L1 (J20) : Les meilleures déclarations des matchs de samedi soir

L'humour de Pablo Correa, la colère de Christophe Kerbrat, la philosophie de Pascal Dupraz, voici les meilleures déclarations des matchs du samedi soir en Ligue 1 (20eme journée).

Le plus « météo France » : Pablo Correa (Entraîneur de Nancy)

« Vous me parlez de notre onzième place au classement mais on n’est proche de rien, sauf du froid et de la neige. »

Le plus réaliste devant la situation : Fréderic Hantz (Entraîneur de Montpellier)

« J’ai appelé Louis Nicollin hier soir. On aura une fin de saison difficile à cause de ça, pour moi aussi. »

Le plus « cool Raoul » : François Ciccolini (Entraîneur de Bastia)

« Allan Saint-Maximin n’est pas quelqu’un de violent, pas du tout (il a été expulsé en fin de match contre Nancy). C’est plus bête que méchant. »

Le plus philosophe : Pascal Dupraz (Entraîneur de Toulouse)

« On ne peut pas sombrer dans un pessimisme ambiant, aussi cruelle soit la défaite. Ça nous laisse un goût d’inachevé, ça manque de supplément d’âme, il est simplement temps de se reprendre. »

Le plus comblé : Sergio Conceiçao (Entraîneur de Nantes)

« Je suis content pour les joueurs, car ils ont fait un travail magnifique. C’est une victoire importante. »

Le plus « c’est injuste » : Christophe Kerbrat (défenseur de Guingamp)

« Je ne sais pas pourquoi l’arbitre ne sort pas Majeed Waris. Neuf fois sur dix, il y a rouge. Il me met un coup de pied. »

Le plus requinqué : Bernard Casoni (Entraîneur de Lorient)

« C’est cet état d’esprit-là qu’il faut garder, et continuer de marquer des buts, ce qu’on fait à chaque match. Cette victoire donne de la confiance. Elle en appellera d’autres. »

Le plus consterné : Olivier Dall’Oglio (Entraîneur de Dijon)

« C’est rageant, car on aurait pu tenir. Il nous manque toujours quelque chose. Les joueurs sont abattus. Il y a une sorte de peur qui s’installe en fin de match. Je ne voudrais pas que cela soit chronique, car on pourrait le payer très cher en fin de saison. »