L1 (J18) : Le PSG réussit le match presque parfait à Rennes

En démonstration en première période, le PSG n'a dû faire face qu'à un trou de quinze minutes au retour des vestiaires ce samedi après-midi à Rennes. Bien aidé par les largesses défensives de l'adversaire, le club de la Capitale s'est facilement imposé en Bretagne.

Le debrief Sabri Lamouchi avait peur de la rouste. Mais en modifiant le schéma tactique de son équipe au coup d’envoi de match contre le PSG, l’entraîneur rennais s’est mis en difficulté tout seul. Même en nombre au milieu et derrière, ses joueurs ont livré une première période assez catastrophique, où leur passivité a pris le dessus sur toutes leurs bonnes intentions. A l’image d’un Ramy Bensebaini constamment pris de vitesse ou d’un Romain Danzé perdu dans ce rôle de sentinelle qu’il ne maîtrise pas, les Bretons ont pris le bouillon pendant 45 minutes face à des Parisiens sérieux et appliqués, qui auraient pu mener plus largement que de deux buts à la mi-temps. Même bas, les Rouge et Noir ont laissé beaucoup trop d’espaces à leurs adversaires, qui n’en demandaient pas tant. Avec un Neymar en très grande forme, un Kylian Mbappé efficace dans ses choix, et un milieu de terrain très libre, le PSG s’est régalé. Et pourtant, la mi-temps a changé beaucoup de choses. Là où le PSG aurait dû tuer le match en une demi-heure, il s’est mis en danger au retour des vestiaires. Le Stade Rennais a évolué tactiquement et s’est enfin décidé à faire les efforts ensemble. Avec un pressing collectif, une agressivité bien supérieure, l’équipe de Sabri Lamouchi a mis le PSG en difficulté, dans le sillage d’un Benjamin André impressionnant pendant… un quart d’heure. Car M.Gautier l’a expulsé peu après l’heure de jeu pour deux fautes peu évidentes. Dommage, car la décision de l’arbitre a stoppé le nouvel élan rennais et a permis à Paris de reprendre tranquillement le dessus en se créant à nouveau de nombreuses occasions. C’est une victoire de plus pour le leader du championnat, et un nouveau récital offensif. Mais encore une fois, sans Thiago Silva, la défense a montré quelques signes de fébrilité qui doivent être gommés, à l’instar d’un Presnel Kimpembe décevant. Ce quart d’heure de flottement en début de deuxième période, le PSG aurait pu le payer plus cher. Mais la victoire du club de la Capitale ne souffre d’aucune contestation. Malgré le talent adverse, Rennes peut avoir des regrets et ne s’en prendre qu’à lui-même. Il ne s’est mis au niveau requis qu’après 45 minutes de jeu. Face au PSG, c’est déjà trop tard. Le film du match 4eme minute (0-1) But du PSG ! Une-deux entre Mbappé et Verratti sur la droite de la surface rennaise. Bensebaini est pris de vitesse par l’attaquant parisien qui déborde et centre à ras de terre pour Neymar, seul au deuxième poteau pour pousser le ballon au fond des filets. 10eme minute Bon travail de Berchiche qui parvient à s’infiltrer dans la surface adverse. Bloqué par Danzé, le latéral parisien se retourne et sert Neymar en retrait. Le Brésilien tente de prendre Koubek à contre-pied mais son tir, légèrement détourné par Mexer, vient mourir au ras du poteau. 18eme minute (0-2) But du PSG ! Draxler a tout le temps pour lancer Neymar en profondeur sur le côté gauche. Mexer est trop loin au marquage et le Brésilien peut rendre la pareille à Mbappé en le servant en retrait pour le but du 2-0 à bout portant. 33eme minute Traoré envoie un bon centre en retrait dans la surface. Amalfitano tente de reprendre de volée même si le ballon est un peu dans son dos : le geste est très bien exécuté mais sa frappe termine de peu à côté. 41eme minute Oublié par Bensebaini, Mbappé s’échappe sur le côté droit et centre fort devant le but. Cavani reprend d’une talonnade qui trompe Koubek mais Traoré repousse sur sa ligne ! 52eme minute (1-2) But de Rennes ! Laissé seul au premier poteau, Amalfitano place une tête sur un corner rentrant de Bourigeaud. Le ballon est repoussé par le poteau mais revient sur Mubele, tout heureux de marquer à bout portant. 68eme minute Khazri rentre dans la surface par la droite et dépasse Kimpembe d’un grand pont. En déséquilibre, le Tunisien parvient à frapper avant de chuter mais Areola repousse son tir du visage. 74eme minute (1-3) But du PSG ! Lancé par Neymar dans le dos de Mexer, Cavani met fin à sa série sans but en trompant Koubek d’un lob parfaitement exécuté. Le match est plié. 75eme minute (1-4) But du PSG ! Cavani récupère un ballon dans le camp adverse et profite du déséquilibre adverse pour trouver Mbappé dans un espace libre sur sa droite. L’ancien Monégasque déborde et centre à ras de terre pour Neymar, seul au second poteau qui s’offre un doublé en taclant. 89eme minute Penalty pour Rennes ! Bien trouvé par Gélin dans la surface, Léa-Siliki devance Kimpembe et tombe au contact du défenseur parisien. Ce dernier est exclu et Rennes obtient un penalty logique. Mais Khazri frappe au-dessus ! Tops et flops TOP 3 NEYMAR va bien, merci pour lui ! De retour du Brésil après une semaine loin de Paris, l’ancien joueur du FC Barcelone a été brillant, notamment dans la première demi-heure où il marque et délivre une passe décisive. Omniprésent, le Brésilien a touché beaucoup de ballons entre les lignes et a de nouveau excellé en fin de match avec un autre but… et une autre passe ! Intenable sur le côté droit en première période, Kylian MBAPPE a fait vivre un calvaire à Bensebaini. D’abord passeur pour Neymar, l’attaquant français a doublé le score quelques instants après l’ouverture du score. Il a baissé de pied en deuxième période, comme toute son équipe, mais a quand même réussi à délivrer un deuxième caviar. Match intéressant de Giovani LO CELSO en sentinelle. Des ballons donnés proprement, un sens du placement intelligent. Proche de la perfection en première période, il a été moins en vue au retour des vestiaires. A revoir dans ce rôle face à une équipe qui attaque davantage. FLOP 3 Ramy BENSEBAINI a été mis au supplice par Mbappé. Pris de vitesse sur les deux buts parisiens, l’international algérien a énormément souffert face à son vis-à-vis. A quatre ou cinq reprises en première période, le défenseur rennais a laissé d’énormes espaces à l’ancien Monégasque. Un peu mieux en deuxième période, mais encore absent sur le quatrième but adverse. Positionné en sentinelle dans le 4-1-4-1 rennais, Romain DANZE n’a pas su reproduire sa bonne performance de mercredi. Perdu, le capitaine rennais n’a jamais paru à son aise, hésitant entre couvrir sa défense ou sortir sur ses adversaires. Résultat, il a souvent été en retard, à l’image du deuxième but. Comme à Strasbourg, Presnel KIMPEMBE a eu un match compliqué. Pourtant très peu sollicité en première période, le défenseur central du PSG a souffert au retour des vestiaires. Souvent devancé dans les duels, il est d’abord passé tout près du rouge après un accrochage avec Khazri, puis a véritablement été expulsé dans les dernières minutes en concédant un penalty. Monsieur l’arbitre au rapport M.Gautier a malheureusement eu une influence sur le contenu du match. Si les Parisiens n’ont pas eu besoin de lui pour se balader en première période, ils ont bénéficié de l’expulsion très sévère d’André pour reprendre le dessus en deuxième période. Et Kimpembe aurait aussi pu rentrer aux vestiaires plus tôt… La feuille de match L1 (J18) / RENNES – PSG : 1-4 Roazhon Park (25 000 spectateurs environ) Temps ensoleillé – Pelouse correcte Arbitre : M.Gautier (4) Buts : Mubele (52eme) pour Rennes – Neymar (4eme et 75eme), Mbappé (18eme) et Cavani (74eme) pour le PSG Avertissements : H.Traoré (32eme), André (53eme) et Khazri (78eme) pour Rennes – Kimpembe (42eme) et Lo Celso (73eme) pour le PSG Expulsions : André (63eme) pour Rennes – Kimpembe (88eme) pour le PSG Rennes Koubek (4) – H.Traoré (4), Gnagnon (4), Mexer (3), Bensebaini (2) – Danzé (cap) (3) puis Hunou (54eme) – Bourigeaud (5), André (6), Léa-Siliki (5), M.Amalfitano (5) puis Gélin (66eme) – Mubele (5) puis Khazri (54eme) N’ont pas participé : A.Diallo (g), Zeffane, Tell, Maouassa Entraîneur : S.Lamouchi PSG Areola (5) – Dani Alves (6), Marquinhos (cap) (6), Kimpembe (4), Berchiche (6) – Lo Celso (7) puis Pastore (79eme), Verratti (6), Draxler (6) puis Thiago Motta (73eme) – Mbappé (7), Cavani (6), Neymar (8) N’ont pas participé : Trapp (g), N’Soki, Meunier, Nkunku, Di Maria Entraîneur : U.Emery