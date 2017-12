L1 (J19) : Monaco termine sur une bonne note contre Rennes

Grâce à des buts de Radamel Falcao et de Keita Baldé, Monaco a assuré l’essentiel lors de la réception de Rennes, mercredi soir. Il s’agit de la quatrième victoire de rang en championnat pour le club de la Principauté.

Le debrief Après une entame délicate face au 4-3-3 du Stade Rennais, les Monégasques ont su profiter d’un oubli de… M.Bastien pour prendre les devants par l’intermédiaire de Radamel Falcao (20eme). Une ouverture du score qui n’a pas forcément libéré le club de la Principauté. Malgré une nouvelle situation pour le Colombien, les coéquipiers de Kamil Glik ont été incapables d’enchaîner face à une formation rennaise qui est apparue plus incisive en seconde période. Mais alors que les Rouge et Noir sont revenus sur un penalty transformé par Wahbi Khazri (59eme), l’ASM a su trouver les ressources nécessaires pour signer un quatrième succès de rang en championnat. Les Monégasques ont fait la différence sur une réalisation de Keita Baldé (81eme) qui aura soufflé le chaud et le froid sur la pelouse de Louis-II. Une victoire qui permet aux partenaires de Danijel Subasic de conserver leur deuxième place, avec une meilleure différence de buts sur l’OL. Les hommes de Leonardo Jardim n’ont pas réalisé une prestation emballante, mais l’essentiel a été assuré pour cette dernière sortie de 2018. Si le titre n’apparaît plus d’actualité, Monaco garde le rythme derrière le Paris Saint-Germain. De son côté, Rennes chute pour la deuxième fois de suite et reste dans le ventre mou du classement. Le film du match 1ere minute Servi sur le côté gauche, Lemar déclenche un centre qui est dévié par H.Traoré. Le ballon arrive sur K.Baldé, seul au point de penalty. L’ancien joueur de la Lazio Rome a tout le temps pour armer sa frappe du plat du pied droit, mais sa tentative ne trouve pas le cadre du but de Koubek. Le Sénégalais a été gêné par un faux rebond. 3eme minute Depuis le côté droit de la surface de Monaco, Bourigeaud centre en retrait pour Khazri qui s’emmène le ballon et qui frappe une arme croisée du pied droit. Sa frappe à ras de terre termine de peu à côté du poteau droit de Subasic. 20eme minute (1-0) Alors que Traoré reste au sol après un contact, R.Lopes percute et arme une frappe du pied droit depuis l’entrée de la surface rennaise. Sa tentative termine sur le poteau gauche de Koubek. Le ballon revient sur Lemar qui ne peut pas reprendre. Falcao récupère, élimine Gnagnon avec un crochet extérieur et place une frappe du pied droit qui ne laisse aucune chance au gardien rennais. Les Rouge et Noir protestent contre une faute de R.Lopes sur leur latéral droit. 27eme minute Servi sur le côté gauche, Falcao repique dans l’axe et arme une frappe rasante du pied droit qui termine de peu à côté du poteau gauche de Koubek. Le Colombien a tenté sa chance aux dix-huit mètres. 55eme minute Subasic doit s’y reprendre à deux fois pour capter un tir de Gnagnon. Après avoir récupéré le ballon dans l’entrejeu, le défenseur central du Stade Rennais a déclenché une lourde frappe décroisée du pied droit des vingt-cinq mètres. 59eme minute (1-1) A la suite d’une faute flagrante de D.Sidibé sur Léa-Siliki, M.Bastien désigne logiquement le point de penalty. Khazri se charge de transformer la sanction avec une frappe croisée du pied droit. Subasic est parti du bon côté, mais le Croate ne fait qu’effleurer le ballon. 72eme minute A l’entrée de la surface de Rennes, D.Sidibé arme une frappe enroulée du pied gauche. Koubek repousse difficilement après un rebond devant lui. 73eme minute Lancé par Gélin, Hunou part défier Subasic. Légèrement décalé côté droit, l’attaquant rennais arme une frappe croisée du pied droit qui ne trouve pas le cadre du but du gardien croate. 75eme minute Koubek dévie du bout du doigt en corner un centre-tir de K. Baldé. 81eme minute (2-1) Ghezzal décale sur la droite D.Sidibé qui s’arrache et centre en retrait. Au point de penalty, K.Baldé reprend du pied droit et place une frappe croisée du pied droit qui trompe Koubek. Le Sénégalais a été oublié par les défenseurs rennais. Tops et flops TOP 3 Branché sur courant alternatif, K.BALDE a effectué une première période très intéressante avant de connaître plus de déchet au retour des vestiaires. Alors que certains de ses choix sont incompréhensibles, l’ancien joueur de la Lazio Rome a su s’accrocher pour inscrire le but de la victoire (81eme). Annoncé comme un partant potentiel lors du Mercato d’hiver, KONGOLO a réalisé une prestation encourageante au poste de latéral gauche. Présent au niveau offensif, le Néerlandais a aussi su se montrer solide défensivement. L’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a effectué deux interventions décisives en seconde période (51eme et 56eme). Auteur de l’ouverture du score, FALCAO a su faire preuve d’opportunisme pour inscrire son quinzième but de la saison en championnat. Dommage que tous ses coéquipiers n’aient pas eu la même inspiration sur la pelouse de Louis-II. FLOP 3 Confirmé au poste de latéral gauche, ZEFFANE a connu une première période catastrophique face à Keita Baldé. Incapable de tenir l’ancien joueur de la Lazio Rome, le Fennec est passé au milieu de terrain en seconde période. Un repositionnement qui ne lui a pas permis de rectifier le tir malgré un travail sérieux. Victime d’une gastro-entérite, BOURIGEAUD a tenté le coup en première période, mais l’ancien Lensois était trop diminué pour apporter un vrai plus aux troupes de Sabri Lamouchi. Remplacé par Ramy Bensebaini (46eme) qui a pris place au poste de latéral gauche, Mehdi Zeffane étant replacé au milieu de terrain. Auteur d’une faute grossière qui amène le penalty transformé par Wahbi Khazri, D.SIDIBE a failli coûter deux points à l’ASM. Le Tricolore a touché beaucoup de ballons, mais son déchet a été trop important ce mercredi soir. Monsieur l’arbitre au rapport Mitigé. Après avoir oublié une faute de R.Lopes sur H.Traoré au départ de l’action qui amène l’ouverture du score de l’ASM, M.Bastien a eu raison de siffler un penalty en faveur du Stade Rennais en seconde période. Une décision qui ne fait pas oublier son erreur. La feuille de match L1 (J19) : MONACO – RENNES : 2-1 Louis-II (7 500 spectateurs environ) Temps doux – Pelouse en bon état Arbitre : M.Bastien (4) Buts : Falcao (20eme) et K.Baldé (81eme) pour Monaco – Khazri (59eme sp) pour Rennes Avertissements : D.Sidibé (58eme), Fabinho (63eme) et Glik (92eme) pour Monaco – Gélin (48eme) et Gnagnon (88eme) pour Rennes Expulsion : Aucune Monaco Subasic (5) – D.Sidibé (4), Glik (5), Jemerson (5), Kongolo (6) puis Ghezzal (78eme) – K.Baldé (6) puis Alm.Touré (84eme), Fabinho (5), Moutinho (5), R.Lopes (5) puis Carrillo (62eme) – Lemar (5) – Falcao (cap) (6) N’ont pas participé : Benaglio (g), Raggi, N’Doram, A.Diakhaby Entraîneur : L.Jardim Metz Koubek (5) – H.Traoré (5), Mexer (5), Gnagnon (5), Zeffane (4) puis Mubele (83eme) – Léa-Siliki (5), Gélin (5), M.Amalfitano (4) – Bourigeaud (3) puis Bensebaini (46eme – 4), Khazri (cap) (5), Hunou (4) N’ont pas participé : Ab.Diallo (g), Danzé, Maouassa, Gourcuff, Tell Entraîneur : S.Lamouchi