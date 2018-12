L1 (J18) : Nice et Saint-Etienne se séparent sur un nul après un match bouillant

Malgré des occasions de part et d’autre jusqu’au bout, Nice et Saint-Etienne se sont quittés sur un match nul logique dimanche (1-1). Les deux équipes laissent passer une occasion de mettre la pression sur leurs concurrents directs.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (18eme journée) / NICE – SAINT-ETIENNE : 1-1

Nice

Saint-Etienne

Il y a des matchs nuls qui portent bien mal leur nom. Celui qui a opposé Nice à Saint-Etienne dimanche (1-1) entre dans cette catégorie. Jusqu’au bout, les deux équipes ont tout tenté pour arracher la victoire, même si aucune n’a réussi à forcer la décision. Cela leur donnera forcément des regrets, surtout qu’elles avaient une belle opération à réaliser, au cœur d’un week-end au programme encore tronqué par les événements qui rythment l’actualité générale en France. Mais c’est un résultat logique tant le Gym et les Verts ne méritaient pas de quitter l’Allianz Riviera bredouilles après une telle débauche d’énergie. Si le match était déjà rythmé en première période, avec quinze minutes dominées par Saint-Etienne avant que les Niçois ne mettent le pied sur le ballon et ne se procurent les meilleures opportunités, il est entré dans une autre dimension au retour des vestiaires.L’OGCN a continué à avoir globalement la maîtrise de son sujet (57% de possession et 86% de passes réussies). Mais les deux équipes se sont rendu coup pour coup au décompte des occasions, comme dans un match de boxe entre deux poids lourds. Longtemps l’efficacité a manqué et ce sont les Stéphanois qui ont frappé les premiers pour ouvrir le score, mettant un terme à une série de plus de 600 minutes d’invincibilité du Gym. Dans la foulée, l’expulsion de Christophe Hérelle aurait pu signer la fin des espoirs niçois de revenir dans ce match. Mais Yannis Salibur a connu le même sort cinq minutes plus tard et fait basculer la rencontre dans un état second. Après maintes opportunités, Nice a réussi à égaliser et s’est procuré l’ultime balle de match à la dernière minute du temps réglementaire, alors que Saint-Etienne en avait obtenue une quelques instants plus tôt. La preuve que jusqu’au bout, l’OGCN et l’ASSE ont tout donné pour prendre trois points au lieu d’un. Elles devront finalement s’en contenter, mais il y a de quoi voir venir avec la copie qu’elles ont rendue.Servi par M’Vila d’une belle transversale, Monnet-Paquet temporise avant de servir Diony en retrait. Son centre en une touche est déposé sur la tête de Beric, seul pour reprendre au point de penalty. Mais la tête de l’attaquant slovène manque de puissance pour surprendre W.Benitez, qui se saisit du ballon en deux temps.Saint-Maximin hérite du ballon sur la guche et place une accélération fulgurante pour prendre de la vitesse face à Monnet-Paquet. Il repique sur son pied droit et allume. Le ballon passe juste à côté de la lucarne de Ruffier et se prend dans le petit filet, ce qui fait passer un frisson dans le stade.Première erreur de transmission de M’Vila, qui offre à Nice une balle de contre-attaque. Tameze fixe la défense de Saint-Etienne pour servir Ganago, qui feinte la frappe avant de retrouver son compère du bout du pied droit. Le milieu de l’OGCN voit son tir partir largement au-dessus de la cage de Ruffier.Cyprien met un petit ballon dans le dos pour Atal, qui déborde en vitesse sur la droite et se joue de Polomat d’une feinte de centre. Au lieu de servir Lees-Melou, seul au second poteau, l’international algérien tente sa chance dans un angle fermé et Ruffier dévie le ballon sur son arête.Décalé sur la gauche par Atal, Saint-Maximin provoque la faute de Monnet-Paquet. Dans une position excentrée sur la gauche à l’entrée de la surface, Cyprien enroule au-dessus du mur. Ruffier se détend bien sur sa droite pour repousser en corner.Corner pour Saint-Etienne sur la droite. Salibur enroule son centre et Kolodziejczak prolonge au premier poteau vers Beric, seul au second. L’international slovène a tout son temps pour reprendre de la tête aux six mètres, mais sa tentative manque de conviction et W.Benitez repousse d’un bon réflexe à bout portant.Nouveau corner pour Saint-Etienne, bêtement concédé par M.Sarr. Salibur le tire mal, mais Tameze repousse plein axe, directement sur Selnaes, dont la frappe vicieuse du gauche à l’entrée de la surface atterrit sur le poteau de W.Benitez. Diony est le premier au rebond et conclut en force dans un angle pourtant fermé.Lees-Melou écarte sur la droite pour Atal, qui réalise un nouvel exploit sur le côté droit. Il dépose Polomat avec beaucoup de finesse et de technique avant de centrer au cordeau pour Ganago, surpris par ce ballon qui lui arrive à hauteur du genou et incapable de conclure dans le but vide à trois mètres.Sur un contre stéphanois, Salibur lance Beric dans le dos de la défense niçoise. Hérelle tacle à la désespérée pour revenir sur le Slovène et prend le ballon dans un premier temps, mais il sèche son adversaire direct par derrière dans le même temps. L’arbitre accorde un coup-franc à l’entrée de la surface du Gym et expulse logiquement l’ancien Troyen.En plein repli défensif, Salibur sèche Cyprien pour stopper une attaque rapide des Niçois. Sous la pression du public de l’Allianz Riviera, l’arbitre adresse au Stéphanois un deuxième avertissement synonyme d’expulsion.Encore un coup-franc intéressant pour Nice suite à une faute sur Saint-Maximin. Cyprien s’en charge à nouveau et contourne le mur stéphanois pour viser la lucarne. Bien vigilant sur ses appuis, Ruffier repousse des deux poings.Corner pour Nice. Walter enroule son centre du gauche et Dante gagne son duel avec L.Perrin à la tombée du ballon aux six mètres. Mais la reprise de la tête du capitaine niçois passe juste au-dessus de la barre de Ruffier.Penalty pour Nice. Saint-Maximin met encore le feu sur son côté gauche, avant d’être fauché par Monnet-Paquet au moment où il veut frapper ou centrer. Cyprien se charge de la sentence et prend parfaitement Ruffier à contre-pied en glissant le ballon dans le petit filet.Lancé par M’Vila dans le dos de la défense niçoise, M.Gueye est le premier sur le ballon et temporise avant de centrer en retrait pour Nordin, qui arrive en pleine vitesse pour reprendre. Sa frappe part bien, mais Benitez la sort d’une belle horizontale sur sa gauche.Cyprien trouve une passe dans l’intervalle exceptionnelle pour lancer Atal sur le côté droit. Le latéral niçois dépose à la course Abi et adresse un centre en retrait parfait pour Lees-Melou, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond. Mais l’ancien Dijonnais se troue complètement et manque le cadre aux six mètres. Quel raté !ATAL est décidément la révélation de la première moitié de saison en L1. Costaud défensivement, le latéral niçois a surtout mis la défense stéphanoise au supplice par ses accélérations et sa vista dans son couloir droit. Si ses partenaires avaient fait preuve de davantage de justesse dans le dernier geste, il aurait terminé le match avec deux passes décisives et ça n’aurait été que justice.Pour son retour à la compétition après un mois d’absence, L.PERRIN a réalisé un match de patron au cœur de la défense des Verts. Il a coupé la plupart des centres niçois avec intelligence et sa lecture du jeu a bien aidé par ses partenaires, comme sa qualité de relance. Une preuve qu’il est bien plus à l’aise dans une défense à cinq qu’à quatre, où il a énormément souffert cette saison.SAINT-MAXIMIN a fini par être récompensé de ses efforts. Quand il commençait à être cuit, l’un de ses ultimes raids sur la gauche a amené le penalty de l’égalisation pour Nice. Avant cela, comme souvent avec lui, il n’avait pas toujours été juste, mais il avait fait planer une menace permanente sur les Verts. Rien que pour ça, il est si précieux.Si l’expulsion d’Hérelle a un aspect sacrificiel, quand Beric partait seul vers le but niçois, celle de SALIBUR était bien plus évitable. Sa faute à 70 mètres de sa propre cage n’avait pas lieu d’être, même si elle a coupé une relance niçoise. Dommage qu’il ait gâché avec ce deuxième jaune stupide un match jusque-là intéressant dans un rôle inhabituel de meneur de jeu derrière deux attaquants.Bien évidemment, BERIC a provoqué l’expulsion d’Hérelle, mais c’était malgré lui. Avant cela, il avait eu une influence minimale sur le jeu et vendangé deux énormes occasions de la tête. S’il en avait concrétisé rien qu’une, il aurait accompli sa mission du soir. Faute de quoi son bilan bascule du mauvais côté.Aligné à la pointe de l’attaque niçoise en l’absence de Maolida et de Balotelli, GANAGO n’a pas pesé beaucoup plus sur les événements que les titulaires habituels du poste. Il a peiné à trouver des espaces dans la défense à trois de Sain-Etienne et n’a pas bien utilisé les quelques munitions dont il a disposé, à l’image de ce gros raté à bout portant sur un service d’Atal.Ce n’était pas un match facile à arbitrer pour Thomas Léonard, qui a plutôt bien maîtrisé son sujet, même si les débats se sont enflammés en partie par sa faute, à force de retarder ses coups de sifflet au maximum. Il a néanmoins bien géré les situations litigieuses, avec deux cartons rouges distribués logiquement et un penalty accordé à bon escient. Il doit encore gagner en assurance pour ne pas se laisser dépassé par les événements.Temps frais – Pelouse bonne: M.Léonard (: Cyprien (81eme sp) pour Nice - Diony (54eme) pour Saint-Etienne: Hérelle (30eme) et Atal (45eme+1) pour Nice – Salibur (34eme et 62eme) et Selnaes (51eme) pour Saint-Etienne: Hérelle (58eme) pour Nice – Salibur (62eme) pour Saint-EtienneW.Benitez () – Atal (), Hérelle (), Dante (cap) (), M.Sarr () – Lees-Melou (), Cyprien (), Walter () – Tameze () puis Srarfi (72eme), Ganago (), Saint-Maximin (: Clementia (g), R.Coly, Burner, Boscagli, D.Barbosa, I.Sacko: P.VieiraRuffier () – Saliba (), L.Perrin (cap) (), Kolodziejczak () – Monnet-Paquet (), Selnaes (), M’Vila (strong>6), Polomat () puis Abi (88eme) – Salibur () - Diony () puis M.Gueye (76eme), Beric () puis Nordin (68eme): J.Moulin (g), Tshibuabua, M.Camara, Diousse, Abi: J.-L.Gasset