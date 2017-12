L1 (J18) : Tout ce qu’il faut savoir sur Troyes - Amiens

Troyes n’a perdu que 2 de ses 12 réceptions d’Amiens toutes compétitions confondues (7 victoires, 3 nuls) : le 10 avril 2009 en Ligue 2 (0-1) & le 25 octobre 2017 en 16e de finale de la Coupe de la Ligue (1-2).

Les trois derniers matchs de Troyes 09/12/2017 : Monaco – Troyes (3-2, L1) 02/12/2017 : Troyes – Guingamp (0-1, L1) 29/11/2017 : PSG – Troyes (2-0, L1) Les trois derniers matchs d’Amiens 13/12/2017 : Amiens – Tours (2-1, CdL) 10/12/2017 : Amiens – Lyon (1-2, L1) 02/12/2017 : Rennes – Amiens (2-0, L1) Les équipes probables Troyes : à venir… Amiens : à venir… Les groupes Troyes : à venir… Amiens : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Ce sera la 1ère confrontation entre Troyes & Amiens en Ligue 1. Amiens n’a gagné qu’une seule de ses 7 dernières rencontres face à Troyes toutes compétitions confondues (2 nuls, 4 défaites), c’était le 25 octobre 2017 en 16e de finale de la Coupe de la Ligue (2-1). Troyes n’a perdu que 2 de ses 12 réceptions d’Amiens toutes compétitions confondues (7 victoires, 3 nuls) : le 10 avril 2009 en Ligue 2 (0-1) & le 25 octobre 2017 en 16e de finale de la Coupe de la Ligue (1-2). Troyes n’a gagné que 2 de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (1 nul, 6 défaites), face à Strasbourg & Angers, à chaque fois 3-0. Troyes reste sur 3 revers de rang en Ligue 1, sa plus longue disette depuis avril-mai 2016 et la plus longue disette en cours. Troyes a gagné 2 de ses 3 derniers matches face à un promu en Ligue 1 (1 défaite), soit autant que lors des 8 précédents (3 nuls, 3 défaites). Troyes n’a perdu qu’une seule de ses 6 dernières réceptions d’un promu en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), c’était le 2 avril 2016 contre Angers (0-1). Amiens a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1, après n’en avoir perdu aucun des 7 précédents (4 victoires, 3 nuls). Amiens a gagné sa seule précédente confrontation face à un club promu en Ligue 1, c’était le 9 septembre 2017 à Strasbourg (1-0). Amiens n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), c’était chez la lanterne rouge Metz (2-0). Troyes a perdu 10 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Seuls Nantes (41.6%) & Troyes (41.3%) affichent une possession plus faible que celle d’Amiens (42.6%) en Ligue 1 2017/18. Suk Hyun-Jun a marqué lors de 4 de ses 5 dernières titularisations en Ligue 1 (5 buts). Il a inscrit 5 des 9 buts troyens en Ligue 1 depuis début novembre. Mamadou Samassa (60) & Régis Gurtner (56) sont les gardiens ayant effectué le plus d’arrêts en Ligue 1 2017/18.