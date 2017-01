L1 (J20) : Montpellier arrache le nul contre Dijon grâce à Roussillon

Longtemps, le Dijon FCO a cru décrocher sa première victoire de la saison à l'extérieur sur la pelouse de Montpellier. Il a fallu une superbe frappe enveloppée de Roussillon pour voir les Héraultais accrocher un point inespéré (1-1).

Le debrief

Avec 3 nuls et 6 défaites à l’extérieur cette saison, Dijon se présentait avec peu de garanties sur la pelouse de la Mosson ce samedi. Mais son succès en Coupe de France à Louhans-Cuiseaux la semaine passée (0-2) avait donné des idées à Olivier Dall’Oglio qui voulait réussir le coup parfait face à des Montpelliérains qui restaient sur un lourd revers à Lyon (5-0) et où l’ambiance est loin d’être au beau fixe. Tout semblait donc réuni pour que les Bourguignons s’imposent enfin loin de leurs terres en championnat mais c’était sans compter sur la fierté des Pailladins qui ont arraché in extremis le point du nul (1-1).

Pourtant, les coéquipiers d’un très bon Lees-Melou avaient tout fait pour débuter cette phase retour de la meilleure des manières. Bien aidé par un Pionnier loin d’être impérial, Tavares a joué les opportunistes en poussant au fond des filets un ballon qui n’avait pas à traîner aussi près de la ligne de but montpelliéraine sans surveillance (0-1, 27eme). Une aubaine pour des Dijonnais qui, disposés en 3-5-2, offraient de sérieuses garanties défensives avec un bloc compact et un repli extrêmement rapide. Les Montpelliérains se sont cassés les dents sur cette solidarité dijonnaise à l’image d’un Sessegnon transparent. Rare joueur à tirer son épingle du jeu côté héraultais, Roussillon a finalement été récompensé de ses nombreux efforts en profitant d’un long centre de Deplagne que la défense n’a jamais su dégager (1-1, 87eme). Il n’a fallu qu’une seule erreur de la défense des visiteurs pour voir le MHSC revenir dans cette rencontre bien mal embarquée.

Loin d’être dans un grand soir, Montpellier semblait toujours perturbé par la sortie de son président cette semaine, qui a tancé son équipe et ses joueurs. Mais, à l’orgueil, Roussillon a montré que cette équipe a des réserves. Cela ne devrait néanmoins pas lui permettre de viser plus haut que sa dixième place actuelle. Côté dijonnais, ce point a le goût amer de la défaite et, avec 20 points, les Bourguignons ne comptent que deux points d’avance sur le premier relégable, Caen, qui a deux matchs de retard.

Le film du match

11eme minute

Corner en faveur du DFCO botté par Gastien. Au premier poteau, Lees-Melou dévie pour Diony qui se jette au second poteau mais l’attaquant est légèrement trop court pour pousser le ballon au fond des filets !

12eme minute

Très bon décalage à 20 mètres de Lees-Melou qui trouve seul sur la droite Amalfitano. En léger déséquilibre, le milieu tente une frappe croisée qui vient tutoyer la base du montant de Pionnier.

17eme minute

Après une belle action collective, Balmont sert Diony qui élimine Hilton d’une belle feinte de corps avant de s’avancer plein axe. De l’entrée de la surface, sa frappe croisée du droit vient encore flirter avec le montant de Pionnier.

18eme minute

Gros travail dos au but de Mounié qui se bat dans les airs pour décaler Lasne. De l’entrée de la surface, sur le côté gauche, le milieu tente une frappe sans contrôle. Toute la foule se lève mais le ballon vient finalement mourir à l’extérieur du petit-filet de Reynet.

27eme minute (0-1)

Gastien ouvre en profondeur pour Tavares. C’est trop long et termine dans les mains de Pionnier… qui vient percuter son défenseur Rémy. Le ballon revient dans les pieds de Tavares qui n’a plus qu’à marquer dans le but vide.

36eme minute

Superbe service de Sanson qui élimine le dernier défenseur dijonnais d’une passe somptueuse en direction de Sessègnon. Seul face à Reynet, le milieu glisse et ne peut frapper.

49eme minute

Très longue ouverture dans le dos de Varrault en direction de Mounié. L’attaquant reprend d’une tête légèrement lobée mais Reynet, du bout des gants, repousse en corner.

51eme minute

Centre puissant d’Hilton aux six mètres. Varrault détourne… de justesse à côté de son montant droit. Reynet était battu.

68eme minute

Une-deux entre Less-Melou et Diony. L’avant-centre remet d’une talonnade à son milieu qui se présente devant Pionnier mais le gardien sort la parade qu’il faut pour empêcher le but du break.

87eme minute (1-1)

Placé à l’affût derrière ses attaquants, Roussillon profite d’un ballon qui lobe toute la défense pour contrôler du gauche et frapper du droit. Son ballon enroulé vient mourir dans le petit-filet opposé de Reynet qui ne peut rien.

Tops et flops



TOP 3

Montpellier se dirigeait vers un revers logique ce samedi. Tout le monde semblait avoir abdiqué sauf lui. Multipliant les aller-retour sur son côté gauche, ROUSSILLON a bénéficié d’un oubli défensif pour offrir un point à son équipe et lui éviter une probable crise. Ce samedi, dans l’Hérault, c’est Roussillon qui a fait la loi.

Dans une très pâle formation montpelliéraine, SANSON a su tirer son épingle du jeu. Courtisé par de grands clubs, le milieu de terrain n’a pas semblé perturbé par le Mercato et a distillé de nombreux bons ballons. S’il n’a pas réalisé un très bon match et a aussi connu son lot de déchet, il a su se maintenir à un niveau très correct. Rassurant pour ses prétendants.

Tantôt à la récupération, tantôt à la construction, LEES-MELOU est aussi parfois à la conclusion des actions dijonnaises. Encore une fois, le milieu a réalisé un match complet et a fait beaucoup de bien à son équipe grâce à sa percussion et sa maîtrise technique.



FLOP 3

Il n’a rien eu à faire et puis, le trou noir à la 27eme minute. La faute de main de PIONNIER a plombé Montpellier qui a dû courir après le score. Son duel à distance avec Jourdren pourrait de nouveau basculer en faveur du dernier.

Censé être le détonateur du jeu montpelliérain, SESSEGNON ne parvient pas à retrouver le niveau qui avait fait de lui un joueur référencé au Mans et au PSG. Dans la lignée de son année 2016, l’international béninois a livré une prestation insipide ponctuée par son incroyable glissade devant Reynet sur une offrande de Sanson.

Sorti dès la mi-temps par son entraîneur, R.AMALFITANO avait une mission compliquée ce samedi : tenir tout le côté droit dijonnais face au percutant Roussillon. Sans cesse dépassé, il n’a jamais fait peser de danger offensif tout en mettant en difficulté sa défense.

Monsieur l’arbitre au rapport

Pour son premier match de Ligue 1, Jérôme Brisard a bien tenu sa rencontre. Il a aussi bien gardé ses cartons dans sa poche. Malgré son aptitude à dégainer en L2 (7 exclusions en 9 matchs cette saison), il a fait dans la discussion et la prévention ce samedi. Seule tache dans cette soirée inoubliable, un possible penalty non-sifflé sur une main d’Abdelhamid en première période.

La feuille de match

L1 (20eme journée) / MONTPELLIER – DIJON : 1-1

Stade de la Mosson (14 539 spectateurs)

Temps dégagé – Pelouse en bon état

Arbitre : M. Brisard (5)

Buts : Roussillon (87eme) pour Montpellier – Tavares (27eme) pour Dijon

Avertissement : Aucun

Expulsion : Aucune



Montpellier

Pionnier (2) – Deplagne (4), Hilton (cap) (4), Rémy (3), Roussillon (7) – Skhiri (4), Lasne (5) – Sessègnon (3), Sanson (5), S. Camara (4) puis Llovet (81eme) – Mounié (3)

N’ont pas participé : Jourdren, Saint-Ruf, Poaty, Marveaux

Entraîneur : F. Hantz

Dijon

Reynet (4) – Loties (5), Abdelhamid (5), Varrault (cap) (4) – R. Amalfitano (3) puis Marié (45eme), Gastien (4), Balmont (4) puis Sammaritano (76eme), Lees-Melou (6), Rüfli (4) – Tavares (4), Diony (5) puis Bela (81eme)

N’ont pas participé : Leroy, Lang, Martin, Y. Rivière

Entraîneur : O. Dall’Oglio