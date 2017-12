L1 (J18) : Tout ce qu’il faut savoir sur Nantes - Angers

Nantes affiche 67% de victoires face à Angers en Ligue 1 (24/36), son meilleur ratio face à un adversaire de l’élite affronté au moins 10 fois.

Les trois derniers matchs de Nantes 10/12/2017 : Nantes – Nice (1-2, L1) 03/12/2017 : Saint-Etienne – Nantes (1-1, L1) 29/11/2017 : Nantes – Monaco (1-0, L1) Les trois derniers matchs d’Angers 12/12/2017 : Angers – Metz (1-0, CdL) 09/12/2017 : Angers – Montpellier (1-1, L1) 02/12/2017 : Monaco – Angers (1-0, L1) Les équipes probables Nantes : à venir… Angers : à venir… Les groupes Nantes : à venir… Angers : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Nantes affiche 67% de victoires face à Angers en Ligue 1 (24/36), son meilleur ratio face à un adversaire de l’élite affronté au moins 10 fois. A l’inverse, Angers affiche 8% de victoires face à Nantes en Ligue 1 (3/36), son plus faible ratio face à un adversaire de l’élite affronté plus de 2 fois. Nantes est invaincu lors de ses 18 dernières rencontres face à Angers en Ligue 1 (13 victoires, 5 nuls), sa dernière défaite remontant au 31 mars 1973 (0-1). Nantes a remporté 17 de ses 18 réceptions d’Angers en Ligue 1. Seule exception : sa défaite le 11 novembre 1967 (0-1). Nantes a marqué 2 buts ou plus lors de ses 7 dernières réceptions d’Angers en Ligue 1. Angers est resté muet lors de 6 de ses 9 derniers matches face à Nantes en Ligue 1. Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches de L1 (1 nul, 3 défaites), contre Monaco (1-0) le 29 novembre dernier. Nantes reste sur une défaite à domicile en Ligue 1 (1-2 contre Nice) mais n’en a plus enchaîné 2 de rang depuis janvier-février dernier (0-2 v Paris puis Nancy). Angers affiche 15 points après 17 matches de Ligue 1 2017/18, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 1993/94 (12, en comptant 3 points pour une victoire). Angers n’a gagné qu’un seul de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (8 nuls, 6 défaites), face à Caen (2-0) le 14 octobre dernier. Le SCO n’a gagné aucun de ses 8 derniers dans l’élite (3 nuls, 5 défaites), seule la lanterne rouge messine est actuellement dans une plus longue spirale négative (11 matches de rang). Angers n’a gagné qu’un seul de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 2 défaites), à Caen le 14 octobre dernier (2-0). Angers a encaissé au moins un but lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours. Sa dernière clean sheet date du 14 octobre dernier à Caen (2-0). Angers a perdu 11 points après avoir mené au score en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé. Emiliano Sala est impliqué dans 5 des 7 derniers buts de Nantes en Ligue 1 (3 buts, 2 assists). Il a marqué un doublé face au SCO le 13 mars 2016, son 1er sous le maillot des Canaris. Karl Toko Ekambi est impliqué sur les 7 derniers buts d’Angers en Ligue 1 (4 buts, 3 passes décisives). Il a marqué 14 buts pour le SCO, meilleur total du club angevin depuis sa remontée dans l’élite en 2015/16 en compagnie de Cheikh Ndoye.