L1 (J18) : Strasbourg continue d'avancer, Toulouse reste en bas

Strasbourg a poursuivi sa très belle série du moment en battant Toulouse ce samedi soir à la Meinau. Le Racing bascule dans la première partie du classement, alors que le TFC reste englué aux portes de la zone rouge.

Le debrief S’il fallait un tube de l’automne, Strasbourg ferait figure de sérieux prétendant. Car après un début de saison galère, l’apprentissage de la Ligue 1 commence à porter ses fruits. Ce samedi soir, les hommes de Thierry Laurey ont basculé dans la première partie du classement grâce à leur succès contre Toulouse, qui plus est qualifiable de concurrent pour le maintien. Et voilà le Racing invaincu dans l’élite depuis un mois et demi. Mieux, depuis trois mois à la Meinau ! Une constance qui sera la clé d’un maintien rapidement acquis, ce dont rêvent les Strasbourgeois depuis leur retour au plus haut niveau du football français. Pour vaincre le TFC, les Alsaciens ont dû s’en remettre comme souvent à leurs hommes forts du moment : Dimitri Liénard et Nuno Da Costa. Sans marquer, le milieu de terrain et l’attaquant ont été déterminants, le premier par sa qualité de passe, et le second par sa percussion incessante. Même privé de Martin Terrier, Strasbourg est parvenu à inquiéter régulièrement une défense toulousaine assez fébrile. Un penalty et une reprise de Kader Mangane sur corner ont suffi au bonheur des Racingmen, plus entreprenants que leurs adversaires dans le jeu, malgré la débauche d’énergie d’Andy Delort et de Max-Alain Gradel du côté toulousain. Le sursaut entrevu la semaine dernière avec un succès contre Caen puis une qualification en Coupe de la Ligue aux dépens de Bordeaux, n’a cette fois pas été suivi d’effet pour le TFC, dont le jeu reste trop stéréotypé. Et au classement, cela s’en ressent forcément. Car ce samedi soir, le club de la Ville Rose est 17eme, premier non relégable, avec une petite longueur d’avance sur Lille, battu à Dijon dans le même temps. Et comme c’est l’Olympique Lyonnais qui se rendra au Stadium mercredi prochain, on se dit qu’il est temps qu’arrive la trêve pour les joueurs de Pascal Dupraz. Le film du match 7eme minute A l’entrée de la surface, Gradel tente une frappe un peu écrasée qui ne surprend pas Bonnefoi, attentif pour repousser après le rebond. 9eme minute Sur un long ballon de Liénard venu de la gauche, Blayac se retrouve seul dans la surface derrière Jullien pour enchaîner contrôle et frappe. Mais Lafont, rapidement sorti à sa rencontre, remporte le face face-à-face entre les deux hommes. 25eme minute (1-0) Penalty pour Strasbourg ! Sur un coup-franc de Liénard, Blin tire le maillot de Blayac et est sanctionné par l’arbitre. Martin se charge de frapper le penalty et trompe Lafont, pourtant pari du bon côté. 30eme minute (1-1) But de Toulouse ! Gradel envoie un coup-france dans le mur toulousain mais le ballon lui revient. Avec un équilibre parfait, l’Ivoirien trompe Bonnefoi d’une belle reprise du pied gauche à l’entrée de la surface. 52eme minute (2-1) But de Strasbourg ! Le corner frappé par Liénard est repris de volée par Mangane. Arrivé lancé, le capitaine alsacien passe devant Julien et arrive à croiser une frappe en pleine détente pour mettre le ballon hors de portée de Lafont. 60eme minute Bonne opportunité en contre pour Strasbourg. Blayac crée un déséquilibre avec une passe très rapide pour Martin, qui s’échappe et trouve Gonçalves sur sa droite mais ce dernier voit son piqué repoussé par Lafont, très rapidement sorti à sa rencontre. 65eme minute Da Costa s’offre une occasion en solitaire en partant sur l’aile gauche. L’ailier strasbourgeois rentre sur son pied droit et frappe fort à l’entrée de la surface, mais Lafont se détend pour détourner en corner. Tops et flops TOP 3 Moins influent dans le jeu, Dimitri LIENARD a quand même réussi à être très précieux à son équipe par la qualité de ses coups de pied arrêtés. C’est lui qui frappe le coup-franc qui amène le penalty, puis le corner qui amène le deuxième but. Un autre coup-franc a failli être repris victorieusement par Blayac… Encore beaucoup d’activité pour Nuno DA COSTA. Très remuant, l’ancien joueur de Valenciennes a provoqué énormément de fautes en première période et a encore été intéressant au retour des vestiaires, avec notamment une grosse frappe détournée par Lafont. Dans la lignée de ces derniers matchs, Max-Alain GRADEL a montré qu’il montait en puissance. Buteur d’une belle reprise du gauche, l’international ivoirien a aussi fourni beaucoup d’efforts et est le joueur toulousain qui s’est montré le plus dangereux dans les trente derniers mètres adverses. FLOP 3 Pas loin d’ouvrir le score de la tête en début de match, Christopher JULLIEN a ensuite montré de la fébrilité en défense. L’ancien Dijonnais est même directement impliqué sur le deuxième but adverse puisqu’il laisse trop de liberté à Mangane sur le corner de Liénard, et son équipe le paye cash. On a connu Alexis BLIN à un bien meilleur niveau que ce samedi soir. Le milieu toulousain a perdu beaucoup trop de ballons dans l’entrejeu, et s’est rendu coupable d’un tirage de maillot vraiment évitable qui a permis au Racing d’obtenir un penalty. Six hors-jeux, c’est beaucoup trop pour un attaquant. Surtout quand ils sont tous commis en première période. Jérémy BLAYAC doit progresser dans le timing de ses appels pour s’imposer en Ligue 1. L’attaquant strasbourgeois a aussi manqué une belle occasion de tromper Lafont sur un coup-franc déposé sur sa tête par Liénard. Monsieur l’arbitre au rapport Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de coups de sifflet de la part de M.Desiage. Mais l’arbitre prend aussi la bonne décision en accordant un penalty à Strasbourg pour un tirage de maillot de Blin dans la surface toulousaine. La feuille de match L1 (J18) / STRASBOURG – TOULOUSE : 2-1 Stade de la Meinau (25 000 spectateurs environ) Temps pluvieux – Pelouse moyenne Arbitre : M.Desiage (5) Buts : J.Martin (25eme sp) et Mangane (52eme) pour Strasbourg – Gradel (30eme) pour Toulouse Avertissements : Mangane (29eme), B.Koné (47eme) pour Strasbourg – Jullien (19eme), Gradel (23eme), Cahuzac (41eme) et Imbula (59eme) pour Toulouse Strasbourg Bonnefoi (5) – Lala (6), Mangane (cap) (6), B.Koné (6), Seka (5) –Aholou (5) – Da Costa (7) puis Grimm (87eme), J.Martin (5), Gonçalves (5), Liénard (7) – Blayac (4) puis Bahoken (75eme) N’ont pas participé : Rempp (g), P.Martinez, Salmier, Sacko, Saadi Entraîneur : T.Laurey Toulouse Lafont (6) – S.Yago (5), Diop (cap) (5), Jullien (4), Amian (4) – Blin (4) puis Boisgard (68eme), Cahuzac (5) puis Toivonen (58eme), Imbula (4) puis Jean (63eme) – Somalia (5), Delort (5), Gradel (6) N’ont pas participé : Goicoechea (g), Sylla, Michelin, Sangaré Entraîneur : P.Dupraz