L1 (J18) : Tout ce qu’il faut savoir sur Rennes - PSG

Les trois derniers matchs de Rennes 13/12/2017 : Rennes – Marseille (2-2 4-3 tab, CdL) 09/12/2017 : Metz – Rennes (1-1, L1) 02/11/2017 : Rennes – Amiens (2-0, L1) Les trois derniers matchs de PSG 13/12/2017 : Strasbourg – PSG (2-4, CdL) 09/11/2017 : PSG – Lille (3-1, L1) 05/11/2017 : Bayern Munich – PSG (3-1, LdC) Les équipes probables Rennes : à venir… PSG : à venir… Les groupes Rennes : à venir… PSG : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Rennes a perdu ses 5 dernières rencontres face à Paris en Ligue 1 sans trouver le chemin des filets, mais n’a jamais aligné 6 revers de rang dans l’élite face au club de la capitale. Rennes n’a gagné qu’une seule de ses 9 dernières rencontres face à Paris en Ligue 1 (1 nul, 7 défaites), c’était le 7 mai 2014 (2-1). Rennes n’a gagné aucune de ses 6 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), après avoir remporté 7 des 9 précédentes (2 nuls). Paris a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 6 derniers déplacements à Rennes en Ligue 1 (9 buts), après être resté muet lors des 5 précédents. 3 des 5 derniers buts de Rennes face à Paris en Ligue 1 ont été inscrits sur coup franc direct. Rennes a pris 25 points après ses 17 premiers matches de L1 2017/18, soit 2 de moins que la saison passée à la même époque. Le SRFC avait terminé à la 9e place. Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (6 victoires, 1 nul), après n’avoir gagné qu’un seul des 10 précédents (3 nuls, 6 défaites). Rennes reste sur 4 victoires consécutives à domicile en Ligue 1, sa meilleure série depuis aoûtseptembre 2016. Seul Paris est actuellement dans une meilleure spirale (9). Paris est champion d’automne pour la 5e fois en 7 saisons depuis l’arrivée de QSI en Ligue 1 (2011/12). Seuls Marseille en 2014/15 & Nice en 2016/17 ont réussi à empêcher les Parisiens de s’offrir ce titre honorifique sur cette période. Il faut remonter à 2011/12 pour voir Paris champion d’automne en L1 ne pas être sacré champion en fin de saison (Montpellier). Paris affiche 44 points après 17 matches de Ligue 1 2017/18, soit le 3e meilleur total à ce stade pour une équipe de l’élite après Lyon en 2006/07 (46) et… Paris en 2015/16 (45). Paris n’a perdu que 2 de ses 37 derniers matches de Ligue 1 (30 victoires, 5 nuls), le 30 avril dernier à Nice (1-3) et le 2 décembre 2017 à Strasbourg (1-2). Paris reste sur un revers à l’extérieur à Strasbourg en Ligue 1 (1-2) mais n’en a plus enchaîné 2 de rang en déplacement depuis décembre 2016 (0-3 à Montpellier puis 1-2 à Guingamp). 6 des 8 derniers buts de Rennes en Ligue 1 ont été inscrits dans les 20 dernières minutes. Seuls Paris (14) & Lyon (11) ont touché les montants plus souvent que Rennes (9) en Ligue 1 2017/18. Paris a marqué 51 buts en L1 2017/18, le meilleur total de son histoire après 17 matches et le 2e meilleur total à ce stade sur les 40 dernières saisons derrière Monaco la saison passée (53). Wahbi Khazri est impliqué dans 5 buts (3 buts, 2 passes) en 7 matches face à Paris en L1, soit le joueur impliqué dans le plus de buts face au club de la capitale depuis 2012/13. Benjamin André est impliqué dans 4 des 6 derniers buts rennais en Ligue 1 (2 buts, 2 assists). Rennes n’a jamais gagné en 14 rencontres de Ligue 1 avec Morgan Amalfitano sur le terrain (8 nuls, 6 défaites). Il a marqué 2 buts et donné 1 assist en 12 matches contre Paris en L1. Marco Verratti est impliqué dans 3 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à Rennes (1 but, 2 passes décisives). S’il joue, Edinson Cavani disputera son 150e match de Ligue 1 (105 buts, 14 passes décisives).