matérialisé son excellente prestation par un but, qui a entériné le succès bourguignon. Ce dernier permet à Dijon de revenir à un petit point de son adversaire du soir. Bien calés en milieu de tableau à deux journées de la fin, ces deux clubs achèvent cette saison en roue-libre.

Le film du match

12e minute

Tir cadré de Kwon Chang-Hoon ! L’ailier bourguignon se met en évidence avec une frappe du droit qui finit dans les bras de Johnsson. Le Coréen avait été trouvé dans la surface par Chafik après un débordement côté droit.

35e minute (1-0)

But de Kwon Chang-Hoon ! La défense guingampaise s’est trouée ! Rosier lance Kwon dans la profondeur côté gauche. Le Coréen se présente seul devant Johnsson. Le Coréen croise sa frappe, plutôt que de servir Sliti sur sa droite. Johnsson, abandonné par sa défense, est pris sur sa gauche !

48e minute

Tir non cadré de Kwon Chang-Hoon ! Lancé par Marié entre deux défenseurs à l’entrée de la surface plein axe, le Coréen frappe directement du gauche. Sa tentative frôle le montant gauche de Johnsson.

52e minute

Tir non cadré de Naïm Sliti ! Les Dijonnais déroulent … Kwon trouve Sliti d’une passe laser plein axe. Eboa Eboa est dans le vent, avant que le Tunisien n’efface Martins Pereira. Sa frappe est trop croisée et flirte avec le poteau gauche de Johnsson.

57e minute (1-1)

But de Felix Eboa Eboa ! Sur un coup-franc frappé par Grenier côté gauche, le défenseur central guingampais est seul au point de penalty pour égaliser de la tête ! Quel oubli de la défense dijonnaise !

65e minute (2-1)

But de Cédric Yamberé ! Le corner de Sliti est mal repoussé par la défense bretonne. Le ballon traîne au point de penalty et profite à Yambéré. Le défenseur central bourguignon déclanche une frappe puissante qui trompe Johnsson, pris sur sa gauche. Les locaux repassent devant !

85e minute

Tir non cadré de Naïm Sliti ! Sur un long dégagement de Reynet, Sliti devance la sortie de Johnsson côté droit. Sa volée finit dans le petit filet droit du but vide guingampais.

94 minute (3-1)

But de Naïm Sliti ! Suite à un nouveau dégagement de Reynet côté droit, la défense guingampaise est encore prise à défaut. Tavares trouve Sliti plein axe, qui bute une première fois sur Johnsson avant de pousser le ballon dans le but vide.

Tops et flops



TOP 3

Quelle prestation de Naïm SLITI ! Le meneur de jeu dijonnais était dans tous les bons coups cet après-midi et a été finalement récompensé par un but dans le temps additionnel.

KWON Chang-Hoon a posé de grosses difficultés à l’arrière-garde guingampaise, dépassée par la vitesse de l’ailier coréen. Sur l’un de ses nombreux appels, il a inscrit son dixième but cette saison.

Cédric YAMBERE a ponctué sa bonne prestation défensive par un but décisif, pour permettre à ses partenaires de reprendre les devants au cœur de la seconde mi-temps.



FLOP 3

Après-midi compliqué pour Jordan IKOKO, qui a énormément souffert dans son couloir gauche. Le latéral congolais n’a pas marqué de points face à la concurrence.

Même constat pour Jérémy SORBON, dépassé par la vitesse des attaquants dijonnais. Privé de son compère Kerbrat, l’ancien Caennais n’a pas rassuré, notamment sur son placement.

Décisif dimanche dernier face au PSG, Jimmy BRIAND s’est montré beaucoup plus discret ce soir. Le capitaine guingampais n’a pas eu beaucoup de ballons à négocier pour peser sur l’arrière-garde bourguignonne.

Monsieur l’arbitre au rapport

Rencontre tranquille pour Karim Abed, qui n’a pas eu beaucoup à sévir. Un seul carton jaune distribué et beaucoup de pédagogie pour le jeune arbitre de l’élite.

La feuille de match

L1 (J36) : DIJON – GUINGAMP : 3-1 (1-0)

Stade Gaston Gérard (13 157 spectateurs)

Temps ensoleillé – Pelouse correcte

Arbitre : K.Abed (5)

Buts : Kwon (35eme), Yambéré (65eme) et Sliti (94eme) pour Dijon – Eboa Eboa (57eme) pour Guingamp

Avertissement : Chafik (71eme) pour Dijon

Expulsion : Aucune



Dijon

Reynet (cap) (6) – Rosier (6), Haddadi (6), Djilobodji (5), Yambéré (7), Chafik (6) puis Bouka Moutou (88e) – Massouema (4) puis Loiodice (37e, 5), R.Amalfitano (5), Marié (4) – Sliti (8), Kwon (7) puis Tavares (71e)

N’ont pas participé : Leroy (g), Rüfli, Faussot, Sahibeddine

Entraîneur : O.Dall’oglio



Guingamp

Johnsson (6) – Ikoko (4), Sorbon (4), Eboa Eboa (6), Martins Perreira (5) – Blas (4) puis Coco (66e), Didot (4) puis Phiri (65e) – Thuram (4) puis N’Gbakoto (78e), Grenier (5), Benezet (4) – Briand (4)

N’ont pas participé : Petric (g), Rebocho, Kerbrat, Deaux

Entraîneur : A.Kombouaré