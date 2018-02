L1 (J27) : Depay et F.Mendy alignés pour l'OL, Ntep sur le banc de l'ASSE... Les compos de Lyon - Saint-Etienne

Ferland Mendy et Memphis Depay ont été préférés respectivement à Marçal et Houssem Aouar pour le derby entre Lyon et Saint-Etienne ce dimanche au Groupama Stadium (17h00). Paul-Georges Ntep débutera la rencontre sur le banc, Jonathan Bamba étant titulaire à sa place.

Lyon : Gorgelin – Rafael, Marcelo, Morel, F.Mendy – Tousart, Ndombele – B.Traoré, Fekir (cap), Depay – Mariano

Remplaçants : Grange (g), M.Diakhaby, Marçal, Tete, Aouar, C.Diop, Cornet, Maolida

Entraîneur : B.Genesio

Saint-Etienne : Ruffier – Debuchy, Subotic, L.Perrin (cap), Gabriel Silva – M’Vila, Selnaes – J.Bamba, Cabella, Monnet-Paquet – Beric

Remplaçants : Moulin (g), Théophile-Catherine, Pierre-Gabriel, Pajot, Diousse, Cabella, Hernani, Ntep, Hamouma

Entraîneur : J.-L.Gasset