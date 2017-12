L1 (J18) : Tout ce qu’il faut savoir sur Saint-Etienne - Monaco

Les trois derniers matchs de Saint-Etienne 10/12/2017 : Marseille – Saint-Etienne (3-0, L1) 03/12/2017 : Saint-Etienne – Nantes (1-1, L1) 28/11/2017 : Bordeaux – Saint-Etienne (3-0, L1) Les trois derniers matchs de Monaco 12/12/2017 : Monaco – Caen (2-0, CdL) 09/11/2017 : Monaco – Troyes (3-2, L1) 06/11/2017 : FC Porto – Monaco (5-2, LdC) Les équipes probables Sant-Etienne : à venir… Monaco : à venir… Les groupes Saint-Etienne : à venir… Monaco : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Monaco affiche 34% de victoires face à St Etienne en Ligue 1 (33/98), son plus faible ratio face à un adversaire actuel de l’élite affronté plus d’une fois. St Etienne n’a gagné aucune de ses 6 dernières rencontres face à Monaco en L1 (4 nuls, 2 défaites), sa dernière victoire remontant au 1er mars 2014 (2-0). St Etienne est invaincu lors de ses 8 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls), sa dernière défaite remontant au 14 janvier 2007 (0-1). 4 des 5 dernières rencontres disputées à Geoffroy-Guichard en Ligue 1 entre St Etienne & Monaco se sont terminées sur le score de 1-1 (pour 1 succès stéphanois). Monaco a préservé sa cage lors de 2 de ses 4 dernières rencontres face à St Etienne en L1, soit autant que lors des 17 précédentes. Les 2 derniers buts de St Etienne face à Monaco en L1 ont été inscrits sur coup franc indirect. St Etienne affiche 20 points après 17 matches de Ligue 1 2017/18, son plus faible total à ce stade depuis la saison 2009/10 (15 pts), où il avait terminé 17e. St Etienne reste sur 8 matches sans succès en Ligue 1 (3 nuls, 5 revers), sa plus longue disette depuis octobre-décembre 2010 (9 – 6 nuls, 3 défaites). Seule la lanterne rouge messine est actuellement dans une plus longue spirale négative (11 matches de rang). St Etienne n’a gagné que 2 de ses 27 dernières rencontres face à un champion en titre en L1 (7 nuls, 18 défaites) : le 3 octobre 2009 v Bordeaux (3-1) & le 9 février 2013 v Montpellier (4-1). St Etienne n’a gagné que 3 de ses 15 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 nuls, 4 revers). Monaco compte 35 points après 17 matches de L1 2017/18, soit 4 de moins que la saison passée à pareille époque. L’ASM n’a jamais fini au-delà de la 4e place avec ce nombre de points à ce stade. Monaco a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (face à Angers & Troyes), après n’avoir gagné aucun des 3 précédents (1 nul, 2 défaites). Monaco n’a gagné que 2 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 3 revers), après être resté invaincu lors des 16 précédents. St Etienne est la seule équipe à ne pas avoir marqué de la tête en Ligue 1 cette saison. Son dernier remonte au 29 avril dernier – Vincent Pajot contre Guingamp. A l’inverse, Monaco est l’équipe qui en a marqué le plus (12). St Etienne a encaissé 27 buts après 17 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé à ce stade depuis 1995/96 (27 également). Les Verts avaient terminé la saison 19e. St Etienne a écopé de 5 cartons rouges en Ligue 1 2017/18, total le plus élevé avec Troyes. Les Verts ne sont plus qu’à une expulsion d’égaler leur total de la saison dernière (6 rouges). A l’inverse, Monaco est, en compagnie de Bordeaux, la seule équipe à ne pas avoir pris de carton rouge en Ligue 1 cette saison. St Etienne a été sauvé par ses montants à 12 reprises en Ligue 1, plus que toute autre équipe. Jonathan Bamba est impliqué dans 7 des 17 buts de St Etienne en Ligue 1 cette saison (5 buts, 2 passes décisives), 4 de plus que tout autre joueur stéphanois. Thomas Lemar est passeur décisif sur 2 des 3 derniers buts de Monaco face à St Etienne en Ligue 1. Guido Carrillo a inscrit 4 buts lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1, lui qui avait été passeur décisif pour Vagner Love contre les Verts le 14 février 2016. S’il joue, Fabinho disputera son 150e match de Ligue 1. L’international brésilien a marqué 18 buts (dont 15 penalties) et délivré 6 passes décisives.