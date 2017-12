L1 (J19) : Nantes s'impose sur le fil à Amiens

Grâce à un coup de tête de Sala dans le temps additionnel, Nantes arrache la victoire au stade de la Licorne contre Amiens (0-1). Solides cinquièmes de Ligue 1, les Canaris vont pouvoir passer les fêtes au chaud.

Le debrief Deux bonnes surprises de la première partie de saison s’affrontaient ce mercredi soir dans le brouillard du stade de la Licorne. Assurée de passer les fêtes à la cinquième place, la formation entraînée par Claudio Ranieri débarquait en Picardie avec l’envie de renouer avec la victoire hors de ses bases. De son côté, le promu amiénois espérait bien mettre fin à sa série de trois défaites consécutives pour rester calé en milieu de tableau. En première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Après une entame de match nantaise, les Amiénois ont réussi à mettre le pied sur le ballon, sans pour autant se montrer particulièrement dangereux. A la reprise, Kakuta a donné le ton à ses partenaires, qui se sont créés davantage d’occasions. La tendance s’est inversée peu après l’heure de jeu, les visiteurs se montrant plus insistants sur le but de Gurtner. A chaque équipe sa période et sa balle de match en fin de rencontre. Si Gakpe a raté l’immanquable aux abords des six mètres en expédiant sa frappe au-dessus de la cage nantaise, Sala n’a manqué sa tête pour offrir trois points précieux aux siens. Au grand bonheur de la petite centaine de supporters nantais qui a fait le déplacement. Tout réussi aux Canaris, cinquièmes à la trêve avec 33 points, à seulement huit unités du podium et avec six longueurs d’avance sur son premier poursuivant, l’OGC Nice. Les fêtes arrivent à point nommé pour Amiens, qui aura vécu une folle année 2017. Au classement, le club picard conserve sa treizième place mais ne compte plus que deux points d’avance sur le premier relégable. Le film du match 10eme minute Tir non cadré d’Ab.Touré ! Sollicité dans la profondeur côté gauche, Sala temporise, crochète deux défenseurs et décale plein axe Touré. A l’entrée de la surface plein axe, le milieu nantais est gêné par le retour de Monconduit et ne parvient pas à cadrer sa frappe. Le ballon passe à droite du but de Gurtner ! 17eme minute Tir non cadré de Kakuta ! Kakuta perce plein axe, élimine Pallois et enchaîne par une frappe sèche du gauche. Le ballon frôle le poteau droit de Tatarusanu ! 52eme minute Tir cadré de Gakpé ! Kakuta lance Gakpé côté droit. La reprise croisée du pied droit de l’ancien Monégasque est détournée en corner par Tatarusanu, impeccable ! 65eme minute Tir cadré de Djidji ! Sur un corner frappé de la gauche par Lima, le défenseur central reprend de la tête au point de penalty. Sur le reculoir, sa tentative manque de puissance. Gurtner se détend pour capter le ballon. 74eme minute Tir cadré de N’Gom ! Suite à un coup-franc nantais frappé côté gauche, l’attaquant nantais récupère à l’entrée de la surface et parvient à se retourner pour armer. Sa frappe passe entre les jambes de Monconduit et est parfaitement captée par Gurtner, qui a vite plongé sur sa gauche. 89eme minute Tir non cadré de Gakpé ! Quelle occasion pour les locaux ! Aux vingt mètres côté gauche, Monconduit déclenche une lourde frappe croisée du gauche. Tatarusanu se détend parfaitement pour repousser le ballon dans les pieds de Gakpé. L’ailier picard temporise, crochète son défenseur mais catapulte le ballon au-dessus du but nantais ! 90eme minute (0-1) But de Sala ! Nantes fait la décision dans le temps additionnel ! Côté gauche, Rongier adresse un magnifique centre enroulé au second poteau. Sala prend le dessus sur Monconduit et propulse le ballon dans le petit filet droit de Gurtner, impuissant. Tops et flops TOP 3 Emiliano SALA a surgi dans le temps additionnel pour donner la victoire aux Canaris, la dixième de la saison. Auteur de sept buts sur cette phase aller, l’Argentin s’éclate au sein de la formation de Ranieri. Omniprésent ce mercredi soir, Nicolas PALLOIS symbolise la solidité de l’arrière-garde nantaise. Cette dernière a concédé moins d’un but pour match sur cette phase aller, une performance à laquelle a activement contribué l’ancien Bordelais. Avant les fêtes, Gael KAKUTA a une nouvelle fois enchanté le public du stade de la Licorne. Percutant et inspiré, l’ancien joueur de Chelsea n’a pas été récompensé de ses efforts. La faute à un Tatarusanu des grands soirs. FLOP 3 Auteur d’une prestation plutôt terne lors de l’acte initial, André GIROTTO a été remplacé dès le retour des vestiaires. Milieu droit dans le 4-3-3 mis en place par Ranieri, le Brésilien n’a pas su trouver sa place. Généreux dans l’effort, Serge GAKPE s’est montré beaucoup trop imprécis face au but nantais. Son manque de réalisme coûte cher à sa formation, qui a inscrit 16 petits buts en 19 journées. Oualid EL HAJJAM n’a pas rassuré sur le côté droit de la défense picarde. Timide dans ses montées et emprunté à la relance, le latéral marocain ne respire pas la sérénité. Le centre à l’origine du but tardif de Sala vient de son aile. Monsieur l’arbitre au rapport Soirée particulièrement tranquille pour Jérôme Brisard, qui a pu composer avec deux formations viriles mais correctes. Pédagogue pendant plus d’une heure, il a dû sévir en fin de match pour calmer les ardeurs des 22 acteurs. La feuille de match L1 (J19) : AMIENS – NANTES : 0-1 Stade de la Licorne (8 865 spectateurs) Temps froid – Pelouse correcte Arbitre : M.Brisard (5) But : Sala (92eme) pour Nantes Avertissements : Gouano (13eme), Manzala (79eme) et El Hajjam (86eme) pour Amiens – Lima (40eme) pour Nantes Expulsion : Aucune Amiens Gurtner (5) – Avelar (5), Dibassy (5), Gouano (5), El Hajjam (4) – Monconduit (cap) (5), Zungu (5) puis G.Fofana (69eme) – Manzala (5) puis Gope-Fenepej (83eme), Kakuta (6), Gakpé (4) – Konaté (4) puis L.Traoré (71eme) N’ont pas participé : Bouet (g), Adenon, Ielsch, Bourgaud Entraîneur : C.Pélissier Nantes Tatarusanu (6) – Lima (6), Pallois (6), Djidji (6), Dubois (cap) (6) puis Awaziem (90eme) – Rongier (6), Ab.Touré (5) puis Krhin (65eme), Girotto (4) puis Iloki (46eme – 5) – Ngom (5), Sala (6), Thomasson (5) N’ont pas participé : Dupe (g), Kacaniklic, El Ghanassy, Moutoussamy Entraîneur : C.Ranieri