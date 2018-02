L1 (J27) : Diarra titulaire au milieu, Ocampos préféré à Sanson... Les compos de PSG-OM

Découvrez les compositions du PSG et de l'OM, qui s'affrontent ce dimanche soir à partir de 21h00 au Parc des Princes.

Privé de Marco Verratti pour ce Clasico, Unai Emery a tranché : c’est Lassana Diarra qui débuter au milieu pour compenser l’absence de l’Italien. En conséquence, Giovani Lo Celso va monter d’un cran et retrouver un poste de relayeur qui correspond mieux à ses qualités. Thiago Motta ou encore Javier Pastore, qui pouvaient légitimement espérer démarrer au Parc des Princes, seront sur le banc. Défensivement, Thiago Silva garde une place de titulaire aux côtés de Marquinhos, Presnel Kimpembe n’étant que remplaçant. A gauche, c’est Layvin Kurzawa qui débutera en l’absence de Yuri Berchiche, blessé. Enfin en attaque, pas de surprise avec les titularisations de Cavani, Neymar et Mbappé.PSG : Areola – Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Kurzawa – Lo Celso, L.Diarra, Rabiot – Mbappé, Cavani, NeymarDu côté de Marseille, en l’absence de Steve Mandanda, c’est Yohann Pelé qui gardera le but olympien. Devant lui, l’ancien Manceau retrouvera une défense classique avec Jordan Amavi, Adil Rami, Rolando et Hiroki Sakai. Ce dernier a été préféré à Bouna Sarr pour occuper le couloir droit. Au milieu, Zambo Anguissa sera associé à Luiz Gustavo. La petite surprise vient de la titularisation de Lucas Ocampos. L’Argentin démarrera sur le côté gauche de l’attaque phocéenne, au détriment de Morgan Sanson, seulement remplaçant. Sans Kostas Mitriolou, il ne faisait guère de doute que Valère Germain allait occuper la pointe de l’attaque de l’OM. C’est confirmé. L’ancien Monégasque sera soutenu par Dimitri Payet, placé en meneur de jeu.OM : Y.Pelé – Sakai, Rami, Rolando, Amavi – Zambo Anguissa, Luiz Gustavo – Thauvin, Payet (cap), Ocampos – Germain