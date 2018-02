L1 (J27) : D’une efficacité redoutable, le PSG remporte logiquement le Clasico contre Marseille

Efficace à défaut d’être irrésistible, le PSG a nettement dominé une équipe de Marseille impuissante ce dimanche soir (3-0). Les Parisiens ont dû finir le match à dix suite à la sortie de Neymar, évacué sur civière.

Le debriefUn adversaire transcendé par l’événement, un public hostile, une pelouse médiocre, des coups de sifflet contestés (à tort ou à raison), une égalisation salvatrice au bout du suspense… Rarement, cette saison, le Paris Saint-Germain a autant été bousculé qu’à l’occasion de son déplacement à l’Orange Vélodrome, le 22 octobre dernier (2-2). Ce dimanche, les joueurs de la Capitale semblaient fermement décidés à ne pas voir leur suprématie être de nouveau contestée. Kylian Mbappé a d’emblée donné le ton, lançant d’un but plein de maîtrise (10eme) une brillante prestation sur le plan individuel. Dans le sillage de son jeune prodige, la formation parisienne a parfaitement contrôlé la situation au cours des quarante-cinq premières minutes. Egalement très en vue, Adrien Rabiot et Neymar furent à l’origine du deuxième but, inscrit contre son camp par le malheureux Rolando (27eme). En face, l’Olympique de Marseille a payé au prix fort sa fébrilité défensive et n’a pas su profiter de ses quelques coups de pied arrêtés bien placés pour revenir dans la partie.La situation ne s’est pas franchement arrangée au retour des vestiaires pour l’OM. Pire : les hommes de Rudi Garcia ont rapidement encaissé un troisième but, signé Edinson Cavani (56eme). La rencontre est ensuite tombée dans un faux rythme accentué par les nombreuses interventions de M.Bastien (onze cartons jaunes distribués au total). Les Phocéens ont repris un peu d’allant suite à l’entrée en jeu de Clinton Njie (72eme) mais Thiago Silva, impérial, a empêché le Camerounais de réduire l’écart (81eme). D’une efficacité froide, les Parisiens sont parvenus à accélérer quand il le fallait pour faire la différence et n’ont que très peu été inquiétés défensivement. De quoi s’offrir un succès net et indiscutable (3-0). Seule ombre au tableau du côté du PSG, la sortie sur civière de Neymar, visiblement touché à la cheville droite. Marseille, de son côté, continue d’être stérile face aux gros du championnat (un point pris sur quinze possibles contre Paris, Monaco et Lyon) et rate l’opportunité de ravir la deuxième place à l’ASM.Le film du match10eme minute (1-0)Paris ouvre le score ! Daniel Alves cherche à alerter Kylian Mbappé à l’entrée de la surface. Jordan Amavi semble être sur la trajectoire mais le latéral olympien rate son intervention. L’attaquant du PSG récupère le ballon, élimine Rolando et ajuste Yohann Pelé d’une frappe du gauche à ras de terre !27eme minute (2-0)Le PSG fait le break ! Après avoir combiné avec Layvin Kurzawa sur le côté gauche, Adrien Rabiot entre dans la surface et centre à ras de terre vers Neymar. La reprise du Brésilien est détournée au fond des filets par Rolando, qui marque donc contre son camp !36eme minuteOh Neymar ! L’ancien Barcelonais s’avance plein axe et décoche une frappe enroulée du droit. Le ballon file de peu à côté du cadre.56eme minute (3-0)Et de trois pour les Parisiens ! Neymar s’amuse sur le côté gauche avant de centrer vers Edinson Cavani. l’Uruguayen contrôle, pivote et conclut d’une frappe ne laissant aucune chance à Yohann Pelé81eme minuteQuelle occasion pour l’OM ! Lancé en profondeur, Clinton Njie évite la sortie d’Alphonse Areola et pousse le ballon en direction du but vide. Mais Thiago Silva se jette in extremis pour éviter la réduction du score phocéenne !Tops et flops

TOP 3

Relégué sur le banc des remplaçants à Madrid, Thiago SILVA a réalisé une prestation tout simplement impeccable face à l’OM. Solide dans les duels, précis à la relance, le capitaine parisien a évité la réduction du score marseillaise d’un remarquable sauvetage sur sa ligne (81eme). Nul ne sait s’il sera titulaire lors de la réception du Real, mais toujours est-il qu’il a donné de sérieux gages de qualité concernant cette éventualité.Adrien RABIOT a l’habitude de sortir du lot dans les grands rendez-vous et, même si ce Clasico ne fut pas spécialement un grand cru, il n’a pas dérogé à la règle. Tranchant dans ses interventions et vif dans ses remontées de balle, l’ancien Toulousain a été l’élément le plus percutant au sein du milieu de terrain parisien. L’international français est d’ailleurs impliqué sur le deuxième but de son équipe (27eme).Buteur à l’aller, NEYMAR n’a cette fois pas trouvé le chemin des filets. Mais le Brésilien a indéniablement fourni une prestation de bien meilleure facture, marquée par une activité de tous les instants dans son couloir gauche. Impliqué sur les deux dernières réalisations de son équipe (27eme, 56eme), le joueur formé à Santos a cependant été contraint de sortir sur civière (81eme).

FLOP 3

Pas toujours irréprochable ces derniers temps, ROLANDO a affiché toutes ses lacunes ce dimanche soir. Le Portugais s’est fait éliminer par Kylian Mbappé sur l’ouverture du score (10eme) et a surtout poussé le ballon au fond de ses propres filets sur une reprise de Neymar (27eme). Loin d’Edinson Cavani sur le troisième but (56eme), le défenseur olympien a en outre été averti relativement tôt (32eme) et s’est signalé par plusieurs relances approximatives.Pendant de Luiz Gustavo devant la défense, André-Franck ZAMBO ANGUISSA a eu la tête sous l’eau pendant une longue partie du match. Le milieu phocéen n’a guère réussi à protéger son arrière-garde et a perdu de nombreux duels dans l’entrejeu.Match sans relief de la part de Dimitri PAYET, qui a confirmé sa mauvaise passe actuelle. Le Réunionnais a pourtant eu plusieurs cartouches intéressantes à négocier sur coups de pied arrêtés mais a fait preuve d’une imprécision chronique dans cet exercice.Monsieur l’arbitre au rapportOnze. C’est le nombre d’avertissements que M.Bastien a distribués à l’occasion de ce Clasico marqué par de très nombreuses fautes. L’homme en noir a sévi en temps voulu et a su maintenir son autorité sur cette partie. C’est bien là l’essentiel.La feuille de matchL1 (27eme journée) / PSG – MARSEILLE : 3-0Parc des Princes (47 840 spectateurs environ)

Pelouse en excellent état

Arbitre : M.Bastien (6)Buts : Mbappé (10eme), Rolando (27eme, c.s.c.), Cavani (56eme) pour le PSGAvertissements : Thiago Silva (33eme), Cavani (45eme+1), L.Diarra (57eme), Alves (75eme), Motta (82eme), Di Maria (89eme) pour le PSG, Ocampos (20eme), Rolando (32eme), Germain (49eme), Amavi (60eme), Njie (75eme) pour MarseilleExpulsion : Aucune



PSG

Areola (6) – Alves (6), Marquinhos (6), Thiago Silva (cap) (7), Kurzawa (5) – Lo Celso (6) puis Draxler (72eme), L.Diarra (6) puis Motta (61eme), Rabiot (7) – Mbappé (7) puis Di Maria (61eme), Cavani (6), Neymar (7)N’ont pas participé : Trapp (g), Kimpembe, Meunier, Pastore

Entraîneur : U.Emery

Marseille

Y.Pelé (4) – Sakai (3) puis B.Sarr (59eme), Rami (4), Rolando (2), Amavi (4) – Zambo Anguissa (3), Luiz Gustavo (5) – Thauvin (4), Payet (cap) (3), Ocampos (non noté) puis Sanson (38eme – 4) – Germain (3) puis Njie (73eme)N’ont pas participé : Escales (g), Abdennour, B.Kamara, M.Lopez

Entraîneur : R.Garcia