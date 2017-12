L1 (J19) : Montpellier enfonce un Bordeaux inoffensif

Bordeaux s’est incliné pour la cinquième fois de suite, mercredi soir, face à un Montpellier plus entreprenant (0-2). Les Girondins n’ont plus qu’un point d’avance sur le barragiste lillois. Montpellier, de son côté, se donne de l’air.

Le debrief Une réunion se tiendra ce jeudi entre les dirigeants bordelais et Jocelyn Gourvennec, et il y aura de quoi discuter. Car c’est encore dans un climat pesant que s’est terminée la rencontre entre Bordeaux et Montpellier mercredi soir, pour la 19eme journée de Ligue 1. Des « Gourvennec démission ! » ont accompagné durant les dernières minutes de la rencontre des Girondins très peu inspirés. Dans une rencontre sous haute tension, chacune des deux équipes devait se relever avant la trêve. Les locaux venaient d’enchaîner une quatrième défaite consécutive tandis que Montpellier en avait pris trois contre Metz le week end dernier. Et chacun est resté dans son rôle dans le premier acte, avec un Bordeaux affichant une volonté de faire le jeu sans arriver à imprimer un rythme suffisant, et un Montpellier se contentant d’évoluer en contres. Mais les choses ont complètement changé en seconde période. Les hommes du technicien breton ont semblé laisser leur léger entrain du début de rencontre aux vestiaires, quand ceux de Michel Der Zakarian ont pris le jeu à leur compte, se procurant quelques situations chaudes. La récompense est logiquement arrivée sur une frappe d’Ikoné (71eme), avant que Mbenza ne tue définitivement le match dans le temps additionnel (90eme). Un contenu une nouvelle fois inquiétant pour des Bordelais qui ont eu bien du mal à trouver un Nicolas De Préville par ailleurs peu inspiré. Le MHSC, de son côté, a confirmé sa solidité à l’extérieur et prouvé une fois de plus qu’il était la meilleure défense de Ligue 1, notamment grâce à un énorme Mukiele. De quoi retrouver le Top 10 en s’installant à la septième place du Championnat. Gourvennec et ses hommes, eux, vont avoir de quoi réfléchir pendant la trêve. Ils pointent à la 15eme place du classement, avec un petit point d’avance sur le LOSC, 18eme et barragiste. Le film du match 3eme minute Après un mauvais dégagement de la défense de Montpellier, Vada hérite du ballon et sa demi-volée rase de peu le montant droit de Lecomte 5eme minute Sur un coup-franc aux 30 mètres, Sambia tente sa chance de loin. Mais prior est vigileant et repousse des avant-bras un ballon qui avait bien contourné le mur. 29eme minute Sur un énième contre, Ikoné sert parfaitement Aguilar dans la profondeur, mais Prior gicle dans les pieds du latéral, à droite de la surface. 60eme minute Sambia frappe très fort un coup-franc plein axe. Prior assure et repousse le ballon. 61eme minute Dans la foulée, Ikoné rentre bien sur son pied gauche et tente sa chance d’une frappe enroulée. Le gardien bordelais assure encore. 66eme minute La frappe monstrueuse de Sio ! L’attaquant du MHSC s’essaye de très loin et sa tentative vient heurter la barre transversale !. 71eme minute (0-1) Sambia trouve Ikoné, qui décroche une frappe lourde depuis la surface, face à un Toulalan très passif. Prior est masqué et ne peut rien faire. L’attaquant inscrit son premier but avec Montpellier. 87eme minute Sambia rate la balle de break ! Sur un nouveau très bon travail de Sio, le milieu manque le cadre, seul face à Prior. 90eme minute (0-2) Tout juste entré en jeu, Mbenza élimine Toulalan avec une grande facilité et enroule parfaitement sa frappe, dans le petit filet gauche de Prior. Son quatrième but de la saison. Tops et flops TOP 3 Nordi MUKIELE s’est encore montré impérial dans le système à cinq défenseurs mis en place par Der Zakarian. Très solide dans les duels, le défenseur du MHSC a fait parler sa puissance et son sens du placement pour, notamment, reprendre Kamano en première période (41eme). Junior SAMBIA, de son côté, encore fait parler son volume de jeu et sa capacité de casser les lignes par ses courses. Quand Montpellier a laissé le ballon à Bordeaux, il a créé le danger sur certains contres éclairs. Il aurait même pu marquer s’il avait fait preuve de plus de lucidité en fin de match (90eme). Jonathan IKONE a fait preuve d’une belle activité sur le front de l’attaque des visiteurs. Son but (71eme) a récompensé les efforts de son équipe, sur une frappe qui n’a laissé aucune chance à Prior. Il s’est montré disponible et n’a pas hésité à partir de plus loin pour rentrer sur son pied gauche. Son compère d’attaque Giovanni SIO a aussi rendu une belle copie. FLOP 3 Remplacé peu après l’heure de jeu, François KAMANO s’est montré très décevant. L’ailier des Girondins affiche un bien pâle visage après un bien meilleur début de saison. Très peu trouvé, il a rarement provoqué Aguilar sur son côté gauche. Dépassé sur les deux buts du soir, Jérémy TOULALAN n’a pas plus satisfait. Sur la réalisation d’Ikoné, l’ancien Lyonnais a tardé à sortir, tandis qu’il a été éliminé avec une facilité déconcertante sur celle de Mbenza. Une soirée à oublier. Nicolas DE PREVILLE ne s’est jamais créé d’occasion franche. Et quand l’ancien Lillois a été trouvé, notamment sur un centre de Sabaly, il n’a pas réussi à cadrer son coup de tête, comme sur certains corners. Par ailleurs, il a souvent désaxé, et manqué de présence dans l’axe. Monsieur l’arbitre au rapport M.Desiage a bien jugé deux situations chaudes dans la surface de Montpellier en première période. Que ce soit sur une amplification de Vada ou une intervention à l’épaule de Mukiele, il a pris la bonne décision en ne sifflant pas penalty. Même constat sur une situation similaire dans le second acte. Un match maîtrisé. La feuille de match L1 (J19) / BORDEAUX – MONTPELLIER : 0-2 Stade Matmut-Atlantique (16 429 spectateurs environ) Temps sec – Pelouse en bon état Arbitre : M.Desiage (7) Buts : Ikoné (71eme), Mbenza (90eme+2) pour Montpellier Avertissements : Pellenard (25eme), Malcom (56eme), Plasil (85eme) pour Bordeaux – Sio (14eme), Piriz (51eme), Skhiri (76eme) pour Montpellier Bordeaux Prior (6) – Sabaly (5), Toulalan (cap) (3), Pellenard (4), Poundje (4) – Lerager (5), Otavio (5) puis Plasil (79eme), Vada (6) puis Cafu (74eme) – Malcom (5), De Préville (4), Kamano (3) puis Taha (63eme) N’ont pas participé : Costil (g), Jovanovic, Youssouf, Carrique Entraîneur : J.Gourvennec Montpellier Lecomte (5) – Aguilar (5), Mukiele (7), Mendes (6), Congré (cap) (6), Roussillon (6) – Skhiri (5), Sambia (7) puis Mbenza (90eme), Piriz (5) – Ikoné (7) puis Lasne (82eme), Sio (6) N’ont pas participé : Pionnier (g), Dolly, Camara,Sessegnon, Poaty Entraîneur : M.Der Zakarian