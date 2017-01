L1 (J20) : Nantes poursuit sa belle série à Toulouse

Face à des Toulousains empruntés, le FC Nantes enchaîne un troisième succès consécutif en championnat (0-1). Une victoire qui permet aux Canaris de grimper au classement et de s’éloigner de la zone de relégation.

Le debrief

9 sur 9. Mais qui arrêtera le FC Nantes ? Les Canaris viennent d’enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Le revers à domicile en Coupe de la Ligue face à Nancy (0-2) a été balayé par un coup de casque d’Emiliano Sala. La mutation orchestrée par l’entraîneur portugais Sergio Conçeicao prend de plus en plus d’épaisseur. Son énergie sur le banc de touche tranche avec la sérénité qui a accompagné ses joueurs tout au long du match. Après l’ouverture du score rapide de Sala, les Nantais ont géré les attaques de Toulousains timorés malgré un Oscar Trejo remuant durant les quarante-cinq premières minutes. Pas aidé par un terrain capricieux.

Pointée du doigt lors du 32eme de finale de Coupe de France face à Marseille, la pelouse du Stadium a souvent desservi ses protégés. Sur un coup-franc dangereux ou une combinaison, Martin Braithwaite a vu ses pas se dérober. A plusieurs reprises, les approximations techniques sur le pré labouré des Toulousains n’ont pas arrangé la situation du TFC. Les hommes de Pascal Dupraz sont au ralenti en Ligue 1 et vont devoir se ressaisir pour s’éviter une fin de saison fade et sans saveurs.

Le film du match

5eme minute

Sur une touche côté droit, Trejo parvient à se défaire du marquage et adresser un bon centre en retrait du droit avant que le ballon ne sorte. Son centre en taclant trouve Brathwaite qui reprend de volée. Sa reprise du droit n’est pas assez croisée.

3eme minute (0-1)

Nantes ouvre le score ! Très belle action collective des Canaris. Dans le couloir droit, Iloki est dos au but, il se retourne pour servir Dubois en profondeur. Seul, il adresse un superbe centre du droit en direction du point de penalty. Sans marquage, Sala place une belle tête piquée qui trompe Lafont sur sa droite. 1-0!

34eme minute

Trejo récupère le ballon au milieu de terrain. Le milieu lève la tête et adresse un bon ballon en profondeur pour Braithwaite. A droite à l’entrée de la surface, le Norvégien contrôle et frappe du droit. Son tir croisé est boxé des deux poings par Dupé sur sa droite.

35eme minute

Sur le corner, Trejo adresse un bon centre à mi-hauteur au premier poteau. Blin sort du marquage et place une tête décroisée. Dupé et vigilant et détourne le ballon au premier poteau.

56eme minute

Moubandje hérite du ballon sur la gauche. Il lève la tête et adresse un bon centre du pied gauche au second poteau. Doumbia s’élève plus haut que tout le monde et place une tête puissante. C’est plein axe et Dupé peut capter tranquillement le ballon.

70eme minute

Quelle occasion pour le TFC ! Sur un nouveau service parfait à l’entrée de la surface, Lukebakio contrôle du gauche et enchaîne une reprise rapide. Sa frappe croisée échoue à quelques centimètres du poteau gauche de Dupé.

89eme minute

Belle passe lobée d’habit de la gauche vers la surface de réparation. A l’entrée des 18 mètres, Sala contrôle de la poitrine et enchaîne rapidement du pied gauche. La frappe s’envole dans les nuages.

91eme minute

Nantes manque le 2-0 ! Sur une contre-attaque rapide, Pardo porte le ballon. Il lève la tête et adresse un centre millimétré pour Harit. Le Nantais tente le contrôle mais rate totalement son geste.

Tops et flops



TOP 3

Au bon endroit, au bon moment. Emiliano SALA a su bien se placer pour être à la réception d’un caviar de Dubois, omniprésent et précieux dans son couloir droit. Le geste juste pour faire la course en tête et permettre aux Nantais d’être plus serein. Peu de ballons mais décisif, c’est ce que l’on demande à un attaquant. Il aurait pu doubler la mise sur un contre à quelques minutes de la fin du premier acte.

Il a parfaitement tenu sa place dans la cage nantaise. Maxime DUPE a été parfait sur sa ligne. En première mi-temps il a écarté une double occasion chaude avant de dominer dans les airs et sur les quelques offensives toulousaines. Un match plein et rassurant pour sa défense.

Seul au monde. Oscar TREJO a tout tenté pour dynamiter l’attaque toulousaine. Il a souvent adressé des bons ballons à destination de Braithwaite mais le Norvégien a manqué de conviction pour transformer ses offrandes. Tout le jeu toulousain était construit autour de l’Argentin. La seule éclaircie au Stadium au milieu d’une rencontre bien terne de la part du TFC.



FLOP 3

Il a beaucoup donné mais a manqué de justesse pour égaliser, Martin BRAITHWAITE a également été victime d’une pelouse en très mauvais état. Seul en première période et essoufflé en deuxième, le Norvégien a pesé mais enchaîne un dixième match consécutif sans marquer.

Coupable sur le but nantais, François MOUBANDJE s’est fait éliminer trop facilement par Dubois et a livré une rencontre trop timide pour peser sur son couloir gauche. Ses montées hésitantes en seconde période ont ouvert des espaces pour les contres nantais qui ont raté le coche. Un match à oublier.

Dépassé sur le but de Sala, Christopher JULLIEN a manqué de vigilance pour empêcher le buteur nantais d’ouvrir le score de la tête. Absent au marquage il n’a pas été aidé par son compère en défense, Issa Diop. La défense n’a pas eu grand-chose à faire mais a été battue quand il ne fallait pas.

Monsieur l’arbitre au rapport

M.Buquet a sorti plus de cartons jaunes quand le match gagnait en intensité. Pour le reste, rien à signaler. Une partie maîtrisée bien aidé par un fair-play sur le terrain. Il a rapidement calmé les esprits sur les bancs de touche à quelques minutes de la fin du match.

La feuille de match

L1 (12eme journée) / TOULOUSE – NANTES : 0-1

Stadium de Toulouse (15 000 spectateurs environ)

Pelouse en très mauvais état

Arbitre : M.Buquet (6)

But : Sala (19eme) pour Nantes

Avertissements : Sylla (25eme) pour Toulouse – Touré (62eme), Bammou (67eme) et Djidji (81eme) pour Nantes

Expulsion : Aucune



Toulouse

Lafont (4) – Moubandjé (3), Jullien (4), Diop (4), Adou (5) – Sylla (4) puis Lukebakio (55eme), Blin (4), Doumbia (5) puis Ninkov (68eme), Somalia (4) – Braithwaite (cap) (4), Trejo (6) puis Edouard (72eme)

N’ont pas participé : Goicoechea (g), Toivonen, Pi, Bodiger

Entraîneur : P.Dupraz



Nantes

Dupé (7) – Dubois (7), Djidji (6), Diego Carlos (5), Lucas Lima (5) – Touré (5) puis Vizcarrondo (72eme), Gillet (cap) (7), Iloki (6) puis Pado (80eme), Harit (5) – Stepinski (non noté) puis Bammou (41eme) (5), Sala (6)

N’ont pas participé : Braat (g), Moimbé, Thomasson, Rongier

Entraîneur : S.Conçeicao