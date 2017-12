L1 (J18) : Saint-Etienne touche le fond contre Monaco

Grâce à des buts de Sidibé, Lemar, Fabinho et Baldé, Monaco s’est facilement imposé sur la pelouse de Saint-Etienne, vendredi soir. Alors que les Verts sont en pleine crise, le club de la Principauté retrouve de couleurs avec une troisième victoire de rang en championnat. L'ASM met la pression sur Lyon et Marseille.

Le debrief Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement pour Saint-Etienne (qui n’a plus gagné le moindre match depuis le 14 octobre dernier et un succès contre Metz). Alors que les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont dévoilé leur plan de relance pour mettre un terme à la crise, les coéquipiers de Stéphane Ruffier ont été incapables de relever la tête à l’occasion de la réception de Monaco, vendredi soir. Face à une défense inédite avec les absences de Loïc Perrin, de Florentin Pogba, de Bryan Dabo, de Léo Lacroix et de Ronaël Pierre-Gabriel, les Monégasques ont pris les devants sur leur première occasion de la rencontre (3eme). Une réalisation de Djibril Sidibé qui illustre parfaitement les limites actuelles des troupes de Julien Sablé. Après avoir raté plusieurs occasions de faire le break face à une formations stéphanoise qui n’a jamais donné l’impression de pouvoir faire un résultat, le club de la Principauté s’est mis à l’abri sur un exploit personnel de Thomas Lemar (32eme). De quoi définitivement mettre un terme au suspense et exaspérer un peu plus les supporters présents à Geoffroy-Guichard. Pour ne rien arranger, les Rouge et Blanc ont planté deux nouveaux buts en seconde période par l’intermédiaire de Fabinho (53eme) et de Keita Baldé (61eme). Alors que l’ASM enchaîne avec la manière un troisième succès de rang en championnat, l’ASSE continue de s’enfoncer en attendant le Mercato d’hiver. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, il faudra composer sans Stéphane Ruffier lors du déplacement de mercredi prochain à Guingamp (19eme journée de Ligue 1). Suite au troisième but des visiteurs, le gardien stéphanois a visiblement contesté un peu trop vigoureusement auprès de l’arbitre assistant. Un carton rouge qui a fait dégoupiller Roland Romeyer et enfoncer toujours un peu plus les partenaires de Rémy Cabella. Quand ça ne veut pas… Le film du match 3eme minute (0-1) Lancé sur le côté droit de la surface de l’ASSE, R.Lopes centre en retrait pour K.Baldé. Oublié par les défenseurs stéphanois, l’ancien joueur de la Lazio Rome tergiverse et sa tentative est contrée par Théophile-Catherine. Le ballon revient sur D.Sidibé qui tente instantanément sa chance du pied droit. Sa frappe croisée ne laisse aucune chance à Ruffier qui est battu sur sa droite. Le gardien stéphanois était resté au sol après la première tentative de K.Baldé. 6eme minute Servi côté droit, Falcao part dans le dos de Gabriel Silva et tente sa chance dans la surface de l’ASSE. Sa frappe du pied droit est repoussée par Ruffier au premier poteau. Le corner ne donne rien. 12eme minute Après un crochet extérieur sur Hernani, Fabinho arme une frappe du pied droit qui termine de peu à côté du poteau gauche de Ruffier. Le gardien stéphanois n’avait pas bougé sur cette tentative du Brésilien qui avait récupéré le ballon aux quarante mètres, plein axe. 17eme minute Falcao récupère le ballon sur le côté gauche de la surface de l’ASSE. Alors que le Colombien essaie de lober Ruffier du pied droit, Gabriel Silva sauve devant sa ligne. La tentative du capitaine monégasque n’était pas forcément cadrée, mais c’était très chaud pour les Verts. 18eme minute Idéalement servi par R.Lopes, Falcao manque sa reprise de la tête. Seul dans la surface de l’ASSE, le Colombien ne parvient pas à cadrer tentative. Le ballon termine de peu à côté du poteau gauche de Ruffier. 32eme minute (0-2) Servi par K.Baldé, Lemar réalise un festival aux abords de la surface de l’ASSE. Légèrement décalé côté gauche, l’ancien Caennais élimine Hernani et enchaîne avec une frappe croisée du pied gauche à ras de terre. Alors que Ruffier ne peut que constater les dégâts, l’ASM fait le break. 52eme minute K.Baldé est lancé sur la gauche de la surface de l’ASSE et tente une frappe du pied gauche en force. Ruffier réalise une superbe parade pour détourner en corner. 53eme minute (0-3) Sur celui-ci, Moutinho tente sa chance depuis l’angle gauche de la surface de l’ASSE. Sa tentative manquée est déviée de près par Falcao. Ruffier repousse sur Fabinho qui marque dans le but vide. 53eme minute Suite au but de Fabinho, Ruffier se rapproche… très près l’arbitre assistant pour lui expliquer sa vision de l’action et est expulsé par M.Delerue. 61eme minute (0-4) A la suite d’une perte de balle d’Hernani, Fabinho récupère le ballon plein axe et part en contre-attaque. L’ancien joueur de Rio Ave décale K.Baldé qui s’infiltre sur le côté gauche de la surface de l’ASSE. La frappe en force du pied gauche du Sénégalais trompe Moulin. 64eme minute Subasic répond présent un coup-franc frappé par Hernani. Le gardien monégasque s’est parfaitement détendu pour repousser la tentative diu Brésilien. 81eme minute À 20 mètres plein axe, Ghezzal décale R.Lopes sur la gauche de la surface de l’ASSE. Sa frappe croisée du pied gauche est captée en deux temps par Moulin. Tops et flops TOP 3 Auteur du but du break, son deuxième de la saison en Ligue 1, LEMAR monte en puissance en cette fin d’année. Alors que l’ancien joueur de Caen combine de mieux en mieux avec Keita Baldé, les dirigeants monégasques doivent simplement espérer que de telles prestations ne vont pas déboucher sur un départ lors du Mercato d’hiver (Chelsea ? Liverpool ? Arsenal ?). Le maître à jouer de l’ASM. Il y a eu quelques pertes de balle, mais SIDIBE est apparu très percutant son couloir droit. Vigilant devant Kevin Monnet-Paquet, le latéral international français a effectué un match plein sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Buteur ce vendredi soir, FABINHO a fait preuve d’une grande justesse face à une formation stéphanoise à la rue. Le Brésilien s’est aussi illustré avec une passe décisive pour Keita Baldé. Du bon boulot. FLOP 3 Titularisé sur le côté gauche de la défense de l’ASSE, GABRIEL SILVA a tout simplement été catastrophique. Le Brésilien a connu une soirée cauchemardesque face au duo Rony Lopes – Djibril Sidibé. Positionné aux côtés de Vincent Pajot, HERNANI n’a pas eu suffisamment d’impact lors de cette affiche face à Monaco. Le Brésilien a récupéré quelques ballons (13), mais son travail défensif a été nettement insuffisant. Le joueur prêté par le Zenit Saint-Pétersbourg est très, très léger dans les duels. Si Vagner Dias Gonçalves n’a pas été inintéressant, on ne peut pas en dire autant de ses partenaires au sein de l’attaque stéphanoise. Alors que Kevin Monnet-Paquet et Loïs Diony ont confirmé leurs grandes difficultés, CABELLA a été très décevant. Interrogé jeudi en conférence de presse, le joueur prêté par l’OM avait demandé que son retrouve la hargne du début de saison, mais cela n’a pas été suffisant contre l’ASM. L’ancien sociétaire de Montpellier et de Newcastle a eu trop de déchet malgré une grosse débauche d’énergie qui lui a d’ailleurs valu une sortie sous les applaudissements. L’envie et le caractère ne font pas tout. Monsieur l’arbitre au rapport On a longtemps assisté à un match sans histoire de la part de M.Delerue, mais cela s’est compliqué en seconde période. Après avoir accordé le 3eme but monégasque malgré une position litigieuse de Fabinho, l’arbitre de la rencontre a peut-être manqué de psychologie en expulsant Stéphane Ruffier. La feuille de match L1 (J18) : SAINT-ETIENNE – MONACO : 0-4 Geoffroy-Guichard (20 000 spectateurs environ) Temps pluvieux – Pelouse en bon état Arbitre : M.Delerue (4) Buts : D.Sidibé (3eme), Lemar (32eme), Fabinho (53eme) et K.Baldé (61eme) pour Monaco Avertissement : Pajot (73eme) pour Saint-Etienne Expulsion : Ruffier (53eme) pour Saint-Etienne Saint-Etienne Ruffier (3) – H.Maïga (3), Théophile-Catherine (3), C.Mbengue (3), Gabriel Silva (3) – Hernani (3) puis Diousse (64eme), Pajot (3) – Dias Gonçalves (4) puis Moulin (57eme), Cabella (3) puis Janko (88eme), Monnet-Paquet (3) – Diony (3) N’ont pas participé : Karamoko, J.Bamba, M.Camara, Söderlund Entraîneur : J.Sablé Monaco Subasic (5) – D.Sidibé (7), Glik (6), Jemerson (6), Jorge (5) – Fabinho (6), Moutinho (6) – R.Lopes (6) puis A.Diakaby (87eme), Lemar (7) puis Ghezzal (67eme), K.Baldé (6) puis Carrillo (77eme) – Falcao (cap) (5) N’ont pas participé : Benaglio (g), Kongolo, Alm.Touré, N’Doram Entraîneur : L.Jardim