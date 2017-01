L1 (J21) : Face à Marseille, Lyon a pu compter sur un grand Alexandre Lacazette

Lyon a remporté le duel des Olympiques contre Marseille grâce notamment à un doublé d'Alexandre Lacazette (3-1, 21eme journée).

Le debrief

Le duel des Olympiques a tourné en faveur de Lyon. Et cela ne souffre d’aucune contestation possible tant les Gones ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu dimanche soir au Parc OL en clôture de la 21eme journée de Ligue 1. Pourtant, l’OM avait démarré tambour battant dans le premier quart d’heure en bombant le torse dans les duels et en effectuant un pressing omniprésent dans l’entrejeu. Mais malheureusement pour les Phocéens, cette débauche d’énergie aura duré un petit quart d’heure. Car l’OL a pris en charge la suite des opérations sans lâcher la main après cette petite secousse. De plus en plus à l’aise au fil des minutes et avec un Alexandre Lacazette des grands soirs, les hommes de Bruno Genesio ont buté une, deux fois sur Pelé, mais la troisième fut la bonne.

Isolé sur le côté gauche de la surface, Mathieu Valbuena s’est joué d’Hiroki Sakai d’un petit crochet astucieux avant de décocher une frappe limpide dans le petit filet opposé (1-0, 43eme). Une fois que Lyon a pris la main, l’histoire était entendue. Bougés dans tous les sens au retour des vestiaires malgré une occasion nette de Zambo Anguissa, Alexandre Lacazette a profité des malheurs de Morgan Sanson pour enfoncer le clou (2-0, 61eme). Doria a redonné l’espoir (2-1, 67eme) avant d’être à l’origine de la boulette du soir avec Rolando. Un cadeau que Lacazette a exploité avec brio (3-1, 75eme). Pour l’OM, déjà battu la semaine dernière par Monaco (1-4), c’est un deuxième revers qui montre à quel point cette équipe a encore du boulot. Défensivement, le club olympien a pris l’eau de toute part et a fait un nombre de caviars insensés à Lyon. Si Marseille doit encore recruter avant la fin du mois de janvier, il sait dans quel secteur il faudra agir en priorité. Car ça urge.

Le film du match

11eme minute

Après un nouveau corner, Bouna Sarr récupère le ballon depuis l’angle gauche de la surface et prend sa chance du droit. Lopes se détend et repousse le ballon.

22eme minute

Grosse occasion pour l’OL ! Servi par Fekir à 25 mètres, Lacazette cherche Valbuena dans la profondeur. L’ancien Marseillais est trop court mais Fekir récupère. Le Lyonnais bute sur Pelé. Le cuir revient sur Valbuena. Il tente un tir en pivot, mais le gardien marseillais détourne encore une fois.

23eme minute

Lyon met la pression ! Tolisso, servi en retrait, bute sur Pelé qui repousse sa reprise du droit. L’OL était à deux doigts d’ouvrir le score.

41eme minute

Lacazette est partout ! A l’origine de l’action avec Morel, l’attaquant des Gones est servi par Fekir et enchaîne avec un tir du gauche. La frappe est déviée.

43eme minute (1-0)

Oh quel but de Valbuena ! L’ancien Marseillais a fait sa spéciale ! Le Lyonnais hérite du ballon côté gauche, fixe Sakai, et enveloppe un tir du droit parfait. Le ballon vient se loger dans le petit filet opposé ! Sublime.

46eme minute

La frappe de Gomis ! L’attaquant de l’OM prend sa chance du gauche à 25 mètres. La frappe est flottante, mais se détourne du cadre.

47eme minute

Quelle parade de Lopes ! Après un corner de Thauvin, Zambo Anguissa coupe de la tête au premier poteau, mais le gardien lyonnais repousse bien.

50eme minute

Double occasion pour Lyon ! Rafael coupe la trajectoire de la tête au premier poteau après un corner. Pelé repousse une première fois avant d’être sollicité une nouvelle à la suite d’une tête plongeante de Yanga-Mbiwa sur un service de Fekir.

52eme minute

Lacazette encore ! Lancé dans la profondeur, le buteur lyonnais progresse avec le ballon et frappe très fort du droit. Sa tentative s’envole au-dessus de la barre transversale.

61eme minute (2-0)

En voulant couper la trajectoire d’une passe en taclant, Morgan Sanson offre une passe décisive à Alexandre Lacazette qui termine le bpoulot en placant un plat du pied droit parfait.

67eme minute (2-1)

But de Doria ! Sur un long coup-franc, un cafouillage permet à Doria de conclure à bout portant devant Lopes. L’OM revient.

75eme minute (3-1)

Grosse boulette entre Rolando et Doria. Lacazette vient chiper le ballon dans les pieds du Portugais et se débarrasse de Pelé avec classe avant de terminer le travail dans le but vide.

Tops et flops



TOP 3



Dimanche soir, Alexandre LACAZETTE était absolument partout. Débordant d’activité, l’attaquant des Gones a multiplié les rushs et les accélérations vers l’avant. Surtout, il a parfaitement combiné avec tous ses partenaires : les milieux, les attaquants, les latéraux. A chaque fois que l’OL a eu une occasion, il était à l’origine ou à la conclusion des actions. En seconde période et profitant de la malchance de Sanson et de la boulette Doria-Rolando, il est venu inscrire son doublé avec beaucoup de sang-froid et de classe. Une juste récompense.

Contre son ancien club, Mathieu VALBUENA a inscrit un but sensationnel. Prise de balle, fixation, et frappe limpide, c’était du très bon Petit Vélo dimanche au Parc OL. Du cinq étoiles pour la note esthétique. Très remuant sur son côté gauche, l’international tricolore a fait passer un sale moment à Sakai. Des débordements, des échanges intéressants avec le duo Lacazette-Fekir, il a livré un match plein et d’une justesse assez remarquable.

Capitaine exemplaire, Maxime GONALONS a régné en maître sur l’entrejeu. Solide dans les duels, inspiré dans ses transmissions, le Lyonnais a été assez incroyable au milieu de ses adversaires. Dans la salle des machines, personne ne lui a opposé la moindre résistance.



FLOP 3



Dur dur pour une première. En première période, Morgan SANSON n’a pas existé. Perdu au milieu, le nouveau milieu phocéen a eu du mal à se situer aux côtés de Lopez et Zambo Anguissa. Difficile de lui en vouloir puisqu’il vient juste d’arriver, mais sa deuxième période l’a définitivement mis dans la difficulté. Son tacle malheureux qui se transforme en passe décisive pour Lacazette a été le point final d’une première ratée.

Sur le côté droit, Hiroki SAKAI a passé une mauvaise soirée. Totalement à la ramasse offensivement malgré quinze minutes plutôt encourageantes, c’est défensivement que le Japonais a pêché. Sur le but de Valbuena, il laisse trop d’espace au Français. Après cette erreur, son match était terminé. Il a plongé.

Si les attaquants lyonnais ont multiplié les occasions, Maxwell CORNET est lui passé totalement à côté. Trop maladroit dans ses prises de balle, le Lyonnais a systématiquement fait les mauvais choix devant le but. Une passe au lieu d’un tir, un tir au lieu d’une passe, ce n’était pas sa soirée. Pourtant, la défense de l’OM en a fait des cadeaux.

Monsieur l’arbitre au rapport

Un match bien maitrisé et des décisions cohérentes de la part de l’arbitre du soir.

La feuille de match

L1 (21eme journée) / LYON – MARSEILLE : 3-1

Parc OL (58 000 spectateurs environ)

Temps froid – Pelouse en très bon état

Arbitre : M.Buquet (7)

Buts : Valbuena (43eme) et Lacazette (61eme et 75eme) pour l’OL – Doria (67eme) pour l’OM

Avertissements : Yanga-Mbiwa (37eme) pour l’OL – Fanni (48eme) et Sakai (85eme) pour l’OM

Expulsion : Aucune



Lyon

A.lopes (7) – Rafael (7), Yanga-Mbiwa (7), Mammana (6), Morel (6) – Gonalons (cap) (7), Tolisso (6) puis Ferri (86eme), Cornet (4), Valbuena (7) puis Depay (79eme) – Fekir (6) puis Tousart (71eme), Lacazette (8)

N’ont pas participé : Gorgelin (g), Jallet, Rybus, Mateta

Entraîneur B.Genesio



Marseille

Pelé (6) – Sakai (3), Fanni (6), Rolando (4), Doria (4) – Zambo Anguissa (4), Lopez (4) puis Alessandrini (66eme), Sanson (3) – Thauvin (5) puis Khaoui (89eme), B.Gomis (5), B.Sarr (4) puis Cabella (66eme)

N’ont pas participé : B.Samba (g), Rekik, Machach, Da Costa

Entraîneur : R.Garcia