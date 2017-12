L1 (J18) : Tout ce qu’il faut savoir sur Lyon - Marseille

Marseille affiche 28% de victoires face à Lyon en Ligue 1 (26/94), son plus faible ratio face à un adversaire actuel de l’élite.

Les trois derniers matchs de Lyon 13/12/2017 : Montpellier – Lyon (4-1, CdL) 10/12/2017 : Amiens – Lyon (1-2, L1) 07/11/2017 : Atalanta Bergame – Lyon (1-0, Ligue Europa) Les trois derniers matchs de Marseille 13/12/2017 : Rennes – Marseille (2-2 4-3 tab, CdL) 10/11/2017 : Marseille – Saint-Etienne (3-0, L1) 07/12/2017 : Marseille – Salzbourg (0-0, Ligue Europa) Les équipes probables Lyon : à venir… Marseille : à venir… Les groupes Lyon : à venir… Marseille : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Marseille affiche 28% de victoires face à Lyon en Ligue 1 (26/94), son plus faible ratio face à un adversaire actuel de l’élite. Lyon n’a perdu qu’une seule de ses 14 dernières confrontations face à Marseille en Ligue 1 (5 victoires, 8 nuls), c’était le 4 mai 2014 (2-4). Lyon est invaincu lors de ses 9 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (4 victoires, 5 nuls), sa dernière défaite remontant au 11 novembre 2007 (1-2). Lyon n’est resté muet que 2 fois lors de ses 31 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 : le 14 décembre 2008 (0-0) & le 10 mars 2013 (0-0). Lyon affiche 35 points après 17 matches de Ligue 1 2017/18, soit son meilleur total à ce stade depuis la saison 2012/13 (35) où il avait terminé 3e. Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (7 victoires, 3 nuls), c’était face à Lille le 29 novembre dernier (1-2). Lyon reste sur 2 matches sans succès à domicile en L1 (1 nul, 1 défaite) mais n’a plus fait la passe de 3 depuis mai-septembre 2015 (3 nuls, 1 défaite). Marseille affiche 35 points après 17 matches de Ligue 1 2017/18, soit le record pour un 4e à ce stade de la saison. C’est son meilleur total à ce stade depuis 2014/15 (38 points). Marseille n’a perdu que 2 de ses 28 derniers matches de Ligue 1 (16 victoires, 10 nuls), face à Monaco (1-6) le 27 août 2017 & Rennes (1-3) le 10 septembre 2017. L’OM reste d’ailleurs sur 12 matches sans perdre en Ligue 1 (8 victoires, 4 nuls), soit la meilleure série actuelle dans l’élite & sa meilleure série sur un même exercice depuis ses 15 matches sans défaite entre février & mai 2010. Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers déplacements en Ligue 1 (7 succès, 7 nuls), à Monaco (1-6) le 27 août dernier. L’OM reste sur 7 déplacements sans défaite dans l’élite (4 succès, 3 nuls), plus longue invincibilité en cours. Marseille est la seule équipe ayant trouvé le chemin des filets lors de chacun des 17 matches de Ligue 1 2017/18. L’OM reste même sur 21 matches en marquant en L1, sa meilleure spirale depuis août 1977-janvier 1978 (21 aussi). L’OM a rendu 9 clean sheets en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé. A titre de comparaison, c’est déjà autant que sur l’ensemble de ses exercices 2013/14 & 2015/16. Mariano Diaz est impliqué dans 5 des 8 derniers buts de Lyon en Ligue 1 (3 buts, 2 passes décisives). Il a délivré 3 passes décisives lors de ses 6 derniers matches dans l’élite, après n’en avoir délivré aucune lors de ses 11 précédents. L’ancien Madrilène est d’ailleurs impliqué dans 11 buts lors de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (8 buts, 3 assists). Florian Thauvin a marqué 4 buts en Ligue 1 face à Lyon, sa proie favorite dans l’élite derrière Caen (5 réalisations). L’international français est d’ailleurs impliqué dans 11 buts lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (6 buts, 5 assists). Il a délivré 3 assists lors de ses 3 derniers matches dans l’élite, soit autant que lors de ses 10 précédents. Il a délivré 7 passes décisives en L1 2017/18, plus que tout autre joueur. Dimitri Payet a délivré 4 passes décisives lors de ses 5 derniers matches face à Lyon en L1. Rudi Garcia n’a gagné qu’un seul de ses 7 déplacements à Lyon en tant qu’entraîneur de L1 (2 nuls, 4 défaites), avec Lille le 10 février 2013 (3-1).