L1 (J20) : Pas de vainqueur entre Angers et Bordeaux

Angers a concédé le match nul à domicile contre Bordeaux lors de la 20eme journée de Ligue 1 samedi soir (1-1).

Le debrief

Angers et Bordeaux devront s’en contenter. Mais les Girondins peuvent avoir des regrets car ce sont eux qui ont bénéficié des meilleures occasions contre les Angevins (1-1, 20eme journée). Mais comme souvent cette saison, l’équipe de Jocelyn Gourvennec a raté son début de rencontre et a mis un bon quart d’heure avant d’émerger. Le problème, c’est qu’Angers n’a pas attendu que son adversaire aille mieux pour frapper. D’un coup de tête croisé, Ismaël Traoré a donné l’avantage à son équipe. Ça n’a pas duré puisque les Aquitains sont revenus au score avec la complicité de Baptiste Santamaria, auteur d’un csc malheureux.

Pour le SCO (17eme), ce n’est pas forcément un mauvais résultat tant les absences sont nombreuses. Le capitaine Cheikh Ndoye et le meilleur buteur du club Famara Diedhiou sont partis à la CAN, alors l’équipe de Stéphane Moulin fait comme elle peut. Dominés, notamment en seconde période, les Angevins ont beaucoup subi. Mais ni Pallois, auteur d’un geste acrobatique fabuleux (mais qui a terminé sa course sur la barre), ni Gaëtan Laborde n’ont réussi à convertir les quelques occasions girondines en fin de rencontre. Bordeaux (10eme) passera donc une autre semaine dans le ventre mou de la Ligue 1.

Le film du match

14eme minute (1-0)

Ouverture du score pour Angers ! Après un corner mal renvoyé par la défense bordelaise, Mangani centre du pied gauche et trouve Traoré qui croise bien sa tête.

27eme minute (1-1)

Bordeaux égalise grâce sur corner grâce à un but contre son camp de Santamaria. L’Angevin est parti à la faute après avoir été mis sous pression par Rolan.

65eme minute

Très beau mouvement des Bordelais ! Côté gauche, Laborde sert Sertic. Le milieu des Girondins reprend sans contrôle du gauche. Le ballon passe tout près du poteau alors que Petric, pris à contre-pied, était loin du ballon.

77eme minute

Angers tente de réagir. Capelle se saisit du ballon et prend sa chance du gauche à 25 mètres. Ça passe à côté.

81eme minute

Pallois a failli inscrire l’un des buts de l’année en Ligue 1 ! Seul au deuxième poteau après un long coup-franc de Sertic, Pallois tente une reprise de volée acrobatique du gauche qui s’écrase sur la transversale. Quel geste !

88eme minute

Après une grossière erreur de Traoré qui laisse filer le ballon dans la surface, Laborde hérite du ballon, mais expédie son tir au-dessus de la transversale alors qu’il était seul. Bordeaux gâche trop.

Tops et flops



TOP 3

Au-delà de son but de la tête qui a lancé le SCO, Ismaël TRAORE a assuré le service après-vente en défense. Toujours premier lorsqu’il faut aller au duel, le capitaine angevin (en remplacement de Cheikh Ndoye, parti à la CAN) a bien lu les trajectoires et intercepter plusieurs ballons. Ses relances laissent à désirer, mais il a fait le boulot.

Dans l’entrejeu, VADA a fait ce qu’il a pu au milieu des autres gros bras. Sa technique, toujours très intéressante, lui permet de distiller quelques bons ballons dans les intervalles. Problème : peu de joueurs bordelais comprennent ce qu’il essaye de faire. Du coup, il perd beaucoup de ballons, mais il est l’un des seuls à essayer de jouer vers l’avant. Sa vision du jeu est bonne, mais il manque de consistance lorsque les débats deviennent musclés.

Il n’a pas marqué samedi soir, mais Diego ROLAN a contribué à l’égalisation en faisant partir Baptiste Santamaria à la faute. Même si le confiner sur un côté n’est pas la meilleure des solutions pour exploiter ses qualités, l’attaquant uruguayen parvient à se débrouiller. Sa technique lui a permis de prendre le dessus sur ses adversaires angevins.



FLOP 3



Le malheureux du soir, c’est lui. Auteur d’un but contre son camp en première période alors que son équipe menait au score, Baptiste SANTAMARIA est parti à la faute. Le milieu du SCO, qui avait déjà mal démarré son match, a ensuite accumulé les approximations techniques dans l’entrejeu.

Aligné sur le côté gauche de l’attaque pour glisser des bons ballons à Kévin Bérigaud, Pierrick CAPELLE n’a pas rempli sa mission. En difficulté contre Youssouf Sabaly, l’Angevin a été trop brouillon pour peser sur la défense bordelaise.

Le flanc gauche bordelais a souvent été exposé et Théo PELLENARD n’y est pas étranger. Si sa seconde période a été légèrement meilleure, son premier acte n’a pas respiré la sérénité. Le Girondin, imprécis dans ses transmissions et ses contrôles n’a pas rassuré. Offensivement, pas grand-chose à signaler non plus.

Monsieur l’arbitre au rapport

Un match sans histoire pour l’arbitre de la rencontre. Le scénario du match lui a permis de vivre la rencontre avec beaucoup de sérénité. Il n’a pas fauté.

La feuille de match

L1 (20eme journée) / ANGERS – BORDEAUX : 1-1

Stade Jean Bouin (10 000 spectateurs environ)

Temps pluvieux – Pelouse correcte

Arbitre : M.Hamel (7)

Buts : I.Traoré (14eme) pour Angers – Santamaria (csc, 27eme) pour Bordeaux

Avertissements : Tahrat (19eme), I.Traoré (41eme), Pavlovic (66eme) et Tait (80eme) pour Angers – Rolan (21eme), Toulalan (60eme) et Kamano (82eme) pour Bordeaux

Expulsion : Aucune



Angers

Petric (6) – A.Bamba (5), I.Traoré (cap) (6), Thomas (5), Manceau (5) – Tahrat (5) puis Wissa (76eme), Mangani (6), Santamaria (4) – J.Bamba (4) puis Pavlovic (61eme), Bérigaud (4) puis Tait (68eme), Capelle (3)

N’ont pas participé : Michel, Bourillon, P.Martinez, Doré

Entraîneur : S.Moulin



Bordeaux

Prior (6) – Sabaly (5), Lewczuk (5), Pallois (6), Pellenard (4) – Toulalan (4), Vada (6) puis Plasil (74eme), Sertic (5) – Malcom (5) puis Kamano (67eme), Laborde (5), Rolan (6)

N’ont pas participé : Bernardoni, Poundjé, Gajic, Ounas, A.Traoré

Entraîneur : J.Gourvennec