L1 (J18) : Impérial à domicile, Dijon enfonce Lille

Facile vainqueur de Lille (3-0), Dijon confirme sa bonne forme à la maison en enchaînant une cinquième victoire consécutive. En revanche, pour les Dogues, les choses ne s’arrangent pas.

Le debrief Après une semaine très agitée en coulisses, Lille retrouvait le terrain trois jours suite à une élimination en Coupe de la Ligue, aux tirs au but face à Nice. L’objectif était donc dans un premier temps d’améliorer sa situation sportive alors que les Dogues pointent à la 18eme place du classement. La mission s’annonçait toutefois compliquée en venant à Dijon qui restait sur quatre victoires consécutives à la maison. Des Bourguignons qui devaient tout de même effacer la claque reçue à Guingamp (0-4), et Dall’Oglio attendait du caractère, de l’impact physique de la part de ses joueurs. Le coach dijonnais a été entendu car ses joueurs ont largement dominé la première période après avoir ouvert le score sur leur première occasion. Très à l’aise techniquement, les coéquipiers de Baptiste Reynet ont confirmé qu’ils étaient intraitables à domicile. En revanche, pour les visiteurs, encore un match compliqué avec des joueurs qui n’ont jamais réussi à sortir la tête de l’eau. La différence de confiance était flagrante sur la pelouse et elle a contribué à faire basculer le match en faveur de Dijon qui n’a jamais tremblé. Beaucoup plus performant collectivement, le DFCO a déroulé face à des Lillois en perdition hormis dix bonnes premières minutes. Les Dogues vont devoir trouver des solutions durant la trêve car en continuant ainsi, la course au maintien va devenir le seul objectif du club du président Gérard Lopez. Avec une dix-huitième place en attendant le résultat de Nantes – Angers, le temps presse. Tout le contraire pour Dijon qui pointe à une huitième position méritée tant cette équipe propose un jeu de qualité. Le film du match 7eme minute Alerté dans la profondeur, Ponce enchaîne dans la surface, contrôle pied droit et frappe pied gauche. C’est hors cadre. 12eme minute (1-0) Sur une belle ouverture d’Abeid, Ié est trop court et derrière lui, Saïd marque d’une belle reprise de volée du gauche sous la barre. 17eme minute (2-0) Saïd frappe du gauche à ras de terre de 20 mètres, le ballon finit au fond des filets de Maignan pas aidé par le rebond juste devant la ligne. 33eme minute Thiago Mendes prend sa chance de loin. Le ballon file au ras du poteau mais Reynet se détend bien pour mettre en corner d’une belle claquette. 35eme minute (3-0) Dans un angle fermé, Sammaritano choisit la frappe. Maignan laisse échapper le ballon qui rebondit sur Ballo Touré avant d’entrer dans la cage lilloise. 60eme minute Belle action lilloise avec Benzia qui sert Pépé sur le côté droit, il se remet dans l’axe et s’appuie sur Ponce qui lui remet d’une talonnade dans la course. Pépé frappe mais Reynet détourne bien. 70eme minute Tir croisé à ras de terre d’El Ghazi qui passe juste à côté. Tops et flops TOP 3 Grâce à son doublé, SAID a mis son équipe sur les bons rails et l’ex-Rennais a été récompensé de ses efforts. Très actif sur le front de l’attaque, le numéro 9 n’a jamais hésité à prendre sa chance. KWON a encore démontré qu’il avait un bagage technique intéressant. Très percutant, le Sud-Coréen joue toujours vers l’avant et sait être très précis dans les passes. ABEID a travaillé pour ses coéquipiers. Le Fennec a délivré une belle passe décisive et a sorti très proprement les ballons au milieu. FLOP 3 Fébrile, MAIGNAN n’est pas exempt de tout reproche sur les buts dijonnais. L’ancien Parisien n’a pas semblé être dans le bon tempo, intervenant souvent avec un temps de retard. BENZIA n’a jamais été dangereux. Trop statique, l’ancien Lyonnais n’a pas su jouer vers l’avant et mettre sa technique au service de son équipe. JEANNOT n’a pas eu beaucoup de ballons à négocier mais l’ex-joueur de Nancy et de Lorient a surtout semblé perdu sur le terrain. Complètement isolé par rapport au reste de l’équipe dijonnaise. Monsieur l’arbitre au rapport Match très propre de M.Léonard qui a laissé jouer au maximum mais a su intervenir quand il le fallait. La feuille de match L1 (J18) : DIJON – LILLE : 3-0 Stade Gaston-Gérard (10 634 spectateurs) Temps très froid – Pelouse moyenne Arbitre : M.Léonard (7) Buts : Saïd (12eme et 17eme) et Ballo-Touré (35eme csc) pour Dijon Avertissements : Marié (80eme) pour Dijon – L.Araujo (87eme) pour Lille Expulsion : Aucune Dijon Reynet (cap) (6) – Chafik (6), Djilobodji (6), Yambéré (6), Rosier(6) – Kwon (7) puis Sliti (61eme), R.Amalfitano (5) puis Marié (46eme – 5), Abeid (7) – Saïd (8) puis Balmont (76eme), Jeannot (4), Sammaritano (6) N’ont pas participé : B.Leroy (g), Lang, Varrault, Bahamboula Entraîneur : O.Dall’Oglio Lille Maignan (3) – Ié (4), Soumaoro (6), J.Alonso (5) puis El Ghazi (46eme – 6), Ballo-Touré (4) – Malcuit (5), Amadou (cap) (non noté) puis Soumaré (37eme – 5), Thiago Mendes (5) – Pépé (6), Ponce (5) puis L.Araujo (73eme), Benzia (4) N’ont pas participé : Koffi (g), Dabila, Mendyl, Bahlouli Entraîneur : J.Sacramento