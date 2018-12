L1 (J18) : Le Gym avec Ganago et Walter, l'ASSE en 4-4-2... Les compos de Nice - Saint-Etienne

Kalidou Koulibaly (Naples), trois courtisans sont placés

🔴 Manchester United to sign Kalidou Koulibaly in January? 🔴 Reports suggest that Jose Mourinho is keen on signing the Napoli centre-back in January - and Ed Woodward is willing to supply him with the funds! #MUFC Read our full report here 👇https://t.co/uYSmDyoJWS — Red Devil Armada (@RedDevilArmada1) 16 décembre 2018

Selon Marca, Keylor Navas va rester au Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, malgré son très faible temps de jeu depuis l'arrivée de Thibaut Courtois https://t.co/A2mHDORod4 pic.twitter.com/HosM73L35U — L'ÉQUIPE (@lequipe) 16 décembre 2018

Buone notizie per i tifosi dell'Inter: Mauro Icardi è ad un passo dal rinnovo di contratto I dettagli su TuttoCalcioNews ⬇️⬇️ https://t.co/2YMv6Go0Y1 — TuttoCalcioNews (@TuttoCalcioNew5) 15 décembre 2018

❌ Pepe n'est plus un joueur de Besiktas ! 👉 Une rupture décidée d'un commun accord dont on ne connait pas la raison...https://t.co/FE53xLHkQh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 décembre 2018

We are delighted to announce @ChrisSmalling has signed a new #MUFC contract. Congrats, Chris! 😃 pic.twitter.com/iKFK32ep84 — Manchester United (@ManUtd) 15 décembre 2018

Lié jusqu’en juin 2023 avec Naples, le défenseur central international sénégalais Kalidou Koulibaly (27 ans) susciterait l’intérêt prononcé de certaines des plus grosses écuries européennes. Selon les informations de Rai Sport, le Real Madrid, Manchester United (qui aurait confié le dossier à Jorge Mendes) et Chelsea (Maurizio Sarri aurait émis le souhait de récupérer son ancien protégé) se seraient manifestés pour recruter le protégé de Carlo Ancelotti. La Juventus Turin de Massimiliano Allegri serait aussi sur le coup, mais le club du président Aurelio De Laurentiis n’aurait pas l’intention de renforcer un concurrent direct (comme ce fut le cas lors du départ de l'Argentin Gonzalo Higuain sous les couleurs de la Vieille Dame). Homme de base du dispositif de « Carletto » (quinze apparitions cette saison en championnat), Kalidou Koulibaly ne serait pas considéré comme instransférable, mais les dirigeants napolitains réclameraient tout de même entre 130 et 150 M€ pour discuter d’une éventuelle mutation de l’ex-joueur de Metz et Genk.Il serait finalement parti pour rester... pour le moment. En effet, à en croire les informations de Marca ce dimanche, le gardien de but international costaricain Keylor Navas, encore sous contrat jusqu'en 2020, ne quittera pas le Real Madrid au prochain Mercato hivernal, en janvier, et restera au sein du club jusqu'à la fin de la saison. Pourtant, le joueur, qui a fêté ses 32 ans samedi, est dans une situation bien délicate. L'ancien pensionnaire de Levante ne possède plus qu'un temps de jeu extrêmement faible et n'est que remplaçant depuis l'arrivée de Thibaut Courtois, en provenance de Chelsea, cet été. Son statut de titulaire lui a été subtilisé par son homologue international belge.Après plusieurs semaines de négociations, l’Inter Milan se rapprocherait du but. Malgré leur élimination dès la phase de poules de la Ligue des Champions, les Nerazzurri seraient proches de blinder l’engagement de l’attaquant international Mauro Icardi (25 ans). Selon FcIN, l’ancien joueur de la Sampdoria Gênes serait bel et bien parti pour rempiler pour deux saisons. Soit jusqu’en juin 2023. Alors que le Real Madrid serait notamment en embuscade, la formation entraînée par Luciano Spalletti se rapprocherait d’un accord avec le natif de Rosario, auteur de huit réalisations lors de cet exercice 2018-19 de Serie A. Avec ce nouveau bail, le capitaine intériste devrait percevoir un salaire annuel de sept millions d’euros net par an (hors bonus).Arrivé lors de l’été 2017, le défenseur central international portugais Pepe (35 ans) quitte le Besiktas Istanbul. Apparu à dix reprises cette saison en Süper Lig, l’ancien joueur du FC Porto et du Real Madrid est en passe de résilier à l’amiable son engagement qui court jusqu’en juin prochain. Alors que la raison de ce départ précipité n’a pas été précisée, le natif de Maceió est virtuellement libre de s'engager dans le club de son choix lors du Mercato d'hiver. Avis aux amateurs.Au club depuis huit ans, Chris Smalling pourrait bien rester à Manchester United jusqu’à la fin de sa carrière. Car ce dimanche, le défenseur central de 29 ans a prolongé son contrat avec les Red Devils, alors que le présent bail se terminait en juin prochain. Le voilà lié au club mancunien pour trois saisons de plus, jusqu’en 2022. Sur le banc en début de saison, l’international anglais a cette saison regagné sa place progressivement et compte maintenant treize apparitions en Premier League. Il portait même le brassard il y a dix jours contre Arsenal (2-2).