L1 (J19) : Le PSG a terminé l'année sans forcer contre Caen

Face à une équipe de Caen fatiguée et amputée de plusieurs joueurs cadres, le PSG n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer facilement en clôture de la phase aller ce mercredi soir au Parc des Princes.

Le debrief C’était encore bien trop facile pour le Paris Saint-Germain. Face à Caen, les Parisiens ont offert une dernière victoire à leur public ce mercredi soir, sans avoir à forcer leur talent. Pendant une heure, les hommes d’Unai Emery ont même joué au petit trop, se contentant de gérer leur avance acquise très rapidement dans le match grâce à la très belle ouverture du score d’Edinson Cavani. Face à des Normands décimés par les absences d’Alexander Djiku et Julien Féret notamment, le PSG s’est contenté de faire circuler le ballon et a accéléré quand il le fallait, avec souvent Kylian Mbappé et Neymar dans le rôle des détonateurs. En deuxième période, la physionomie n’a pas changé, même si Malherbe a subi encore plus d’occasions, jusqu’à ce que Kylian Mbappé fasse le break sur un bon centre de Giovani Lo Celso. Avec un peu plus d’efficacité et sans quelques bons arrêts de Rémy Vercoutre, le club de la Capitale aurait pu s’imposer sur un score plus large pour finir l’année 2017. Neymar, notamment, a dû terminer la rencontre assez frustré, le Brésilien n’étant pas parvenu à faire trembler les filets malgré plusieurs grosses occasions. Même dans ce genre de rencontre déséquilibrée, Paris peut tirer des enseignements. Giovani Lo Celso, déjà très bon à Rennes le week-end dernier, a montré de vraies belles choses dans l’entrejeu. Thiago Motta a joué plus d’une heure dans un fauteuil. Et le jeune Stanley N’Soki a pu découvrir la Ligue 1. Mais encore une fois, pour la sixième fois de suite, le PSG a encaissé un but avec ce penalty d’Ivan Santini dans le temps additionnel. Une broutille plus qu’une confirmation de l’irrégularité défensive du moment. Car ce mercredi soir, le leader du championnat n’a jamais eu le temps de douter. Comme sur toute cette phase aller quasiment. En revanche pour Caen, il était temps que la phase aller se termine. Après un été idyllique, les joueurs de Patrice Garande semblent sur les rotules, comme en témoigne leurs cinq matchs sans succès en Ligue 1. Une mauvaise série qui les fait reculer à la douzième place au classement. Heureusement pour eux, derrière, ça n’avance pas très vite… Le film du match 5eme minute Ballon perdu par Aït Bennasser dans son propre camp. Paris se projette vite vers l’avant et Pastore lance Mbappé en profondeur sur la droite de la surface. L’attaquant parisien élimine Vercoutre mais son tir est derrière mal exécuté et termine au-dessus. 21eme minute (1-0) But de PSG ! Le long de la ligne de touche, Mbappé se faufile avec merveille entre Mbengue et Peeters puis accélère. L’ancien Monégasque centre en retrait, et Cavani réussit une Madjer au premier poteau pour ouvrir le score à la conclusion d’une superbe action. 24eme minute Avec un équilibre parfait, Rodelin tente une reprise à l’entrée de la surface dans le style qu’on lui connait. Le tir est puissant et cadré mais Trapp se détend bien sur sa gauche pour repousser la frappe du Caennais. 27eme minute Ouverture magnifique de Marquinhos depuis son camp pour la tête de Neymar dans la surface. Pas hors-jeu, le Brésilien joue en retrait vers Cavani, qui tente d’enchaîner rapidement contrôle et frappe mais c’est de peu à côté. 52eme minute Guilbert est seul au second poteau pour reprendre un centre de Mbengue. L’ancien Bordelais contrôle et frappe instantanément. Mais c’est trop axial et Trapp peut claquer en corner sans trop de difficulté. 57eme minute (2-0) But de PSG ! Neymar prend un gros tampon à l’entrée de la surface mais Lo Celso poursuit l’action du Brésilien et déborde sur le côté gauche. Son centre en retrait est parfait et trouve Mbappé, seul aux six mètres pour reprendre en première intention et tromper Vercoutre. 62eme minute A l’angle droit de la surface, Lo Celso élimine Peeters puis Diomandé et tente un lob du pied gauche. Vercoutre semble un peu court mais le gardien caennais parvient à dévier du bout des gants en corner. On a frôlé le but exceptionnel ! 69eme minute Passe géniale de Pastore qui permet à Neymar de partir seul au but. A l’entrée de la surface, le Brésilien ouvre son pied et frappe, mais Vercoutre détourne du bout des doigts sur son poteau. 77eme minute Santini a tout le loisir de reprendre de la tête un coup-franc caennais dans la surface. Cavani ne l’attaque pas et le Croate tente sa chance. Le ballon monte très haut et retombe dans le but de Trapp, mais ce dernier claque en corner. 81eme minute (3-0) But de PSG ! Sankoh lit mal la trajectoire de la passe de Neymar et laisse Berchiche récupérer le ballon sur la gauche de la surface. Sans réfléchir, l’Espagnol tente sa chance en force et marquer le troisième but parisien. 90eme minute (3-1) Penalty pour Caen ! Thiago Silva contre la frappe de Rodelin de la main. M.Abed accorde un penalty aux Normands que Santini transforme. Tops et flops TOP 3 Pour fêter ses 19 ans, Kylian MBAPPE a été royal. Très actif sur son côté droit, l’attaquant parisien s’est rendu décisif à deux reprises : une passe décisive pour Cavani après un rush en solitaire, puis un but en deuxième période. En l’absence de Verratti, Giovani LO CELSO a pu enchaîner une nouvelle titularisation. Et le milieu de terrain argentin a encore été très bon. Il a souvent pris le dessus sur ses adversaires comme sur l’action où il offre le deuxième but à Mbappé, ou sur ce lob qui a fini se transformer une réalisation superbe. Jusqu’à sa sortie sur blessure en début de deuxième période, MARQUINHOS a été impérial en défense centrale. Mais surtout, le Brésilien a été remarquable dans ses relances, avec deux longues ouvertures assez dingues de précision, qui auraient pu déboucher sur des buts parisiens. FLOP 3 Pour sa première titularisation en L1, Stef PEETERS a eu droit à une sacré opposition. Et fort logiquement, le Belge a peiné dans l’entrejeu. Pas maladroit sur coup de pied arrêté, il a néanmoins trop souvent été pris de vitesse quand le jeu s’est accéléré, comme sur l’action de l’ouverture du score. Placé au cœur de la défense centrale à trois de Caen, Ismaël DIOMANDE a souffert. Présent sur le terrain uniquement pour annihiler les actions parisiennes, il n’a pas été efficace et a manqué de promptitude dans sa surface. Hormis une tête claquée en corner par Trapp, on n’a pas vu Ivan SANTINI ce mercredi soir. Si Rodelin a montré qu’il pouvait être dangereux par moment, le Croate a été transparent. Il « sauve » un tout petit peu son match avec un penalty dans le temps additionnel. Monsieur l’arbitre au rapport Match sans histoire pour M.Abed, qui a seulement eu à gérer une petite tension entre Vercoutre et Mbappé, le gardien caennais essayant d’intimider l’attaquant parisien à l’expérience, sans succès. La feuille de match L1 (J19) / PSG – CAEN : 3-1 Parc des Princes (38 000 spectateurs environ) Temps pluvieux – Pelouse en bon état Arbitre : M.Abed (6) Buts : Cavani (21eme), Mbappé (57eme) et Berchiche (81eme) pour le PSG – Santini (90eme sp) Avertissements : Berchiche (19eme) et Thiago Silva (89eme) pour le PSG – Peeters (12eme), Delaplace (36eme) pour Caen PSG Trapp (5) – Meunier (5) puis Nkunku (80eme), Marquinhos (7) puis N’Soki (64eme), Thiago Silva (5), Berchiche (5) – Thiago Motta (6) puis Draxler (71eme), Lo Celso (7), Pastore (6) – Mbappé (8), Cavani (6), Neymar (6) N’ont pas participé : Descamps (g), Kurzawa, Di Maria, Lucas Entraîneur : U.Emery Caen Vercoutre (5) – Guilbert (4), Sankoh (4), Da Silva (cap) (4), Diomandé (4), A.Mbengue (5) – Peeters (4) puis Bessat (70eme), Aït Bennasser (5), Delaplace (4) puis Nkololo (70eme) – Rodelin (6), Santini (4) N’ont pas participé : Samba (g), Avounou, Repas, Bazile, Kouakou Entraîneur : P.Garande