L1 (J18) : Metz surprend Montpellier

Grâce à des buts de Cohade, Rivière et Basin, Metz s’est imposé samedi soir sur la pelouse de Montpellier. Après avoir ouvert le score en tout début de match, les Héraultais ont été trop attentistes. Il s’agit de la deuxième victoire des Grenats en championnat.

Le debrief Après une entame prometteuse et une ouverture du score de Jérôme Roussillon (3eme), Montpellier a été incapable d’enchaîner face à une formation messine qui semblait pourtant promise à une nouvelle défaite. Durant une première période particulièrement terne, les Grenats ont su profiter de l’attentisme des locaux pour revenir peu avant la demi-heure de jeu. Une réalisation de Renaud Cohade (29eme) qui a récompensé la bonne prestation des troupes de Frédéric Hantz. Sans génie mais avec sérieux, les Lorrains ont parfaitement su contenir une équipe montpelliéraine en manque d’inspiration et incapable de faire le jeu. Alors que le rythme de la rencontre n’a pas décollé au retour des vestiaires, on semblait se diriger vers un triste match nul, mais le club du président Bernard Serin a su trouver les ressources nécessaires pour arracher un succès inespéré, le deuxième de la saison en championnat. Face à la meilleure défense de Ligue 1, la pire attaque a fait la différence sur des réalisations d’Emmanuel Rivière (84eme) et Nicolas Basin (93eme). Alors que le MHSC connaît un coup d’arrêt inattendu, cette victoire ne change pas profondément la situation des coéquipiers de Fallou Diagne. Avec sept points de retard sur Angers (19eme), qui a rendez-vous dimanche avec Nantes, le FCM reste donc loin du compte, mais les Messins ont tout de même eu le mérite ne pas lâcher l’affaire. Il s’agit maintenant d’enchaîner lors de la réception de Strasbourg, mercredi prochain, car Saint-Symphorien continue d’attendre sa première victoire de la saison. Le film du match 20eme minute (1-0) Contre-attaque pour le MHSC. Parfaitement lancé par Sessegnon, Roussillon part dans le dos de Rivierez côté gauche. L’ancien Sochalien s’emmène le ballon dans la surface messine et ajuste Kawashima du pied gauche. Sa frappe croisée termine sous la barre. 29eme minute (1-1) Servi par E.Rivière, Cohade récupère un ballon face au but montpelliérain. Plein axe aux vingt-cinq mètres, l’ancien Stéphanois arme une frappe du pied droit au sol qui fait mouche. Battu sur sa gauche, Lecomte a été gêné par la présence de deux partenaires devant lui. 77eme minute Trouvé aux vingt-cinq mètres devant le but de Kawashima, Skhiri déclenche une frappe flottante du pied droit. Le gardien messin fait le bon choix et repousse des poings. 84eme minute (1-2) Légèrement décalé côté droit, Mollet se charge d’un coup-franc aux vingt-cinq mètres. Alors que frappe enroulée du pied droit est repoussée par Lecomte, Niane récupère le ballon et centre en retrait pour E.Rivière qui marque dans le but vide. 93eme minute (1-3) Sur une contre-attaque, Niane fait admirer sa pointe vitesse, avant de transmettre à Basin. A l’entrée de la surface du MHSC, le nouvel entrant contrôle et ajuste Lecomte d’une frappe puissante du pied gauche. Tops et flops TOP 3 Auteur de l’ouverture du score pour le MHSC, ROUSSILLON a confirmé sa bonne forme des dernières semaines. L’ancien Sochalien s’éclate dans le 5-3-2 de Michel Der Zakarian. Compte tenu de ses performances, il n’est pas étonnant de voir plusieurs clubs français et étrangers se pencher sur son cas. L’un des seuls à surnager dans le marasme du jour. Malheureux depuis le début de la saison (0 but en vingt-trois tentatives), COHADE a enfin trouvé l’ouverture ce samedi soir. L’ancien Stéphanois a aussi effectué un gros travail à la récupération. Plusieurs ballons gagnés et une activité précieuse pour les Grenats. Entré en seconde période, en lieu et place de Nolan Roux, NIANE a fait une apparition fracassante sur la pelouse de la Mosson. Avec deux passes décisives, le Sénégalais a fait basculer la rencontre. FLOP 3 Pris de vitesse sur le but de Jérôme Roussillon, RIVIEREZ ne peut pas se permettre de telles largesses. L’ancien Havrais a cruellement manqué d’impact face au MHSC. Une nouvelle fois associé à Ellyes Skhiri, LASNE a connu une soirée délicate contre les Grenats. Une fois n’est pas coutume, l’ancien Bordelais et Ajaccien a été particulièrement neutre au sein de l’entrejeu montpelliérain. Un discours qui vaut malheureusement pour plusieurs de ses coéquipiers… Aligné en soutien du duo Souleymane Camara – Isaac Mbenza, SESSEGNON a parfaitement lancé sa rencontre avec une passe décisive, mais la suite a été nettement plus compliquée pour le Béninois. L’ancien joueur de Créteil, du Mans, de Paris, de Sunderland et de WBA n’a pas assez pesé sur les débats. Avec douze ballons perdus avant sa sortie en seconde période, le numéro 28 a été pénalisant dans la construction du jeu héraultais. Monsieur l’arbitre au rapport Un match sans histoire de la part de M.Millot. La feuille de match L1 (J18) : MONTPELLIER – METZ : 1-3 La Mosson (14 055 spectateurs) Temps doux – Pelouse correcte Arbitre : M.Millot (6) Buts : Roussillon (20eme) pour Montpellier – Cohade (29eme), E.Rivière (84eme) et Basin (93eme) pour Metz Avertissements : Lasne (80eme) pour Montpellier – Rivierez (66eme) et Roux (76eme) pour Metz Expulsion : Aucune Montpellier Lecomte (5) – Aguilar (4), Mukiele (4), Hilton (cap) (4), P.Mendes (4), Roussillon (5) – Lasne (3), Skhiri (3) – Sessegnon (3) puis Ikoné (63eme) – Mbenza (3) puis Sambia (73eme), So.Camara (3) puis Sio (63eme) N’ont pas participé : Pionnier (g), Congré, Cozza, Piriz Entraîneur : M.Der Zakarian Metz Kawashima (4) – Rivierez (3), Selimovic (5), Niakhaté (5), Assou-Ekotto (5) – Cohade (cap) (6), Diagne (5) – Mollet (5) – Roux (4) puis I.Niane (78eme), E.Rivière (5) puis Basin (88eme), M.Dossevi (3) puis Poblete (68eme) N’ont pas participé : Beunardeau (g), Goudiaby, Philipps Entraîneur : F.Hantz