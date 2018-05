L1 (J36) : Crucifié en fin de match, Metz est officiellement condamné

Devant au score un peu contre le court du jeu, le FC Metz a craqué dans le temps additionnel face à Angers (1-2). Cette 22eme défaite de la saison condamne officiellement les Messins à la Ligue 2 la saison prochaine.

Le debrief

Ce match contre Angers à domicile ressemblait comme le dernier espoir de maintien du FC Metz. Engagés dans une lutte à 4 pour la place de barragiste, les Messins n’avaient pas d’autres choix que de s’imposer pour encore rêver. Le rêve a duré 91 minutes avant de s’évaporer en seulement deux minutes. Oui, le FC Metz est désormais officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite contre les Angevins (1-2). Avec huit points de retard sur Toulouse à deux journées de la fin, l’écart est trop grand pour être rattrapé. Pourtant, sous un soleil de plomb, les coéquipiers de Renaud Cohade ont pratiquement fait le match qu’il fallait afin de se donner la confiance nécessaire pour les deux dernières finales.

Bousculés par Angers, ils ont fait le dos rond et ont surtout surpris leurs adversaires pour prendre les manettes de la rencontre sur leur première incursion dans le camp angevin. Suite à une accélération de Rivière, Mollet est venu placer un pointu entre les jambes de Butelle (20eme). Le hold-up parfait surtout que Mr Thual a réussi à ne pas siffler un penalty flagrant sur Toko Ekambi quelques minutes après. Les dieux du foot étaient à Saint-Symphorien même si Angers a tout fait pour revenir grâce à sa fameuse dalle angevine. Portés par Flavien Tait, les hommes de Stéphane Moulin ont pêché dans la finition avant de trouver le chemin des filets coup sur coup. D’abord par Pavlovic qui a bien suivi un ballon repoussé par la barre de Kawashima (92eme) sur un corner puis par l’intenable Tait qui a offert le maintien aux siens d’une volée croisée (94eme). Terrible pour Metz mais finalement à l’image de sa saison.

Le film du match

16eme minute

But refusé pour Angers ! Kawashima s’est complètement troué dans sa sortie sur le corner ce qui profite à Toko Ekambi. Le buteur gagne son duel et marque mais Mr Thual refuse le but pour une position de hors-jeu !

20eme minute (1-0)

But pour le FC Metz et Florent Mollet ! Sur sa première incursion, Metz fait tout de suite la différence ! Rivière fait parler sa vitesse et centre en retrait. Mollet n’arrive pas à reprendre correctement mais profite du contre du défenseur pour placer un pointu entre les jambes de Butelle !

26eme minute

A.Bamba profite d’une absence de marquage de Dossevi pour aller aux avant-postes. Le latéral gauche combine avant de choisir le premier poteau. Kawashima se couche bien et capte en deux temps.

27eme minute

Rivière joue bien avec son corps sur une passe et laisse le ballon passer entre ses jambes. Il déstabilise par la même occasion Traoré et peut enchaîner avec une frappe croisée du gauche. Butelle est sur la trajectoire.

41eme minute

Tait est bien trouvé par une transversale de Mangani et se remet sur son pied droit. Il enroule mais c’est légèrement dévié en corner par un pied messin.

46eme minute

Mollet se met bien entre les lignes et enchaîne avec une frappe. Butelle a bien fermé son premier poteau.

47eme minute

Tait s’infiltre dans la surface mais croise trop sa frappe du droit.

53eme minute

Sur un centre venu de la droite, Ludovic Butelle se troue complètement dans sa sortie mais Roux et Niakhate se gênent au moment de faire la tête. Ça passe au-dessus.

70eme minute

Manceau est parfaitement décalé et laissé seul sur la droite. Hésitant à centrer, il frappe en force mais ça s’envole !

92eme minute (1-1)

But de Mateo Pavlović ! Sur un corner, le ballon vient heurter la transversale et retombe dans les pieds du défenseur central angevin qui pousse à bout portant !

94eme minute (1-2)

Angers trouve le moyen de s’offrir cette rencontre dans les derniers instants ! Tait reprend de volée le centre de Touré et ne laisse aucune chance à Kawashima !

Tops et flops



TOP 3

Si Angers a réussi à obtenir son maintien à Metz c’est en partie grâce à TAIT. Placé sur la gauche du milieu à 4 de Moulin, il n’a pas arrêté de percuter et s’est montré de nombreuses fois dangereux. Sa volée salvatrice vient récompenser un match plein.

Malgré la domination angevine, COHADE n’a pas à rougir de sa prestation dans l’entrejeu. Le capitaine messin, malgré ses 34 ans, a été présent dans l’intensité physique, a récupéré bon nombre de ballons et n’a jamais hésité à se projeter vers l’avant pour apporter le surnombre.

C’est de son côté qu’est venu le but messin mais MANCEAU était allé apporter le surnombre avant le contre. Car pour le reste, le latéral droit s’est montré solide face à Roux. Son penchant pour l’offensive lui a permis d’être en situation de frappe (70eme) même s’il a choisi la puissance à la précision. C’est avec lui que combine Thomas Touré sur le but de la gagne du SCO.



FLOP 3

Si Tait a rayonné, on ne peut pas en dire autant que son pendant à droite CAPELLE. Le gaucher n’a pratiquement pas pesé dans la rencontre et s’est entêté à repiquer sur son bon pied au lieu de prendre le couloir.

MANDJECK a bien failli réduire les espoirs messins à néant suite à l’ouverture de Mollet. Le milieu n’a jamais été dans les bons coups à la récupération et a eu la chance de voir Mr Thual fermer les yeux sur son intervention sur Toko Ekambi. Il est sorti sur blessure.

Face aux nombreux absents, Hantz a dû improviser une défense avec Selimovic et NIAKHATE. Ce dernier n’a pas apporté l’assurance qu’on attendait de lui avec de nombreux ballons perdus sur les relances. Il s’est aussi fait manger dans les duels aériens comme sur l’action entraînant le but de Pavlovic.

Monsieur l’arbitre au rapport

Un match tranquille à arbitrer pour Mr Thual qui n’a pratiquement eu rien à faire. Malheureusement, sur un contact évident entre Mandjeck et Toko Ekambi en première période, il a préféré ne pas siffler un penalty alors que le score était de 1-0.

La feuille de match

LIGUE 1 (36eme journée) / METZ – ANGERS : 1-2

Stade Saint-Symphorien (13 295 spectateurs)

Temps ensoleillé – Pelouse en bon état

Arbitre : O.Thual (4)

But : Mollet (20eme) pour Metz, Pavlovic (92eme) et Tait (94eme) pour Angers

Avertissements : Mollet (80eme) pour Metz

Expulsion : Aucune



Metz

Kawashima (5) – Rivierez (6), Niakhaté (4), Selimovic (5), Palmieri (5) puis Lempereur (83eme)– Mandjeck (3) puis Poblete (70eme), Mollet (6) puis Niane (92eme), Cohade (6) (cap) – Rivière (4), Roux (5), Dossevi (5)

N’ont pas participé : Didillon (g), Boulaya, Nguette, Maziz,

Entraîneur : F.Hantz



Angers

Butelle (5) – Manceau (6), I.Traoré (5) (cap), Pavlovic (6), A.Bamba (5) – Santamaria (5) puis Kanga (83eme) – Tait (7), Oniangué (5) puis Coulibaly (75eme), Mangani (5), Capelle (4) puis T.Touré (75eme) – Toko Ekambi (5)

N’ont pas participé : Michel (g), Thomas, Dore, Guillaume

Entraîneur : S.Moulin