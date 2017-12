L1 (J19) : Un petit point face à Nice dont Lille se contentera

Bien aidé par la passivité niçoise en seconde période, Lille a réussi à arracher un point. Une manière de regarder vers l’avant et d’espérer mieux pour 2018.

Le debrief C’est dans une ambiance très particulière que Lille a reçu Nice pour ce dernier match de la phase aller. En effet, les supporters des Dogues avaient décidé de se mettre en grève et de montrer leur mécontentement vis-à-vis de la situation sportive et extra sportive du club nordiste. On a même eu peur un instant que cela tourne mal quand une bonne cinquantaine de supporters a voulu venir au contact des joueurs sur le banc lillois. Heureusement le service de sécurité s’est rapidement mis en place pour éviter tout incident. Côté terrain, les Niçois ont réussi à faire abstraction de cette ambiance pesante pour confirmer qu’ils étaient dans une bonne période, eux qui restaient sur quatre victoires de suite en L1. Plus confiant et mieux en place, Nice n’a pas forcé son talent pour dominer complètement des Lillois vraiment apathiques en première période. Mais à force de se sentir supérieur et de la jouer trop facile, Nice s’est fait punir par Lille qui a égalisé sur un but opportuniste de Luiz Araujo. Une égalisation nordiste qui a enrayé la belle machine niçoise pour la fin du match où les Aiglons ont d’un seul coup paru très fébriles même si Lille n’a pas su en profiter. Résultat, un nul logique qui permet à Lille de gratter un point dans la course au maintien. Lucien Favre lui n’a pas dû apprécier la suffisance de ses joueurs qui auraient dû plier le match dès la première période et qui finalement ont failli tout perdre. Le film du match 34eme minute Bon travail préparatoire de Malcuit qui trouve Araujo qui enroule de plus de 20 mètres. Benitez se détend bien pour détourner. 36eme minute St Maximin centre pour Srarfi qui remise de la tête pour Plea qui reprend de l’exter du droit mais il est en bout de course et ça passe au-dessus. 38eme minute (0-1) Srarfi récupère un ballon au milieu du terrain. Il se l’emmène bien et percute plein axe avant de frapper de 20 mètres. Le ballon est détourné par Soumaoro et termine dans le but de Maignan qui ne pouvait rien faire. 42eme minute Belle action niçoise conclue par une remise de Lees Melou pour Seri qui enroule bien mais Maignan va se détendre pour enlever le ballon de la lucarne et mettre en corner. 68eme minute (1-1) C’est sur une action presque anodine que Lille égalise. Ponce frappe dans la surface, c’est contré et El Ghazi en embuscade marque d’une frappe en pivot à bout portant. 81eme minute PEPE qui est sur le côté droit, entre dans la surface et frappe fort devant le but. Thiago Mendes se jette pour couper la trajectoire mais c’est contré. Tops et flops TOP 3 SRARFI a mis le but niçois et a bien su déplacer pour offrir une solution à ses coéquipiers. L.ARAUJO a été très actif devant. Toujours en mouvement, il a été récompensé par un but de tous ses efforts au service de son équipe. MALCUIT a raté beaucoup de gestes techniques mais il a eu le mérite de ne jamais renoncer. FLOP 3 SOUMAORO a paru emprunté à de nombreuses reprises et il dévie malencontreusement le ballon dans son filet ? PLEA n’a jamais été dangereux et il a semblé souffrir physiquement. La trêve arrive bien pour lui pour recharger les batteries. Même constat pour BENZIA qui a joué à l’envers et n’a pas paru concerné. Il a joué comme d’autres de ses coéquipiers avec trop peu d’envie. Monsieur l’arbitre au rapport M.Schneider a bien tenu les débats en restant toujours proche de l’action. La feuille de match L1 (J19) : LILLE – NICE : 1-1 Stade Pierre-Mauroy (10 000 spectateurs environ) Toit du stade fermé – Pelouse moyenne Arbitre : M.Schneider (5) Buts : El Araujo (68eme) pour Lille – Srarfi (38eme) pour Nice Avertissements : Thiago Maia (19eme) et Ié (43eme) pour Lille – Marlon (54eme), Srarfi (61eme), Mendy (80eme) et Koziello (90eme)pour Nice Lille Maignan (5) – Malcuit (6),Ié (6), Soumaoro (cap) (4), Mendyl (5) – Soumaré (5), Thiago Maia (5) puis Bissouma (70eme), Thiago Mendes (6) – El Ghazi (5) puis Pépé (78eme), Benzia (5), L.Araujo (7) puis Ponce (59eme) N’ont pas participé : Koffi (g), Bahlouli, Ballo-Touré, J.Alonso Entraîneur : J.Sacramento Nice Benitez (5) – Souquet (6), Dante (cap) (5), Marlon (5), Le Marchand (7) – Lees Melou (4) puis Tameze (76eme), Seri (5) puis Koziello (86eme), N.Mendy (5) – St Maximin (4), Srarfi (6) puis Burner (83eme), Pléa (4) N’ont pas participé : Cardinale (g), Lloris, M.Sarr, Makengo Entraîneur : L.Favre