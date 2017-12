L1 (J19) : Marseille renverse Troyes (3-1) et consolide sa quatrième place au championnat

L'Olympique de Marseille a disposé de Troyes (3-1), ce mercredi soir, au Stade Vélodrome. Inquiétants en début de rencontre avant de se remettre sur le droit chemin au fil des minutes, les hommes de Rudi Garcia consolident leur quatrième place au championnat.

Le debrief L’OM a joué à se faire peur. Mais il s’est assuré une période de fêtes relativement tranquille, ce mercredi soir, en disposant de Troyes (3-1) à domicile. Trois jours après une défaite décevante dans le résultat mais plutôt encourageante dans le jeu, les Marseillais ont quelque peu laissé de côté les belles phases collectives développées devant l’OL pour retrouver leur efficacité au fil de la rencontre. Avec ce succès, les Olympiens consolident leur quatrième place en Ligue 1 et restent à trois points de ses rivaux lyonnais et monégasques, également vainqueurs. Les Marseillais ont bien cru revivre le même scénario que dimanche dernier. Une nouvelle fois, les hommes de Rudi Garcia se sont laissé surprendre en début de rencontre. Une nouvelle fois, ils ont payé cash une erreur de Mandanda, celle-ci beaucoup moins grossière que la précédente, Bryan Pelé profitant surtout d’un mauvais placement du gardien olympien pour ouvrir le score dans le premier quart d’heure (0-1, 13eme). Mais heureusement, les cadres ont réagi. A l’expérience. Sans s’affoler après 20 premières minutes faiblardes. Mais sans véritablement profiter des bons automatismes qu’ils avaient exposés face à l’OL. Réveillés après le but troyen, les hommes de Rudi Garcia ont peu à peu confisqué le ballon, Thauvin allumant les premières mèches et manquant de précision. L’ailier a tout de même été à l’origine de l’égalisation phocéenne, Payet concluant joliment un jeu à trois après une passe de Sanson (1-1, 30eme). Moins en danger en seconde période, ils ont paradoxalement profité de deux contres, après des occasions dangereuses de l’ESTAC, pour dessiner leur victoire. Luiz Gustavo, encore impressionnant, s’est offert un but plein de minutie, et Germain n’a pas gâché un service parfait de Sanson en fin de match. Finalement, l’OM a fait ce qu’il fait de mieux : gagner sans véritablement briller. Et empocher une victoire sans qu’elle ne soit contestable. Le film du match 11eme minute Première (petite) alerte pour l’OM. A la suite coup franc botté par Khaoui, Giraudon est à la retombée mais Mandanda n’est pas inquiété. 13eme minute (0-1) L’OUVERTURE DU SCORE DE L’ESTAC ! Légèrement excentré sur le côté droit, Bryan Pelé trouve un relais avec Khaoui et percute dans l’axe. Mandanda trop avancé, le Troyen enveloppe une jolie frappe à l’entrée de la surface et trouve la faille ! Marseille est surpris, 1-0 pour les visiteurs ! 18eme minute Luiz Gustavo tente de réveiller les siens. A 20 mètres, le milieu de terrain brésilien place un joli ballon sous la barre mais Samassa s’envole pour le dévier. 20eme minute Encore un arrêt de Samassa ! Cette fois-ci, c’est Sanson qui avait repris un bon centre de Payet de la tête. 22eme minute Marseille pousse ! Thauvin percute sur son côté droit avant de se diriger vers l’axe. Il tente une frappe du gauche mais ne trouve pas le cadre. 28eme minute Encore une occasion marseillaise ! Sarr déborde dans son couloir. Payet est trouvé au second poteau mais son tir est contré. Le ballon revient sur Luiz Gustavo, qui rate complètement sa frappe. 30eme minute (1-1) L’ÉGALISATION MARSEILLAISE ! Joli jeu à trois entre Thauvin, Sanson et Payet, qui accélère dans l’axe avec de conclure de l’extérieur du pied, en pleine lucarne ! Marseille a cravaché, mais l’OM égalise ! 1-1 ! 33eme minute Thauvin insiste. Une nouvelle fois, l’international des Bleus file dans l’axe et frappe. Il parvient à cadrer cette fois-ci mais Samassa se couche bien. 43eme minute Oh Luiz Gustavo ! Une nouvelle fois, le milieu de terrain se retrouve en bonne position de frappe à l’entrée de la surface mais ne trouve pas le cadre ! 57eme minute L’erreur de Samassa ! Sur un corner tiré par Payet, Samassa se troue complètement et laisse le ballon lui filer sous le bras. Le cuir roule vers la ligne mais Khaoui dégage. Il revient sur Amavi, qui frappe plein axe à 25 mètres mais ne trouve pas le cadre. 66eme minute (2-1) LUIZ GUSTAVO ! Après une action dangereuse de l’ESTAC, Amavi récupère le ballon et lance Luiz Gustavo, parti sur le côté gauche, d’une superbe ouverture. Excentré dans la surface, le Brésilien reprend en demi-volée du pied gauche et trouve le petit filet de Samassa ! C’est superbe. L’OM prend l’avantage ! 74eme minute QUELLE OCCASION POUR TROYES ! Traoré centre et trouve Suk. L’attaquant coréen place une jolie tête, repoussée par Mandanda sur sa barre. Le ballon retombe et le buteur de l’ESTAC, à quelques centimètres du but, ouvre trop son pied pour cadrer sa frappe ! A côté ! 76eme minute Marseille réagit immédiatement. Gustavo décale Thauvin dans la surface. L’ailier se remet sur son pied gauche et enroule une frappe, finalement contrée par la défense troyenne. 78eme minute Oh non Payet ! Sur un nouveau contre marseillais, Payet, présent à l’entrée de la surface, voit Samassa trop avancé. L’international des Bleus pique son ballon pour lober le portier adverse mais ne trouve pas le cadre ! 83eme minute (3-1) GERMAIIIIN ! L’OM se met à l’abri sur un nouveau contre ! Payet récupère le ballon et lance Sanson sur le côté gauche. A deux contre un, le milieu de terrain phocéen percute et décale Germain au dernier moment, qui n’a plus qu’à pousser le ballon du plat du pied droit. Les hommes de Rudi Garcia tiennent leur victoire ! 92eme minute Dernière occasion pour les locaux. Sur un coup franc bien placé, à 25 mètres, Payet enroule sa frappe et cadre mais Samassa est vigilant. Tops et flops TOP 3 A défaut d’être brillant dans le jeu, PAYET a encore assumé son rôle de leader et su se montrer efficace. L’international des Bleus a remis les siens sur les bons rails en s’arrachant pour égaliser d’une jolie frappe de l’extérieur du pied. Lui est resté fidèle à lui-même. Encore omniprésent dans l’entrejeu, très dangereux en première période, LUIZ GUSTAVO s’est offert un nouveau (joli) but, récompensant ainsi son activité de tous les instants. Khaoui n’est pas le seul élément intéressant de l’ESTAC. BRYAN PELE en fait également partie, et l’a prouvé ce mercredi soir en étant dans tous les bons coups troyens en première période. Il a allumé les deux premières mèches et la deuxième a fait mouche. FLOP 3 MANDANDA devait se rassurer après sa grossière erreur sur l’ouverture du score de l’OL, le week-end dernier. Au lieu de cela, le portier marseillais s’est rendu coupable d’un mauvais placement, dans le premier quart d’heure, ouvrant le but à Bryan Pelé. Il a aussi fait preuve d’un manque de concentration sur des interventions en l’air et des relances. La trêve devrait lui faire le plus grand bien. Décidément, cette rencontre n’a pas vraiment mis en avant les gardiens. Auteur d’un bon début de rencontre, SAMASSA est peu à peu rentré dans le rang, avant de se trouer sur la reprise de Luiz Gustavo. Avant cela, il a failli encaisser un but gag à la suite d’un corner à priori anodin de Payet. Lui aussi a probablement besoin de repos. Deuxième joueur de champ le plus utilisé depuis le début de la saison, THAUVIN a souvent manqué de lucidité et de précision, dans ses frappes ou dans ses centres. Il a aussi été sanctionné pour un excès d’agressivité, et n’a pas masqué son agacement tout au long de la rencontre. Monsieur l’arbitre au rapport M. Thual a complètement maîtrisé les débats en première période. Beaucoup moins en seconde. Il aurait pu siffler un penalty pour Troyes en deuxième période, à la suite d’une faute de Sakai sur Suk. La feuille de match L1 (J19) : MARSEILLE – TROYES : 3-1 Stade Orange Vélodrome (15 000 spectateurs environ) Temps sec – Pelouse moyenne Arbitre : M.Thual (4) Buts : Payet (31eme), Luiz Gustavo (66eme) et Germain (84eme) pour Marseille – B. Pelé (14eme) pour Troyes Avertissements : Thauvin (54eme) pour Marseille – Aucun pour Troyes Expulsion : Aucune Marseille Mandanda (4) – B. Sarr (4) puis Sakai (57eme), Rami (5), Rolando (5), Amavi (6) – M. Lopez (4) puis Zambo Anguissa (72eme), Luiz Gustavo (8) – Thauvin (4) puis Ocampos (79eme), Sanson (6), Payet (cap.) (6) – Germain (5) N’ont pas participé : Pelé (g), Abdennour, Njie, Mitroglou. Entraîneur : R. Garcia Troyes Samassa (3) – Deplagne (4), Giraudon (5), Hérelle (cap) (4), C. Traoré (5) – Azamoum (5), Bellugou (4) puis Confais (62eme) – B. Pelé (6) puis Grandsir (69eme), Khaoui (5) puis Nivet (79eme), Darbion (cap.) (4) – Suk (4) N’ont pas participé : Zelazny (g), Vizacarrondo, Obiang, Niane. Entraîneur : J-L. Garcia