L1 (J36) : Bordeaux fait chuter Saint-Etienne au pire moment

Saint-Etienne a vu sa série d'invincibilité prendre fin au pire des moments, ce dimanche après-midi contre Bordeaux. Dans un mauvais jour, les Verts mettent en péril leur cinquième place avec ce revers.

Le debrief

On pensait ces Verts lancés vers l’Europe. Mais ce dimanche, après treize matchs sans défaite en championnat, l’équipe de Jean-Louis Gasset a chuté au pire des moments contre Bordeaux. Au pire moment, car ce revers permet à Rennes et à Nice de repasser devant au classement, et donc déjecter provisoirement l’ASSE des places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Au pire moment, parce que ce résultat relance aussi un concurrent supplémentaire, en l’occurrence Bordeaux, qui avec ce quatrième succès sur les cinq dernières journées, revient à trois longueurs de Saint-Etienne. Au pire moment, enfin, car le calendrier de la fin de saison n’offre aucune garantie de redémarrage pour les Verts, qui iront à Monaco la semaine prochaine, avant de finir contre Lille, qui jouera sûrement sa survie à ce moment-là.

Mais sur le terrain, la défaite de Saint-Etienne ne souffre d’aucune contestation. Visiblement émoussés, les coéquipiers de Stéphane Ruffier ont rapidement été débordés par des Bordelais plus fringants et plus inspirés dans le domaine offensif. Youssouf Sabaly a multiplié les montées, les milieux ont bien accompagné, et Malcom a ajouté son grain de sel avec du jeu dans les petits espaces quand cela était nécessaire. Plusieurs fois, les Girondins ont même eu l’occasion de faire le break dans cette rencontre, mais la réussite a fui le club aquitain pour aller inscrit un troisième but qui aurait permis de vivre une fin de match plus tranquille.

Et notamment s’éviter des frayeurs dans le money-time, avec d’abord un tir de Jonathan Bamba sur le poteau, puis une tête de Mathieu Debuchy sur la barre. Surtout, juste avant le temps additionnel, l’ASSE a obtenu un deuxième penalty que Benoît Costil a cette fois repoussé. Tout allait bien pour Saint-Etienne jusque-là, mais les Verts se sont réveillés beaucoup trop tard pour espérer mieux ce dimanche après-midi. Cette défaite pourrait gâcher la fin de saison du club forézien, qui s’était pris à rêver d’Europe ces dernières semaines. Mais elle intervient après une série de victoires étriquées où tout tournait en faveur des hommes de Jean-Louis Gasset. Pas cette fois.

Le film du match

27eme minute (1-0)

Penalty pour Saint-Etienne ! Dans la surface, Beric prend le dessus sur Pablo et le défenseur bordelais commet une grosse faute. Cabella s’empare du ballon et envoie un gros tir sous la barre.

29eme minute (1-1)

But de Bordeaux ! A peine menés, les Girondins recollent déjà grâce à une tête de Sankharé. Le milieu bordelais échappe à la vigilance de Selnaes et vient couper avec brio un centre enroulé de Sabaly.

35eme minute (1-2)

But de Bordeaux ! Sur un corner, Pablo prend le dessus sur Perrin dans la surface. La tête du Brésilien rebondit sur Koundé dans les six mètres, ce dernier résiste à Debuchy et envoie un missile sous la barre de Ruffier.

38eme minute

D’un nouveau centre enroulé, Sabaly envoie un superbe ballon au deuxième poteau. Malcom part dans le dos de Debuchy et reprend de volée à bout portant, Mais le Brésilien ne s’applique pas suffisamment et son tir est à peine trop croisé.

41eme minute

Sur un centre de Lerager, Braithwaite devance Perrin pour croiser une bonne tête au premier poteau. Mais sa tentative fuit d’un rien le cadre de Ruffier.

83eme minute

Servi par Perrin, Bamba s’emmène bien le ballon et frappe sans se poser de question à l’entrée de la surface. Mais son tir croisé, hors de portée de Costil, rebondit sur le poteau !

88eme minute

Penalty pour Saint-Etienne ! Après une tête de Debuchy sur la barre, la surface bordelaise est le théâtre d’un gros cafouillage. Perrin frappe mais Lewczuk contre de la main à bout portant. M.Moreira accorde un penalty (très sévère) aux Verts. Comme en première période, Cabella s’en charge, mais cette fois Costil remporte son duel avec l’ancien Montpelliérain !

94eme minute (1-3)

But de Bordeaux ! A plus de 20 mètres du but adverse, Malcom prend sa chance du gauche. Le tir à ras de terre du Brésilien surprend Ruffier qui est un peu court.

Tops et flops



TOP 3

Pied droit ou pied gauche, pas de problème pour Youssouf SABALY. Sur son côté droit, le défenseur de Bordeaux a été un poison à chaque fois qu’il est monté. Ses centres ont fait passer un frisson dans la défense adverse à chaque fois, et c’est sur l’un d’eux que les Girondins ont égalisé par Sankharé.

Pas inquiété en charnière, Jules KOUNDE a connu une journée tranquille dans le Chaudron, là où son partenaire Pablo s’est mis à la faute sur le penalty obtenu par Beric. En plus, le jeune défenseur de 19 ans a marqué le deuxième but de son équipe. Du tout bon.

Le héros de Bordeaux, c’est Benoît COSTIL. Très peu sollicité ce dimanche, le gardien bordelais a repoussé un penalty de Cabella à l’approche du temps additionnel. Sans cet arrêt, les Girondins quittaient le Forez avec un seul point et disaient adieu à l’Europe.



FLOP 3

Romain HAMOUMA a traversé cette rencontre comme une ombre. Hyper discret offensivement, l’ancien Caennais n’a rien apporté. Comme Monnet-Paquet d’ailleurs…

Si Sabaly a fait aussi mal aux Verts, c’est aussi parce que Gabriel SILVA n’a pas su fermer son couloir. Souvent sur un fil mais globalement satisfaisant ces dernières semaines, l’arrière gauche brésilien a eu beaucoup de mal. Il s’est en plus rendu coupable d’une très vilaine faute sur Lerager.

Une fois n’est pas coutume, Mathieu DEBUCHY est passé à côté de son match ce dimanche. Pas en jambes, l’arrière droit des Verts n’a pas apporté offensivement et a surtout souffert défensivement. Battu par Koundé sur le deuxième but adverse, il oublie Malcom juste après sur une grosse occasion bordelaise. Mieux en deuxième période.

Monsieur l’arbitre au rapport

M.Moreira a pris la bonne décision en accordant un ^penalty à Saint-Etienne pour une faute de Pablo sur Beric. En revanche, quelques minutes auparavant, il aurait aussi dû accorder un penalty à Bordeaux suite à une faute de Cabella sur Malcom. L’arbitre aurait pu changer le cours du match dans les derniers instants en sanctionnant une main de Lewczuk qui paraissait vraiment involontaire…

La feuille de match

L1 (36eme journée) / SAINT-ETIENNE – BORDEAUX : 1-3

Stade Geoffroy-Guichard (32 000 spectateurs environ)

Temps ensoleillé – Pelouse en bon état

Arbitre : M.Moreira (4)

Buts : Cabella (27eme sp) pour Saint-Etienne – Sankharé (29eme), Koundé (35eme) et Malcom (94eme) pour Bordeaux

Avertissements : Selnaes (45eme) et Ntep (88eme) pour Saint-Etienne – Lerager (67eme), Lewczuk (85eme) et Costil (90eme) pour Bordeaux

Expulsion : Aucune



Saint-Etienne

Ruffier (4) – Debuchy (4), Perrin (cap) (5), Subotic (5), Gabriel Silva (4) – Selnaes (4) puis J.Bamba (45eme, 5), M’Vila (5), Cabella (4) – Hamouma (3), Beric (5), Monnet-Paquet (4) puis Ntep (63eme)

N’ont pas participé : Moulin (g), Théophile-Catherine, Mbengue, Diousse, Hernani

Entraîneur : J-L.Gasset



Bordeaux

Costil (cap) (7) – Sabaly (7), Koundé (7), Pablo (5), Poundjé (5) – S.Meïté (5) puis Lewczuk (84eme), Sankharé (non noté) puis Plasil (41eme, 5), Lerager (6) – Malcom (6), Braithwaite (5), Kamano (5) puis Cafu (76eme)

N’ont pas participé : Poussin (g), Pellenard, Vada, Laborde

Entraîneur : G.Poyet