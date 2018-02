L1 (J27) : Dijon enchaîne face à Caen

Pour leur troisième match en huit jours, les Dijonnais ont disposé d’une décevante formation caennaise (2-0).

Le debriefQuatrième formation à domicile (26 points engrangés), Dijon reste sur sept succès et un nul sur ses huit dernières rencontres à Gaston-Gérard. La cinquième meilleure attaque de Ligue 1 n’est pas parvenue à trouver la faille en milieu de semaine à Troyes (0-0). Mais les hommes d’Olivier Dall’Oglio espéraient bien bonifier ce point glané à l’extérieur, face une formation caennaise à la peine en ce début d’année : deux victoires sur les sept derniers matchs de Ligue 1. Le début de match était enlevé, le ballon circulant d’un but à l’autre. Toutes deux positionnées en 5-3-2, les deux formations ont profité des nombreux espaces laissés au milieu du terrain. Plus adroits techniquement, les Dijonnais ont logiquement ouvert le score. Privé de ballons, les attaquants normands ont peiné, de leur côté, à se mettre en évidence.La réaction caennaise au retour des vestiaires n’a duré que quelques minutes. Le temps, pour les locaux, de remettre enfin le pied sur le ballon. Perturbés par la sortie sur blessure de Da Silva, les Caennais ont bêtement concédé un penalty à vingt minutes du terme de la rencontre. L’occasion pour Tavares et les Dijonnais de mettre fin au suspens et de s’offrir une fin de match tranquille. Ce nouveau succès à domicile (2-0) permet aux Bourguignons d’intégrer provisoirement la première moitié du tableau. Avec 35 points en 27 matchs, le DFCO se rapproche du maintien. Pire défense de l’élite, il enchaîne même un deuxième clean sheet consécutif. De quoi faire le plein de confiance avant un déplacement dans le Chaudron stéphanois samedi prochain. A l’inverse, Caen ne s’est pas rassuré, à cinq jours de son quart de finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais.Le film du match3e minute

Tir non cadré de Wesley Saïd ! Servi dans le cœur du jeu, l’attaquant dijonnais peut se retourner et progresser jusqu’à l’entrée de la surface. Sa frappe croisée à ras-de-terre passe largement à gauche du but de Vercoutre, alors que l’ancien Rennais avait tout son temps pour ajuster le portier normand !5e minute

Tir non cadré de Ronny Rodelin ! La réponse caennaise ne se fait pas attendre. Décalé par Peeters côté gauche, Rodelin enroule son plat du pied. Le ballon passe au-dessus de la cage dijonnaise.7e minute

Tir non cadré de Wesley Saïd ! Servi au point de penalty, Tavares manque son contrôle mais peut servir en retrait Saïd. La frappe enroulée du Dijonnais passe de nouveau à gauche du but caennais.25e minute (1-0)

But contre son camp de Damien Da Silva . Décalé côté droit par Amalfitano, Saïd profite des largesses de la défense caennaise et choisit de centrer à ras-de-terre au second poteau. Da Silva se jette devant Tavares mais marque en taclant dans son propre but. Les locaux sont récompensés de leurs efforts !29e minute

Tir cadré de Júlio Tavares ! Trouvé plein axe sur une touche d’Haddadi, le Cap-Verdien progresse jusqu’à l’entrée de la surface et arme une lourde frappe. Vercoutre repousse non sans mal, avant que sa défense ne se dégage comme elle le peut.45e minute

Tir cadré de Stef Peeters ! Enfin une réaction caennaise ! Rodelin trouve Peeters à l’entrée de la surface plein axe. Le Belge élimine Lautoa d’un double contact et arme une lourde frappe au premier poteau. Reynet se détend sur sa gauche pour écarter le danger.70e minute (2-0)But sur penalty de Júlio Tavares ! Suite à un centre de Balmont côté droit, Genevois repousse mal sur Féret, pris par la vitesse de Saïd. L’avant-centre dijonnais s’effondre dans la surface. Avant de laisser à son coéquipier cap-verdien trouver la lucarne droite de Vercoutre et faire le break.81e minute

Tir non cadré de Cédric Yamberé ! Alerté en contre par Sliti côté droit, Tavares trouve dans l’axe Yambéré, en position inhabituelle d’avant-centre. L’ancien Girondin manque sa frappe croisée, repoussée en deux temps par la défense normande.Tops et flops TOP 3Julio TAVARES est l’homme en forme côté dijonnais. Auteur de sa dixième réalisation de la saison (son record dans l’élite), le Cap-Verdien a inscrit six des neuf derniers buts de son équipe. Il a été un véritable poison pour la défense caennaise, gênée par son jeu en déviation.Intenable sur son côté droit, Valentin ROSIER a livré une très belle prestation. Au départ de l’action à l’origine du penalty, le jeune latéral de 21 ans n’en finit plus de progresser.Autre Dijonnais très en vue ce soir, Romain AMALFITANO a régné sur le milieu de terrain. Sa qualité de passes et son activité incessante ont fait des merveilles pour trouver la faille avant la demi-heure de jeu. FLOP 3Ce n’était pas la soirée de Damien DA SILVA. Buteur lors des trois derniers matchs, le défenseur central caennais a concédé l’ouverture du score, avant de sortir sur blessure à l’heure de jeu.Ivan SANTINI n’est pas parvenu à se mettre en évidence. Bien muselé par la défense centrale dijonnaise, le Croate est apparu nerveux. Rapidement averti, il a cédé sa place à l’entame de la dernière demi-heure.Même constat pour Enzo CRIVELLI. Transfuge du SCO d’Angers lors du mercato hivernal, l’ancien Bordelais s’est montré trop emprunté pour mettre à mal la plus mauvaise défense de l’élite.Monsieur l’arbitre au rapportSi le penalty accordé aux locaux est discutable, Sébastien Desiage a dans l’ensemble rendu une belle copie. Très pédagogue avec les 22 acteurs, il n’a pas hésité à sévir lorsque la situation l’exigeait.La feuille de matchL1 (J27) : DIJON – CAEN : 2-0Stade Gaston Gérard (10 524 spectateurs)Temps froid – Pelouse en bon étatArbitre : S. Desiage (6) Buts : Da Silva (csc, 25e) et Tavares (70e, sp) pour DijonAvertissements : Balmont (11e) pour Dijon, Da Silva (34e), Santini (45e), Féret (70e) et Guilbert (89e) pour CaenExpulsion : Aucune

DijonReynet (cap) (6) – Haddadi (6), Yambéré (6), Lautoa (6), Djilobodji (6), Rosier (7) – Balmont (5) puis Sammaritano (70e), Abeid (5), R.Amalfitano (7) – Saïd (5) puis Sliti (70e), Tavares (7) puis Jeannot (89e) N’ont pas participé : Leroy (g), Rüfli, Varrault, MariéEntraîneur : O. Dall’oglio CaenVercoutre (5) – Armougom (5), Genevois (5), Da Silva (4) puis Stavitski (60e), Djiku (6), Guilbert (5) – Peeters (6), Féret (cap) (4) puis Sankoh (84e), Rodelin (6) – Crivelli (4), Santini (4) puis Bazile (60e) N’ont pas participé : Samba (g), Diomandé, Repas, DeminguetEntraîneur : P.Garande