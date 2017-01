L1 (J20) : Lorient n'a rien lâché contre Guingamp et a été récompensé

Lorient a su faire preuve de caractère pour remporter le derby breton qui l'opposait à Guingamp ce samedi soir. Menés au score, les Merlus ont réussi une très grosse fin de match pour empocher trois points importants au classement.

Le debrief

C’est sûrement le plus gros changement à Lorient depuis l’arrivée de Bernard Casoni sur le banc. Si les points se sont longtemps fait attendre depuis le départ de Sylvain Ripoll, les Merlus ont énormément progressé dans l’état d’esprit. Le 32eme de finale de Coupe de France contre Nice en avait déjà apporté la preuve. Le derby breton contre Guingamp ce samedi soir n’a fait que confirmer cette tendance. Longtemps menés après l’ouverture du score de Yanis Salibur, les coéquipiers de Benjamin Lecomte n’ont jamais renoncé et ont poussé pendant toute la deuxième période pour revenir au score, et finalement l’emporter. Absents des débats pendant 45 minutes, les hommes de Bernard Casoni ont changé de braquet au retour des vestiaires et ont fini par être récompensés.

D’abord sur une tête de Majeed Waris, puis sur un but de Jimmy Cabot. L’ancien Troyen, très bon d’un bout à l’autre de la partie, symbolise le mieux cet état d’esprit conquérant chez les Lorientais. Trop souvent seul pendant la première heure, le natif de Chambéry a finalement réussi à emmener ses coéquipiers dans son sillage, à l’instar de Waris auteur du troisième but des siens, pour empocher trois points extrêmement importants au classement. Car avec cette victoire, Lorient laisse provisoirement sa place de lanterne rouge à Metz, qui compte deux matchs en moins (contre Nice et Lyon), et revient à deux longueurs d’Angers, premier non-relégable. A l’inverse, Guingamp laisse l’opportunité à l’OM de prendre sa place dans le top 5. L’En Avant est moins en jambes en ce début d’année. Et l’absence de Marcos Coco se fait cruellement ressentir au niveau de l’animation offensive.

Le film du match

29eme minute

De la gauche de la surface, Marçal parvient à trouver Blas au point de penalty. Ce dernier se retourne et frappe, mais son tir file à côté.

37eme minute

Coup-franc joué rapidement par Mesloub qui envoie un ballon malin par-dessus la défense adverse. A la lutte avec Kerbrat, Waris prend le dessus et tente de lober Johnsson, venu à sa rencontre. Ça termine juste à côté…

40eme minute (0-1)

But de Guingamp ! Didot lève son ballon en direction de la surface, où Diallo effectue une remise parfaite pour Salibur, qui frappe instantanément et trompe Lecomte avec l’aide du rebond.

52eme minute

A l’entrée de la surface, Blas peut tenter sa chance. Mais son tir manque de puissance et est en plein centre, permettant à Lecomte d’intervenir sans difficulté.

67eme minute

Sur un tir enroulé de Cabot, Kerbrat sauve Johnsson en dégageant la tentative du Lorientais juste devant sa ligne de but.

72eme minute (1-1)

But de Lorient ! Waris égalise pour les Merlus ! Hors-sujet depuis le coup d’envoi, le Ghanéen se cache dans le dos de Sorbon pour reprendre de la tête un centre parfait de Philippoteaux.

81eme minute (2-1)

Penalty pour Lorient ! Waris provoque Kerbrat à l’entrée de la surface et obtient un penalty logique. Le Ghanéen se fait justice lui-même et tire sur le poteau. Heureusement, Cabot a suivi et donne l’avantage aux Merlus !

89eme minute (3-1)

But de Lorient ! Bien servi par Mesloub dans la surface, Waris se retourne et tente une frappe croisée qui vient terminer sa course dans le petit filet opposé de Johnsson.

Tops et flops



TOP 3

Jimmy CABOT fut encore le Lorientais le plus dangereux ce samedi soir. A droite en première période, puis à gauche au retour des vestiaires, le Mauriennais a multiplié les accélérations sans que ses coéquipiers ne suivent le tempo. Une frappe cadrée repoussée de la tête par Kerbrat à mettre à son actif, puis le but de la victoire en suivant bien un penalty raté par Waris.

Comme très souvent cette saison, MARCAL a débordé d’activité dans son couloir gauche. Le Brésilien a multiplié les montées et aurait pu être décisif si la frappe de Blas avait attrapé le cadre en première période. Parfois mis en difficulté défensivement par Cabot, il a été plus tranquille quand l’ancien Troyen est passé de l’autre côté.

Son mauvais geste sur Kerbrat aurait pu lui valoir un carton rouge. Et ce fait de jeu change à l’arrivée beaucoup de choses. Car en deuxième période, Majeed WARIS a complètement changé de visage. Absent en première période, le Ghanéen s’est offert un doublé et provoque le penalty (avant de le rater) qui amène le deuxième but de Lorient.



FLOP 3

Ludovic BLAS n’a pas profité de l’absence de Coco, malade, pour se mettre en évidence. Trop discret, le champion d’Europe U19 ne s’est pas mis au niveau de Briand et Salibur. En bonne position de frappe en début de deuxième période, il n’a pas mis assez de conviction dans son tir pour inquiéter Lecomte.

Si Mesloub a réussi à monter en puissance au fil des minutes en deuxième période, Arnold MVUEMBA est resté assez neutre pendant 90 minutes. Trop de ballons perdus et pas assez de prise de risque dans ses passes vers l’avant pour l’ancien Lyonnais, en partie responsable de la première période insipide de Lorient.

Lucas DEAUX connait un début d’année compliqué. Déjà en dedans à Bordeaux en milieu de semaine en Coupe de la Ligue, l’ancien Nantais a souffert au Moustoir, notamment en deuxième période. Trop souvent en retard, il oublie aussi de suivre Cabot qui peut reprendre tranquillement le penalty manqué par Waris.

Monsieur l’arbitre au rapport

M.Desiage a parfois été trop sévère, et parfois pas assez. Son carton rapidement adressé à Briand pour une faute involontaire était inutile. En revanche, son jaune à l’encontre de Waris aurait dû être transformé en rouge, le Ghanéen envoyant un coup de pied volontaire dans les parties intimes de Kerbrat.

La feuille de match

L1 (20eme journée) / LORIENT – GUINGAMP : 3-1

Stade du Moustoir (15 000 spectateurs environ)

Temps froid – Pelouse correcte

Arbitre : M.Desiage (4)

Buts : Waris (72eme), Cabot (81eme) et Waris (89eme) pour Lorient – Salibur (40eme) pour Guingamp

Avertissements : Waris (57eme) et Mvuemba (78eme) pour Lorient – Briand (19eme), Didot (48eme) et Deaux (85eme) pour Guingamp

Expulsion : Aucune



Lorient

Lecomte (6) – S.Moreira (5), Peybernes (5), Ciani (cap) (5), Le Goff (5) – Lautoa (5) puis Philippoteaux (69eme) – Cabot (8) puis Mara (90eme), Mesloub (5), Mvuemba (4), Waris (6) – S.Marveaux (4) puis Bellugou (86eme)

N’ont pas participé : Delecroix (g), Koffi, Mara, Wakaso, Cafu

Entraîneur : B.Casoni



Guingamp

Johnsson (5) – Angoua (5) puis A.Mendy (83eme), Kerbrat (4), Sorbon (4), Marçal (6) – M.Diallo (6), Deaux (4), Didot (6) puis De Pauw (73eme) – Salibur (6), Briand (cap) (5), Blas (3)

N’ont pas participé : Salin (g), Lévêque, Ikoko, T.Giresse, Privat

Entraîneur : A.Kombouaré