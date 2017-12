L1 (J18) : Tout ce qu’il faut savoir sur Strasbourg - Toulouse

Strasbourg et Toulouse ne se sont plus affrontés toutes compétitions confondues depuis le 23 janvier 2008 en L1 et un succès 2-0 des Alsaciens à La Meinau (buts de Gameiro & Cohade).

Les trois derniers matchs de Strasbourg 13/12/2017 : Strasbourg – PSG (2-4, CdL) 08/12/2017 : Bordeaux – Strasbourg (0-3, L1) 02/12/2017 : Strasbourg – PSG (2-1, L1) Les trois derniers matchs de Toulouse 12/12/2017 : Toulouse – Bordeaux (2-0, CdL) 09/12/2017 : Toulouse – Caen (2-0, L1) 02/12/2017 : Lille – Toulouse (1-0, L1) Les équipes probables Strasbourg : à venir… Toulouse : à venir… Les groupes Strasbourg : à venir… Toulouse : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Strasbourg & Toulouse ne se sont plus affrontés toutes compétitions confondues depuis le 23 janvier 2008 en L1 et un succès 2-0 des Alsaciens à La Meinau (buts de Gameiro & Cohade). Strasbourg a remporté ses 3 dernières rencontres face à Toulouse en Ligue 1, après n’avoir gagné aucune des 5 précédentes (2 nuls, 3 défaites). Strasbourg n’a perdu que 2 de ses 10 dernières réceptions de Toulouse en Ligue 1 (6 victoires, 2 nuls) : le 14 août 2004 (1-4) & le 24 septembre 2005 (2-4). Strasbourg a marqué 2 buts ou plus lors de ses 4 derniers matches face à Toulouse en L1. Toulouse a marqué 8 buts lors de ses 3 derniers déplacements à Strasbourg en Ligue 1, soit un de plus que lors de ses 11 premiers. Strasbourg reste sur 2 victoires de rang en L1 pour la 1ère fois depuis août 2007 (3 d’affilée). Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 5 nuls), c’était face à Troyes le 4 novembre 2017 (0-3). Le club alsacien avait perdu 18 de ses 21 précédentes rencontres dans l’élite (2 victoires, 1 nul). Strasbourg est invaincu lors de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), après avoir perdu 8 des 9 précédents (1 victoire). Toulouse n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 4 revers), le dernier contre Caen (2-0) le 9 décembre 2017. Toulouse n’a gagné qu’un seul de ses 8 derniers matches face à un promu en Ligue 1 (5 nuls, 2 défaites), c’était le dernier le 14 octobre 2017 contre Amiens (1-0). Toulouse n’a remporté que 2 de ses 24 derniers déplacements en Ligue 1 (8 nuls, 14 revers), à Montpellier (1-0) le 2 avril 2017 & Angers (1-0) le 21 octobre 2017. Strasbourg a marqué 2 buts ou plus lors de 7 de ses 9 derniers matches de Ligue 1. Strasbourg a préservé sa cage inviolée lors de 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 28 précédents. Toulouse est l’équipe qui a bénéficié de plus grand nombre de penalties en Ligue 1 cette saison (7), en compagnie de Nice. Dimitri Liénard est impliqué dans 5 buts lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (2 buts, 3 passes décisives). Dimitri Liénard est impliqué dans 7 buts en Ligue 1 cette saison (3 buts, 4 passes décisives), plus que tout autre joueur strasbourgeois. Martin Terrier est impliqué dans 5 buts en 13 matches de L1 avec Strasbourg (3 buts, 2 passes décisives). Il n’avait été décisif qu’une seule fois en 11 matches avec Lille dans l’élite (1 but). En cumulé, Ola Toivonen (19) & Corentin Jean (13) ont tenté 32 tirs mais n’ont pas réussi à marquer le moindre but en Ligue 1 cette saison.